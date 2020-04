Kina sender leger for å behandle Kim Jong-un

Delegasjonen som er sendt til Nord-Korea ledes av et høytstående medlem fra det kinesiske kommunistpartiet. De reiste fra Beijing torsdag.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

De kinesiske legene drar til Nord-Korea for å gi landets diktator, 36-årige Kim Jong-un, medisinsk behandling.

Det er ikke klart hva slags type behandling som skal gis. Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap siterer kilder i delegasjonen som forteller at de skal gi Kim Jong-un «råd».

Hjerteoperert og syk

Tirsdag denne uken meldte flere internasjonale medier at Kim Jong-un nylig har blitt hjerteoperert. Han skal nå være alvorlig syk.

Årsaken til den sviktende helsen skal være stress, mye røyking og overvekt.

Ifølge flere medier ble Kim innlagt på sykehus 11. april og operert dagen etter. Han oppholder seg ikke i hovedstaden Pyongyang, men befinner seg i kystbyen Wonsan.

Det spekuleres i om helseproblemene er årsaken til at Kim Jong-un ikke deltok under hyllesten av sin bestefar og Nord-Koreas grunnlegger, Kim Il-sung. Det skjedde den 15. april. Den angivelige operasjonen 12. april kan være årsaken.

Det er over to uker siden Kim viste seg offentlig. Det spekuleres i om Kim nå er ved så dårlig helse at det allerede arbeides med å finne hans arvtager.

Flere analytikere og kommentatorer peker på hans søster, Kim Jo-yong, som en mulig etterfølger.

Kim Jo-yong er søsteren til Kim Jong-un. Hun omtales nå av flere som en mulig arvtaker. Foto: Patrick Semansky / Patrick Semansky

Ikke noe unormalt

Kilder i den sørkoreanske sikkerhetstjenesten, som overvåker situasjonen i nabolandet, forteller at de foreløpig ikke har fanget opp at noe skal være uvanlig i Nord-Korea.

Ved den nordkoreanske ambassaden i Beijing skal det heller ikke ha blitt observert unormal aktivitet.

Fra Sør-Korea har flere forsøkt å avdramatisere situasjonen. Fra sikkerhetstjenesten blir det sagt at de forventer at Kim snart vil vise seg offentlig.

Uttalelsene kom før det ble kjent at Kina nå sender en delegasjon med helsepersonell til Nord-Korea.

Sprikende opplysninger fra USA

Sammen med Sør-Korea er USA det landet som har den mest omfattende overvåkingen av Nord-Korea. De siste dagene har det kommet motstridende opplysninger fra amerikanerne.

Kilder i den amerikanske etterretningstjenesten har uttalt at de er klar over den nordkoreanske diktatorens sviktende helse.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har også bekreftet at amerikanske myndigheter er klar over situasjonen og følger svært nøye med på Nord-Korea nå.

President Donald Trump kommenterte også spekulasjonene under en pressekonferanse torsdag. I motsetning til Pompeo avviste Trump spekulasjonene.

USAs president Donald Trump tror ikke på opplysningene om Kim Jong-uns sviktende helse. Foto: OLIVIER DOULIERY

– Jeg tror ikke rapportene er riktige, la meg si det på den måten, svarte Trump da han ble spurt om Kims helsetilstand.

Trump hevdet videre at opplysningene var basert på gamle rapporter. Han omtalte det videre som «fake news» og la skylden på fjernsynskanalen CNN, ifølge avisen The Korea Herald.

Jennifer Jacobs, hun er Bloombergs journalist i Det hvite hus, skrev på Twitter at Trump-administrasjonen har mottatt opplysninger om at Kim hadde en hjerteoperasjon i forrige uke. Hvis han fortsatt er i live skal helsetilstanden være dårlig.

Ifølge Jacobs jobber Trump-administrasjonen allerede med å kartlegge hvem som eventuelt vil overta etter Kim.

Fra Nord-Korea har det foreløpig ikke kommet noen opplysninger som har bidratt til å avklare situasjonen.

