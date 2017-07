Kenyansk valgsjef funnet torturert, drept og dumpet i skogen

Christopher Msando omtales som IT-topp i Kenyas uavhengige valgkommisjon.

Valgkommisjonens styreleder, Wafula Chebukati, opplyser til pressen mandag at han hjalp til med å identifisere Msando på et likhus i Nairobi.

– Det er ingen tvil om at han ble torturert og drept. Det eneste spørsmålet er hvem som drepte ham, og hvorfor han ble drept få dager før valget, sier Chebukati til pressen i den kenyanske hovedstaden.

Msando ble meldt savnet for få dager siden, men kenyansk politi hadde mandag ettermiddag ikke kommentert saken. Ifølge Chebukati hadde han skader på halsen og hodet.

Avgjørende funksjoner

Msando hadde ansvar for systemet med elektronisk velgeridentifisering og stemmetelling – funksjoner som regnes som avgjørende for å unngå valgfusk.

Alles øyne er rettet mot dette elektroniske systemet i forkant av valget 8. august. I 2013 brøt systemet sammen, noe som fikk opposisjonen til å anklage valgkommisjonen for å ha manipulert valget.

En kilde tett på kommisjonen sier at Msando hadde jobbet med å stenge smutthull som kunne blitt brukt til å manipulere stemmetellingen. Han skulle også ha ledet en testkjøring av stemmesystemet mandag, men denne ble avlyst på grunn av hans bortgang.

Frykt for uro

En ansatt ved likhuset sier til AFP at politiet leverte likene av Msando og en kvinne lørdag. Begge var nakne og var tilsynelatende blitt utsatt for tortur før likene ble dumpet i en skog i Kambu utenfor Nairobi.

Frykten øker for at valget i det østafrikanske landet igjen skal bli en blodig affære. Valget i 2013 gikk i stor grad fredelig for seg, men etter presidentvalget i 2007 mistet over 1.000 mennesker livet i uroen som oppsto.

I år har opposisjonen hevdet at president Uhuru Kenyatta er ute etter å fuske med valget, en anklage han avviser.

Jevnt løp

Kenyattas rival, den mangeårige opposisjonslederen Raila Odinga, er sønn av Kenyas tidligere visepresident. Det er tett løp mellom de to, og valgkampen har vært preget av høy temperatur.

Kenyatta har anklaget Odinga for å forsøke å splitte landet og framprovosere vold. Odingas opposisjonsallianse fordømte mandag det de kaller et avskyelig drap på Msando og sier den er dypt bekymret for konsekvensene.

Nyheten kom etter et mystisk angrep på boligen til visepresident William Ruto lørdag. Ifølge politiet var det en enslig gjerningsmann som drepte en politibetjent før han etter 24 timer ble drept av sikkerhetsstyrker. Visepresidenten skal ikke ha vært hjemme.