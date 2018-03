Kim Walls kjæreste vurderte å være med i ubåten

Kim Wall og kjæresten skulle flytte til Kina, og arrangerte avskjedsfest på kvelden da Wall ble borte. Wall skulle bare være borte et par timer, men kom aldri tilbake fra ubåtturen 10. august i fjor.

– Kim var en utrolig ambisiøs journalist, og et levende menneske som fant skjønnhet alle mulige steder, sa kjæresten i retten.

Han fortalte at Wall over lengre tid hadde jobbet med en reportasje om rakettdrømmen til Madsen.

På kvelden 10. august rett før festen ringte hun til Madsen.

– Det var den siste muligheten til å gjøre arbeidet ferdig. Hun hadde begynt på en historie om romkappløpet, og dette var siste mulighet for å få på plass den siste biten i historien, sa kjæresten i vitneboksen.

Ble ikke klok på Madsen

Da Wall fikk muligheten til å intervjuet Madsen, spurte hun om kjæresten syntes det var ok at hun ble med i ubåten.

– Hun spurte ikke for at jeg skulle gi tillatelse til det, men fordi vi hadde invitert gjester. Hun sa at turen skulle ta et par timer den kvelden, men at hun først skulle ta en kopp te med Madsen, sa kjæresten.

– Da hun kom tilbake fra teen med Madsen, sa hun at han var litt «all over the place». Jeg tror hun syntes det var vanskelig å bli klok på ham, men Kim har ofte vært fascinert av litt spesielle mennesker. Hun var redd for at hun skulle ut i en ubåt, fortalte kjæresten.

Han forklarte seg med rolig stemme, og satt i vitneboksen iført en mørk høyhalset genser.

Vurderte å være med

Aktor Jakob Buch-Jepsen spurte om kjæresten vurderte å bli med på turen.

– Ja, det gjorde jeg. Jeg var misunnelig og nysgjerrig, men vi skulle jo få besøk.

Klokken 2016 fikk han det siste livstegnet fra Wall. Hun skriver da til kjæresten at Madsen har med kaffe og kake.

Ringer nødnummeret

Etter et par timer begynner kjæresten å uro seg. Han prøver å skyve det unna.

– Først ved 2-tiden om natten ringer jeg nødnummeret.

– I løpet av den natten, ringer jeg alle jeg kan ringe til. Deretter sykler jeg rundt ute på Refshaleøen. Der støter jeg på en person som viser seg å være Madsens kone. Hun roper til meg at jeg skal stoppe å spørre om ubåten, sa han i retten.

Wall og kjærsten hadde leid leilighet i Beijing fra 15. august, men Wall kom aldri tilbake fra ubåtturen.

På spørsmål fra bistandsadvokaten svarte kjæresten at alle fremtidsplanene hans var lagt med Wall.

– Nå vet jeg ikke engang hvorfor jeg tar en utdannelse. Dette har påvirket alt, sa han.

Vitnemålet var over i løpet av tre kvarter, og mannen ble fulgt ut av flere støttespillere, som så ut til å være hans nærmeste familie.