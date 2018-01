Trump i Davos: – Jeg vil alltid sette USA først

Trumps budskap i Davos er blant annet at andre land skal investere mer i USA.

– Jeg er her for å levere en enkel beskjed: Det har aldri vært et bedre tidspunkt å investere i USA. Vi er åpne for business, og er konkurransedyktige igjen. Vi skaper et miljø som tiltrekker seg investeringer og belønner produksjon. USA er stedet å gjøre forretninger. Kom hit, her kan dere skape og bygge, sier Trump.

Trump brukte mye av talen på å snakke om lav arbeidsledighet, 2,4 millioner nye jobber og skattekuttene som nylig ble vedtatt i USA.

– Vi tar ekstraordinære skritt i USA. Det gir nye muligheter og hjelper alle med å finne sin egen vei til den amerikanske drømmen. Etter år med stagnering opplever vi igjen sterk økonomisk vekst. Aksjemarkedene knuser den ene rekorden etter den andre, sier han.

– Jeg vil alltid sette USA først, akkurat som ledere av andre land bør sette sine land først. Men det betyr ikke «USA alene». Når USA vokser, gjør også verden det, sier Trump.

Ba om rettferdige handelsavtaler

Han kritiserte også internasjonale handelssystemer, og understreket viktigheten av rettferdige avtaler.

– Vi kan ikke ha fri handel hvis noen land utnytter systemet på bekostning av andre. Det må være rettferdig. USA kommer ikke til å lukke øynene for dette. Ingen land bør holdes som gisler, sier Trump.

Ifølge CNN var det på forhånd ventet at Trump ville «ta på seg selgerhatten» og bruke taletiden til å skryte av den økonomiske fremgangen i USA.

Det var ikke ventet at han vil kommentere Russland-etterforskningen, konkrete handelsavtaler eller globalisering.

Buet da Trump angrep media

Trump brukte også noe av tiden på å snakke om kampen mot militante islamister.

– USA leder en bred koalisjon for å nekte terrorister kontroll over territorier og strupe finansieringen deres. Vi har tatt tilbake nesten 100 prosent av territoriet som var kontrollert av IS, men kampen mot militante islamister er ikke over, sa Trump.

Han ba også alle venner og allierte om å bidra til å konfrontere Iran og hindre landet i å utvikle atomvåpen.

Til slutt kom Trump med et nytt spark til mediene da han ble spurt om sin personlige karriere.

– Som forretningsmann ble jeg behandlet bra av pressen. Da jeg ble politiker, fikk jeg se hvor ondskapsfulle, slemme, ekle og falske de kan være. Nå begynner de å skru av kameraene bakerst, sa Trump og pekte utover salen til spredt buing, applaus og latter.