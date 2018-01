Kennedy: – Bøller kan ikke måle seg med folket

President Donald Trump holdt i natt sin State of the Union-tale, og tradisjonen tro kom Demokratene med et svar like etterpå.

Svaret ble levert av Joe Kennedy (37), som er barnebarnet til tidligere senator Robert F. Kennedy og grandnevøen til tidligere president John F. Kennedy.

– Bøller kan treffe med et slag, men i USAs historie har de aldri klart å måle seg med styrken og pågangsmotet til et folk som står samlet for å forsvare sin fremtid, sa Kennedy.

Kennedy valgte en fagskole i Massachusetts til å holde Demokratenes tale.

– Det er et passende sted å samles mens nasjonen reflekterer over rikets tilstand. Dette er en vanskelig oppgave. Det siste året har mange vært engstelige, sinte og redde. Vi hører stemmene til amerikanere som føler seg glemt og sviktet, sa han.

Henvendte seg til innvandrere på spansk

Trump brukte deler av sin tale på å be om samarbeid mellom partiene. Han ble møtt med stående applaus fra sine partifeller, mens demokratene ble sittende.

Kennedy kritiserte spesielt Trumps regjering for behandlingen av innvandrere og flyktninger. Trump varslet at han vil stramme inn på familiegjenforeninger og begrense hvilke familiemedlemmer som omfattes av ordningen.

– Det ville vært enkelt å avfeie året som har gått som kaos, partifanatisme og politikk. Men det er mye større enn det. Denne regjeringen angriper ikke bare lovene som beskytter oss. De angriper selve forestillingen om at alle fortjener beskyttelse, sier Kennedy.

Han henvendte seg også direkte til unge, ulovlige innvandrere som har fått tilnavnet «dreamers».

– Dere er en del av vår historie. Vi skal kjempe for dere, og vi kommer ikke til å snu ryggen til, sa Kennedy på spansk.

Kongressen har frist til 8. februar med komme frem til en avtale for denne gruppen etter at de opplevde en «shutdown» på lørdag etter uenigheter om årets budsjett.

DACA-programmet skal etter planen avsluttes i mars. Dette programmet gjør det mulig for barn som ble tatt ulovlig med til USA av sine foreldre før de var 16 år, å få fornyet arbeidstillatelse.

Flere demokrater vil komme med sine bemerkninger etter Trumps tale. Bernie Sanders har varslet en tale via sosiale medier, mens Virginia-representanten Elizabeth Guzman skal holde en tale på spansk.