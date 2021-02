Israel åpner samfunnet etter vaksinesuksess

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over 49 prosent av alle innbyggere i Israel har nå fått minst én vaksinedose mot covid-19.

Det gjør Israel til landet som har vaksinert den klart største andelen av befolkningen mot covid-19.

I hvert fall forutsatt at palestinerne i de okkuperte områdene ikke tas med i regnestykket.

Norge har til sammenligning gitt minst en vaksinedose til drøyt 5 prosent av befolkningen.

Stengt ned siden 27. desember

Israel gikk 27. desember inn i sin tredje nedstengning under pandemien.

Søndag åpner store deler av samfunnet opp igjen. Treningssentre, kjøpesentre, hoteller og synagoger er blant det som blir åpnet opp.

Publikum får igjen gå på idrettsarrangementer og konserter selv om det er begrensninger på hvor mange.

I mars vil også ungdomsskoler åpne opp igjen etter at elevene har hatt hjemmeundervisning i ett år.

Åpningen gjelder imidlertid bare for dem som har blitt vaksinert. Israelske myndigheter har utviklet en app som inneholder det som kalles et «grønt pass».

Det er gyldig fra en uke etter at man har fått sin andre vaksinedose, og gjelder i seks måneder, skriver BBC.

VISER MUSKLER: Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøkte lørdag et treningsstudio i forkant av dagens gjenåpning. Foto: AFP

Tredje høyest i verden

Gjenåpningen kommer på dagen ett år etter at Israel registrerte sitt første tilfelle av koronaviruset.

Totalt har 5526 personer mistet livet av covid-19 i Israel under pandemien.

Israel har nå et smittetrykk på 747 koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bare Montenegro (1116) og Tsjekkia (1066) har høyere smittetrykk.

Til sammenligning har Norge nå et smittetrykk på 68 koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

98,9 prosent effektiv

Det er nye tall for hvor effektive vaksinene er, som gjør at Israel kan åpne opp til tross for det høye smittetrykket.

Tall som helsedepartementet la frem søndag viser at faren for å bli syk av koronaviruset går ned med 95,8 prosent for dem som har fått to doser av Pfizer-vaksinen.

Israel har så langt satt over 5,6 millioner doser av Pfizer-vaksinen, skriver The Times of Israel.

Enda mer effektiv er vaksinen mot sykehusinnleggelse og død. Der viser de nye tallene at vaksinen er 98,9 prosent effektiv.