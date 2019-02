Kim Jong-un har ankommet Vietnam

Æresvakt, flagg, blomster og rød løper var på plass da den nordkoreanske lederens pansrede tog krysset grensen tirsdag etter å ha reist gjennom Kina på vei til toppmøtet i Hanoi.

På stasjonen i byen Dong Dang kom Kim ut og hilste på vietnamesiske tjenestemenn. Han vinket smilende til de frammøtte, før han satte seg inn i en Mercedes som skal kjøre ham de siste 17 milene til hovedstaden der toppmøtet innledes offisielt onsdag.

SMILENDE: Kim Jong-un ankom grensebyen Dong Dang i Vietnam før turen gikk videre mot Hanoi hvor han skal møte Donald Trump. Du trenger javascript for å se video. SMILENDE: Kim Jong-un ankom grensebyen Dong Dang i Vietnam før turen gikk videre mot Hanoi hvor han skal møte Donald Trump.

Trump er også på vei

Donald Trump dro fra Washington D.C. mandag i presidentflyet Air Force One. Han er ventet å lande i Hanoi utpå tirsdagen.

AVREISE: Donald Trump vinket da han reiste fra USA mot Vietnam mandag i presidentflyet Air Force One. Foto: Evan Vucci / AP

Det hvite hus opplyser at møtet skal vare i to dager. Første punkt på programmet er en privat middag for de to lederne og deres rådgivere onsdag kveld. I forkant av middagen skal Kim og Trump hilse på hverandre i enerom, åtte måneder etter at de møttes for første gang i Singapore.

Trump skriver på Twitter at han gleder seg.

Det er ikke kommet noen nærmere informasjon om programmet for det som antas å bli den viktigste møtedagen, torsdag.

