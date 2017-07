Vil endre Rwandas image: Fra folkemord til moteshow

HYLLES: Matthew Rugamba på catwalken under moteuken i Kigali i vår. Foto: Illume Creative Studio

Matthew Rugamba var bare fire år da faren hans lærte ham å knyte en tversoversløyfe. Nå er sløyfen hans varemerke.

26-åringen fra Rwanda ønsker å endre folks syn på Afrika gjennom klærne han lager.

- I Vesten er det fortsatt slik at Afrika ofte forbindes med sult, fattigdom og lidelse. Tversoversløyfene bryter med dette bildet. De symboliserer klasse, stolthet og stil, sier Rugamba, med kallenavnet Tayo.

Han viser NRK rundt i butikken «House of Tayo» i et av hovedstaden Kigalis finere strøk. Her henger det skjorter og dresser i stramt, klassisk snitt, med fargerike detaljer.

– Afrikansk mote har eksistert i århundrer, men moteindustrien er ganske ny. Nå har vi en mulighet til å skape vår egen identitet, og det handler ikke bare om sterke farger, sier designeren.

SIGNATUREN: Rugamba blogget først på Tumblr i 2012 om hvordan tversoversløyfene skulle bli hans symbol på afrikansk verdighet og stil. Foto: Christine Præsttun / NRK

Vil ikke ha medlidenhet

I Kigalis gater er det et yrende folkeliv. Landet omtales som en afrikansk suksesshistorie. Mange har fått et bedre liv, selv om folk flest fortsatt er fattige. Levealderen har økt, barna går på skole og landet roses for lav kriminalitet, lite korrupsjon og sitt offentlige helsevesen.

Men myndighetene anklages også for å forfølge politiske motstandere, kneble ytringsfriheten og å hindre demokratiske reformer.

MOTEHOVEDSTAD: Kigali har en voksende moteindustri. Foto: Christine Præsttun / NRK

Det er vanskelig å forestille seg at rundt en million mennesker ble slaktet ned her i løpet av tre måneder i 1994.

Matthew Rugamba ble møtt med medlidenhet når han fortalte utlendinger hvor han kom fra. Det er disse blikkene, denne medlidenheten han vil bekjempe.

Designeren vil fortelle helt andre historier om hjemlandet. Han er opptatt av mulighetene i landet som har en av de raskest voksende økonomiene i verden.

Rwanda ligger blant annet på andreplass på Verdensbankens liste over de beste landene i Afrika å starte forretning i, bare slått av den lille øystaten, Mauritius.

Barbersalongen

SAKS PÅ KRAGEN: En av skjortene fra den nye kolleksjonen til House of Tayo. Foto: Christine Præsttun / NRK

På den spisse kragen til den mørkeblå skjorten Rugamba har på seg denne dagen, er det brodert inn en hvit saks. I sin siste kolleksjon vil han gjøre ære på de afrikanske barbererne, formidle stemningen hos de mange frisørene på kontinentet.

– Hos barbereren er det en spesiell frihet. Folk kan slappe av, si hva de vil. Det er denne kulturen jeg vil feire med denne kolleksjonen, sier Rugamba.

Han forteller at moren startet en egen frisørsalong for snart tjue år siden. Som barn tegnet han ulike forslag til skiltet hennes, og det endte med at hun kalte salongen «Tayo», oppkalt etter ham.

– For meg var frisørsalongen mitt første møte med entreprenørskap. Det var også i en barbersalong at jeg hørte hip hop og reggea for første gang, sier designeren som selv får året klippet en gang i uken.

Designkollektiv

FRA MOTEUKEN: Legg merke til barberkammene på skjortekragen. Fra den siste kolleksjonen til House of Tayo. Foto: Illume Creative Studio

Moteindustrien i Rwanda er fortsatt i startgropen. Rugamba selv har ingen utdannelse innen design, men skapte seg et navn via sosiale medier før han kom med sin første kolleksjon for tre år siden.

26-åringen har blitt portrettert i CCN-programmet «African Start-Up», og har en egen reality serie som ble vist på TV i USA. Senere kom den på The Africa Channel på YouTube.

Designeren er fra Rwanda, men har vokst opp i Uganda, Kenya, Swasiland og USA. Når han nå er tilbake i hjemlandet, vil han være med og løfte andre designere.

AFRIKANSK STIL: Flere designere fra CollectiveRw deltok på moteuken. Her fra kolleksjonen til Moshions. Foto: Illume Creative Studio

– Vi er flere designere som har gått sammen om starte et designkollektiv, CollectiveRw, forteller Rugamba.

Han viser NRK bilder fra moteuken som ble holdt i vår. De fasjonable klærne på catwalken formidler et livsbejaende, fremtidsrettet image, i sterk kontrast til Rwandas blodige historie.