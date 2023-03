Khamenei om forgiftning av skolejenter i Iran: En utilgivelig forbrytelse

Til nå har det blitt rapportert om mer enn 1000 tilfeller av mulig forgiftning ved over 50 skoler i Iran.

Skolejenter har meldt om en lukt av klor og sterke vaskemidler som utløser en rekke ubehagelige symptomer.

Mange har blitt innlagt på sykehuset med pusteproblemer, kvalme og svimmelhet. Noen har mistet følelsen i kroppen.

«Takk for sist» fra regimet?

I helgen erkjente iranske myndigheter at over 50 skoler i landet er blitt utsatt for mulige giftangrep siden november. Nesten alle hendelsene har rammet jenteskoler.

Det opposisjonelle aktivistnettverket 1500 Tasvir har publisert en rekke videoer på sosiale medier av skolejenter som skal ha blitt utsatt for giftgass.

De hevder at de bare på søndag alene fikk varsler om 304 mulige gassangrep og at de har verifisert 205 av disse tilfellene. Ifølge BBC kom det rapporter om angrep i 15 byer og landsbyer i går.

Menneskerettighetsgrupper som Iran Human Rights har antydet at iranske myndigheter er direkte eller indirekte involvert i saken. At angrepene er et «takk for sist» etter protestene mot regimet i fjor høst.

– Iranske jenter blir forgiftet på skolene rundt om i Iran. Verdenssamfunnet må legge press på regimet og kreve tilgang for etterforskere på bakken i Iran. Khamenei og regimet hans må stoppes, skriver den iranske opposisjonelle Reza Pahlavi på Twitter.

Pahlavi er kronprins av Iran og har levd i eksil siden det iranske monarkiet ble avskaffet i 1979.

– Vil henrette gjerningspersonene

Mandag gikk landets overhode ayatolla Ali Hosseini Khamenei ut på sin nettside og kommenterte hendelsene for første gang:

– Hvis det viser seg at det er snakk om forgiftning, er det en utilgivelig forbrytelse. Gjerningsmennene bak denne forbrytelsen bør straffes hardt, sier Khamenei.

Leder for den iranske påtalemakten Gholamhossein Mohseni Ejei sier at de som eventuelt blir pågrepet og dømt i saken vil bli henrettet.

Hvem som står bak angrepene, er ikke bekreftet. Det spekuleres i om gjerningsmennene tilhører ekstreme islamistiske grupper som er motstandere av skolegang for jenter.

Det første registrerte angrepet skjedde i Qom 30. november i fjor.

– Protesterende foreldre møtt med tåregass

Ayatolla Ali Khamenei kommenterte for første gang giftangrepene mandag. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Flere skoler holder stengt i frykt for flere angrep.

1500 Tasvir har publisert en video som skal vise jenter fra Fatemieh kunstskole i Hamadan som roper «vi vil ikke dø».

I en annen video hevder en kvinne fra byen Rasht at sikkerhetsstyrker skjøt tåregass mot bekymrede mødre som protesterte utenfor utdanningsmyndighetene i byen.

Lørdag sa innenriksminister Ahmad Vahidi at etterforskerne har sikret «mistenkelige prøver» ved de berørte skolene. Han gikk ikke i detalj om hva prøvene skal ha inneholdt.

Helseminister Bahram Eynollahi sa i forrige uke at undersøkelser av jentene tyder på at de er utsatt for et «mildt giftstoff».

1500 Tasvir hevder de sitter på blodprøver fra 25 av jentene som ble syke og at disse viser at jentene har et lavere antall røde blodceller enn det som er vanlig.