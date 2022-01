Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

19. desember fløy Darryl Chan fra London til Hongkong for å starte i en ny jobb, skriver CNN.

Han sier at han var fullvaksinert med en boosterdose og hadde testet negativt flere ganger før han satte seg på flyet. Han visste at Hongkong hadde strenge koronaregler og var forberedt på å måtte sitte i karantene.

Vel fremme på flyplassen i Hongkong tok Chan en obligatorisk koronatest. Etter noen timer fikk han beskjed om at han hadde testet «foreløpig positivt».

Etter en ny test og 13 timers venting ble Chan kjørt til et sykehus. Der ble det bekreftet at han var smittet av omikron-varianten.

17 dager senere er Chan fortsatt asymptomatisk. Han holdes isolert i en sykehusseng og får ikke vite noe om fremtiden.

– Det verste er å ikke vite når jeg får slippe ut, sier han.

Nulltoleranse-strategi

Chan er bare en blant millioner i Hongkong og Kina som rammes hardt av deres strategi for å bekjempe pandemien.

Sammen med Kina er Hongkong et av få steder som fortsatt har nulltoleranse når det gjelder smitte.

Stort sett er det beboere som får komme inn i Hongkong og også de må regne med 21 dager i karantene.

Folk som tester positivt må ifølge myndighetene være nesten en måned i isolasjon selv om de ikke har symptomer.

For noen dager siden testet personalet på et fly positivt for omikron. De er sendt til sykehus for isolasjon. Over 20 ansatte på en restaurant der de spiste, er isolert i en leir i 21 dager.

Tiltakene ser likevel ikke ut til å være nok. Dag for dag blir det strammet inn.

Senest onsdag forbød myndighetene i Hongkong alle flyginger fra åtte land, inkludert Storbritannia og USA. Samtidig kom det også beskjed om at Disneyland Hongkong stenges i to uker.

Myndighetene i Hongkong slipper heller ikke inn reisende fra Fastlands-Kina uten karantene. Foto: TYRONE SIU / Reuters

Strengere på fastlandet

I Fastlands-Kina går myndighetene enda hardere til verks for å stoppe den nye og mer smittsomme varianten av viruset.

13-millionersbyen Xian har vært stengt ned i over to uker. Tirsdag ble byen Yuzhou stengt ned på ubestemt tid.

Grunnen var tre nye tilfeller av asymptomatisk koronasmitte i en by med over én million innbyggere.

Onsdag var turen kommet til Zhengzhou, ikke langt fra Yuzhou. Som Xian har også Zhengzhou 13 millioner innbyggere.

Etter at det ble registrert 11 positive tester fikk alle de 13 millionene i byen ordre om å teste seg onsdag.

En heldig innbygger i Xian fikk levert mat på døren onsdag. På sosiale medier klager nå folk over at de mangler mat. Foto: STRINGER / Reuters

Bytter til seg mat

I Xian, der innbyggerne har vært nedstengt i to uker, begynner situasjonen for mange av innbyggerne å bli desperat, skriver The Guardian.

På sosiale medier skriver innbyggere at de har problemer med å komme inn på sykehus. En fødende kvinne skal ha mistet barnet sitt etter at hun ikke fikk adgang til sykehus.

Sikkerhetspersonell nektet henne adgang fordi de siste testresultatene hennes var over fire timer gamle.

Hun ventet utenfor med blod rennende nedover bena. Da hun endelig fikk slippe inn var det for sent til å redde barnet.

I teorien leverer myndighetene mat til folk som ikke får gå ut, men sosiale medier er fulle av folk som klager.

Det er rapporter om folk som bruker eiendeler eller sigaretter for å få byttet til seg mat.

En snau måned før OL starter er fortsatt ikke alt på plass i Beijing. Foto: Ng Han Guan / AP

Smitten på vei ned

Utbruddet i Xian er det største i Kina siden de første månedene av pandemien i starten av 2020.

Over 1700 mennesker har testet positivt siden startet av desember. På det meste – i romjulen – ble det registrert opp mot 200 smittede per dag i Xian.

Det er veldig små tall i de fleste andre land, men regnes for store i Kina.

Nå ser det ut til at utbruddet er på retur. Onsdag ble det ifølge AFP registrert 35 smittede i Xian. Lokale myndigheter sier at utbruddet er «under kontroll».

4. februar – om under en måned – starter vinter-OL i Beijing. For kinesiske myndigheter er det veldig viktig å få kontroll på smitteutbruddene før lekene starter.

Det er allerede klart at smittevernreglene under lekene blir noen av de strengeste for et arrangement siden pandemien startet.

Utøverne, ledere, funksjonærer og frivillige vil bli holdt i egne bobler, adskilt fra vanlige kinesere. Om det holder mot omikron vil være den største testen for Kinas nullstrategi.