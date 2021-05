Kaller vaksinefunn i Israel «et mirakel»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Israelske myndigheter startet i slutten av desember massevaksinering av alle innbyggerne over 16 år.

Målet var å oppnå immunitet blant de 6,5 millioner menneskene i Israel som er over 16 år, skriver det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Statsminister Benjamin Netanyahu var den første i landet som fikk koronavaksine.

Kort tid senere varslet han at israelske myndigheter hadde inngått en avtale med Pfizer som ville gjøre det mulig å vaksinere alle Israels innbyggere over 16 år på få måneder.

I april var over 72 prosent av dem fullvaksinert.

FØRST UT: Israels statsminister var den første som fikk koronavaksinen i Israel da han fikk stikket i armen 19. desember i fjor. Det var startskuddet for massevaksineringen i landet. Foto: Amir Cohen / Reuters

95–97 prosent effektive

Nå har israelske og amerikanske forskere undersøkt hvordan denne vaksineringen har virket på:

Smittespredningen i landet

Sykehusinnleggelser med koronasmitte

Dødsfall

Studien, som er publisert i The Lancet, viser at vaksinene er mellom 95 og 97 prosent effektive når man har undersøkt disse faktorene, skriver Dagens Medisin.

Studien viser at to doser med vaksinen var «svært effektive, også på eldre voksne, mot koronaviruset, mot covid-19-innleggelser, alvorlig sykdom og død,» heter det i studien.

– Dette er vanvittig gode resultater. Et mirakel, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), til Dagens Medisin.

Når man utvikler en vaksine, må man gjennom fire forskjellige faser av kliniske studier, det vil si testing på mennesker. Derfor er vaksinene som nå gis, testet på mennesker tidligere, og også da tydet det på at de var svært effektive.

Men en studie av effekten i et helt samfunn er noe helt annet, påpeker Aavitsland.

– Dette er effekten i den virkelige verden.

– Viser hva vi har i vente

Studien har undersøkt den britiske virusvarianten, som har dominert både i Israel og i Norge.

Derfor er funnene i denne studien også godt nytt for Norge, som ligger et stykke bak Israel i vaksineringen, mener Aavitsland.

GOD EFFEKT: – Disse resultatene viser hva vi har i vente, sier Preben Aavitsland, overlege i FHI. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– De ligger i alle fall et par måneder foran oss, og disse resultatene viser hva vi har i vente, både når det gjelder individuell og indirekte beskyttelse, sier han til Dagens Medisin.

Aavitsland sier funnene viser at også vi i Norge kan forvente at smittespredningen «går rett til bunns og etter hvert stopper epidemien i tråd med at flere og flere blir vaksinert».

Ifølge den nyeste vaksinekalenderen til Folkehelseinstituttet ligger det an til at alle nordmenn over 18 år kan ha fått sin første vaksinedose i løpet av juli.

Også i Qatar har forskere fått oppsiktsvekkende gode resultater etter massevaksineringen i landet. Koronavaksinen fra Pfizer og Biontech er 95 prosent effektiv mot koronasykdom i deres studie, melder New England Journal of Medicine.