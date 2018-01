I natt var øyne over hele verden rettet mot den amerikanske presidentens første «State of the union»-tale. Trump åpnet den tradisjonsrike talen med å snakke om utfordringene USA har stått overfor i året som gikk, som Las Vegas-skytingen og orkanen «Harvey».

Han snakket også om kjente temaer som innvandring, skattekutt og bekjempelse av terror.

TALE: USAs president Donald Trump. Foto: Mandel Ngan / AFP

Presidenten oppfordret amerikanske politikere til å «oppsøke felles grunn» og å søke samarbeid, for å kunne forbedre den amerikanske infrastrukturen og innvandringspolitikken.

– Jeg rekker ut en hånd for å samarbeide med medlemmer av begge partier – Demokratene og Republikanerne – for å beskytte våre borgere, uansett bakgrunn, farge eller tro, sa Trump.

– Det er ikke nok at vi samles når tragedier rammer. Jeg ber om at vi alle setter våre uenigheter til side, finner fram til et felles grunnlag og det fellesskapet vi trenger for å tjene det folket som har valgt oss.

Gjentatte ganger ble Trump avbrutt av stående applaus fra sine partifeller, mens demokratene ble sittende. Trump klappet også selv ved flere anledninger.

Forventet skrytetale

– Dette er det nye amerikanske øyeblikket. Det har aldri vært et bedre tidspunkt å begynne og leve den amerikanske drømmen. Sammen kan vi oppnå absolutt alt, sa Trump i talen.

I forkant av talen varslet pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Sanders, at Trump ville snakke om den sterke amerikanske økonomien, der pilene fortsetter å peke oppover.

Også skattereformen som Republikanerne fikk gjennom i Kongressen, og som de lover skal gi enda større vekst og flere nye arbeidsplasser, var ventet at ville bli tema i talen. Det ble den.

– Akkurat som jeg lovet det amerikanske folket fra dette podiumet for elleve måneder siden, har vi vedtatt de største skattelettelsene og reformene i amerikansk historie, sa Trump.

Foto: Mandel Ngan / AFP

Innvandringskrav

Presidenten la ut om sine krav til en ny innvandringsreform, om en vei til statsborgerskap for såkalte «dreamers» (andregenerasjon ulovlige innvandrere), om finansiering av den mye omtalte muren på grensen mot Mexico. Trump snakket også om det han kaller et «visumlotteri» – å gi opphold til folk uten å vurdere kunnskap, nytte og folks sikkerhet.

– Min lojalitet er til det amerikanske folk Du trenger javascript for å se video.

– I over 30 år har Washington forsøkt og mislyktes med å løse dette problemet. Denne kongressen kan være den som endelig får det til å skje, sa Trump.

Presidentens datter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner. Foto: Nicholas Kamm / AFP

– Min plikt er å beskytte amerikanere, deres sikkerhet, deres familier, deres lokalsamfunn og deres rett til den amerikanske drømmen. For amerikanere er også drømmere, fortsatte han.

Trump sa også at han vil stramme inn på familiegjenforeninger, og begrense hvilke familiemedlemmer som omfattes av ordningen. Han vil kun inkludere ektefeller og mindreårige barn.

Vil modernisere atomvåpen

Trump gjentok sin misnøye med den iranske atomavtalen og sin bekymring for det nordkoreanske atomprogrammet.

Trump varslet at USA i tiden fremover vil modernisere landets atomvåpen.

– Vi må modernisere og gjenoppbygge vårt atomvåpenarsenal. Med håp om at vi aldri må bruke det, gjøre det så sterkt og kraftig at det vil avskrekke aggresjonshandlinger.

Dette er «Nord-Korea-feilene» Trump ikke vil gjenta Du trenger javascript for å se video.

I fjor hvitt – i år sort

I fjor kledde de kvinnelige demokratene seg i hvitt til støtte for kvinners rettigheter – og for å protestere mot Trumps kvinnesyn. Uttalelsene som Trump kom med i en video som dukket opp under valgkampen, om hvordan han som rik, kjent og berømt kunne nedlegge kvinner – vakte oppsikt og oppstandelse.

Demokratiske kongressmedlemmer kledd i svart og med ghanesisk Kente. Foto: Mark Wilson / AFP

I år ble fargen sort, i solidaritet med #meetoo-kampanjen, hvis rekkevidde også har rammet den amerikanske Kongressen. Flere mannlige politikere har måttet trekke seg etter uakseptabel oppførsel. Trump tok ikke opp kampanjen i talen om rikets tilstand.

Noen har stått på at presidenten bør gjøre det samme av samme grunn – slik kan også sortfargen tolkes som en protest også mot presidenten.

I forkant av talen varslet 14 demokrater at de ville boikotte ved ikke å møte på Capitol Hill.

Demokratene har plukket ut Joe Kennedy III, grandnevø til president John F. Kennedy, til å gi partiets første offisielle svar på talen.