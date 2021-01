Slik ble Israel vinner av vaksine-kappløpet

I kappløpet om å vaksinere egen befolkning er det et land i verden som leder suverent. Den israelske helsetoppen Lev Boaz sier til NRK at de nå har vaksinert ca. 1. 5 millioner israelere.

– Vi prioriterer først de sårbare gruppene, helsepersonell og de over 60 år. Nå har vi klart å vaksinere 60 prosent av disse gruppene, sier Boaz på telefon fra Tel Aviv.

Lev Boaz leder komitéen i Helsedepartementet som gir myndighetene råd om bekjempelse av viruset, og råd om vaksinestrategi.

Han sier det er uklart når de vil være ferdig med de sårbare gruppene, fordi også i Israel er tilgangen på vaksiner usikker.

– Men får vi nok forsyninger vil vi ha vaksinert de sårbare gruppene i løpet av to uker, sier Boaz.

– En halv million mennesker på to uker

Ifølge internasjonal statistikk har Israel nå gitt den første av to doser til 18 prosent av sine 8,6 millioner innbyggere. Til sammenligning har 17 tusen nordmenn fått en av to doser. Det vil si om lag 0,3 % av befolkningen, ifølge fredagens tall fra FHI.

Lev Boaz understreker at forsyningssituasjonen er usikker, og han kan ikke garantere at tempoet i vaksineringen vil fortsette framover.

– Får vi nok vaksiner vil dette å veldig fort. Vi vil klare å vaksinere en halv million mennesker i løpet av to uker, sier Boaz.

Han sier de nå vaksinerer 150 000 pr. dag.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet at alle israelere skal være ferdig vaksinert i løpet av mars. Den israelske helsetoppen er litt mer beskjeden.

– Jeg tror ingen statsleder i verden med sikkerhet kan si når egen befolkning er vaksinert, alt dreier seg om forsyninger. Så min gjetning er like god som din, sier han på spørsmål om når Israel vil være ferdig vaksinert.

Tidlig innkjøp av vaksiner

En hel verden klør seg i hodet og spør: Hvordan har de fått det til?

Israel startet vaksinering 19. desember i fjor, den første som fikk stikket var statsminister Netanyahu. Tidlig innkjøp av vaksiner som var på forsøksstadiet er en av forklaringene på suksessen, tror Boaz.

Israelske myndigheter har ikke villet snakke så høyt om hvor mange doser de har sikret seg, men vaksinen som nå settes er Pfizer-BioNTech-vaksinen, Denne skal Israel ifølge produsenter ha sikret seg 8 millioner doser av. Israel har også sikret seg Moderna-vaksinen, som skal levere 6 millioner doser. I går kom en million doser med Moderna-vaksine til Israel.

Israel som testland?

Det at Israel anses som et godt land for produsenter å teste ut sine vaksiner, kan også være en grunn til suksessen. Statsminister Benjamin Netanyahu sa torsdag til israelske medier at som en del av avtalen med Pfiizer så bestemte Israel seg for å bli en global modellstat for rask vaksinering av hele landet.

Boaz sier han ikke var med på forhandlingene, men at produsenter nok kan ha interesse av å bruke et land som Israel som testområde.

– Vi er et relativt lite land, med et moderne helsevesen som er i stand til å følge opp pasienter. Det kan være noe i dette, sier han.

Startet planlegging i juni 2020

Selv understreker Lev Boaz god planlegging som en nøkkelfaktor.

– Vi startet tidlig med trening av helsepersonell om hvordan vaksinen skal settes. Vi har også hatt en grundig forberedelse av logistikken, som hvordan få vaksiner rundt i landet. Dette startet vi med i juni i fjor, sier han.

Manntall i Israel

Også måten israelsk helsevesen er organisert på har vært viktig, ifølge helsetoppen.

– Israel har et offentlig helsevesen, der alle innbyggere hører til en av fire helsefond. Fondet har ansvaret for deg fra krybbe til død, og har gode digitale journaler over hver pasient. Vaksinene ble levert til disse fire fondene, som hadde god oversikt og hadde lagt planer for sine pasienter, forklarer Boaz.

– De digitale arkivene til disse selskapene gjorde det lett for oss å nå ut til de sårbare gruppene. Vi har brukt tiden i forkant til å sortere gruppene, hvilke grupper som skal ha vaksiner når. Derfor har vi klart å vaksinere så mange så raskt, sier han.

Planleggingen er gjort ned til minste detalj, som at det er beregnet at hver vaksinering tar sju minutter. Så alle har fått tidspunkter, basert på dette regnestykket, for å få flest mulig raskest mulig gjennom vaksinering.

Jobbet mot vaksine-skeptikere

Informasjonskampanjer rettet mot grupper der det er mye skepsis til vaksiner har vært en annen viktig del av suksessen, mener Boaz. I Israel er det de ultraortodokse jødene, og deler av den arabiske befolkningen i Israel som har vært skeptiske.

– Vi har i god tid hatt dialog med opinionsdannere i disse gruppene, for å overbevise dem om sikkerheten av vaksinene og hvorfor det er viktig at flest mulig tar vaksinen. Det har vært vellykket. Bivirkningene som er registrert er ikke annerledes eller i større omfang enn det som lå til grunn for godkjenning av vaksinen, sier han til NRK.

Han vil ikke si noe om hva Norge burde gjort annerledes for raskere å komme i gang med vaksinering.

FHI: Israel fikk mange flere vaksiner tidlig

– Den viktigste forskjellen mellom Israel og Norge, er at de fikk mange flere vaksiner til landet tidlig. De har per nå fått over 1,5 millioner doser. Vi har fått 85 000. Det skyldes deres innkjøpsavtaler.

Det sier overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Han mener de andre forholdene som nevnes, som planlegging, folkeregister og slike ting, er like gode i Norge som i Israel.

– Det som begrenser den norske helsetjenesten nå, er leveringene til landet, sier Aavitsland.