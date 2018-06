Kim Jong-un på sitt tredje Kina-besøk siden mars

Ifølge kinesiske medier ga Kinas president Xi Jinping uttrykk for at han håper på full iverksettelse av avtalen om full atomnedrustning på Korea-halvøya som Kim og Donald Trump ble enige om i Singapore for en uke siden.

Kim ga på sin side uttrykk for takknemlighet og hyllet Kinas arbeid for å sikre atomnedrustning på Korea-halvøya, melder den kinesiske statskanalen CCTV.

Kim Jong-un og Donald Trump under toppmøtet 12. juni Foto: Susan Walsh / AP

Kina er Nord-Koreas viktigste allierte og handelspartner, og landet spiller derfor en sentral rolle i forhandlingene med USA om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet.

Ifølge analytikere viser Kims besøk i Beijing at Kina spiller en sentral rolle i fredsprosessen, og at Kina og Nord-Korea utarbeider en felles strategi overfor USA.

Staselig velkomst

Ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua ankom Kim Beijing tirsdag morgen, og han ble offisielt ønsket velkommen av Xi under en militær seremoni i Folkets store hall.

Det er ventet at Kim under det to dager lange besøket vil orientere Xi og andre kinesiske ledere om toppmøtet mellom ham og Trump.

Kim besøkte også Kina i mars og mai. Nord-Korea har stor strategisk betydning for Kina, og landet ønsker seg både fortsatt innflytelse over regimet i Pyongyang, samt stabilitet på Korea-halvøya for å hindre en større flyktningstrøm.

Forhandlingskort

USA er på sin side avhengig av at Kina opprettholder presset mot Nord-Korea i form av økonomiske sanksjoner. Ifølge analytikere er dette noe Kina vil kunne bruke som forhandlingskort i den pågående handelskonflikten med USA.

Etter toppmøtet i Singapore foreslo Kina at FNs sikkerhetsråd lemper på sanksjonene mot Nord-Korea. USAs utenriksminister Mike Pompeo krever imidlertid at alle sanksjonene må fortsette til det nordkoreanske atomprogrammet er helt avviklet.

Trump har på sin side varslet at USA innstiller militærøvelsene med Sør-Korea fordi de er «provoserende». Dermed har Kina og Nord-Korea fått innfridd et krav som de to landene har fremmet i lang tid.