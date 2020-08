Juan Carlos: Kongen som vant og mistet hele kongeriket

– For dere unge er det veldig vanskelig å forstå. Før ble en gave ikke sett på som korrupsjon. Nå er det sånn, men den gang var en gave på 100 millioner Euro en gave.

Pepe Oliver fnyser litt av hvor prippent og politisk korrekt Spania er blitt i 2020. I flere tiår var den nå 77 år gamle Pepe Oliver «utelivskongen» av Palma. Yachtklubben hvor han drev diskoteket og var PR-sjef var stedet å være på 1970 tallet.

Yachtklubben i Palma er fremdeles havn for noen av Middelhavets største båter og rikeste mennesker. Foto: Philip Lote / NRK

Det «farlige følget»

En av dem som var på yachtklubben var den unge prins Juan Carlos. En annen var hans barndomsvenn prins Zourab Tchokotoua.

Den første var prinsen som diktator Franco hadde pekt ut til å styre Spania etter han. Den andre en prins fra en russisk-georgiansk adel. Zourab Tchokotoua skulle aldri arve et land eller kongemakt. I stedet investerte han mye penger i eiendom og mye tid i mennesker og kontakter, spesielt på Mallorca.

Se fotogalleriet til Tchokotoua familien: Photo gallery - Tchkotoua family

De var unge, rike, sjarmerende og utadvendte menn. Prins Zourab Tchokotouas kone var Marieta Salas fra Palma. Hun var en av utlivskongen Pepe Olivers beste venner. Gjennom Marieta Salas ble Pepe Oliver de to prinsenes partyfikser.

Pepe Oliver med marinaen ved Yachtklubben i bakgrunnen. Det meste her ser ut akkurat som før, sier Oliver. Foto: Philip Lote / NRK

Røsten er dyp og ruskete. Han støtter seg på en krykke imens han viser oss rundt på Yachtklubben. Pepe Oliver gir aldri intervjuer før etter lunsj. Hvilket i Spania betyr ikke før 17.00.

– Alle som var berømte og viktige var her hver natt. Hans Majestets beste venner og beste kvinnelige venner var, logisk, vennene til Marieta Salas og Zourab Tchokotoua. Selv har jeg en veldig vakker kone, og hun var veldig viktig på den tiden. Kvinnene i gruppen vår, som du kunne se overalt, var veldig vakre. Det var viktig.

– De kalte oss det «farlige følget», sier Pepe Oliver, halvveis med et smil, halvveis med et lengtende sukk.

Kongen av bekjentskaper

Juan Carlos var gode til å knytte bånd og til å snakke med alle typer folk. Om sommeren var Palma stedet han likte å ta besøkende. Hit kom Lady Diana og USAs førstedame Michelle Obama.

Nettverk som bygget opp kongens posisjon i flere tiår ble knyttet på Mallorca.

Seilerkongene. Kong Harald og kong Juan Carlos deler en latter under regattaen Copa Del Rey i Palma i 1998. Foto: A. MILLAN / NTB/Scanpix

Det har aldri slutte å svinge av livet til kong Juan Carlos. På 1970-tallet hadde prinsen Spanias fremtid i sine hender. Enten han vil ta Spania i den ene eller den andre retningen. Det stod mellom demokrati eller diktatur.

Bak general Francos rygg, samtalte den unge prinsen Juan Carlos med dem som ønsket et annet Spania.

Prins Juan Carlos vant diktator Francos tillit samtidig som han diskuterte Spanias fremtid med dem som ønsket et annet og folkestyrt Spania. Foto: Afp

Dette var ledere både i Francos egen nasjonalistiske bevegelse og ledere av den inntil nylig illegale opposisjonen. To ganger valgte kongen demokratiet. Første gang ved Francos død. Andre gang da en gruppe av diktatorens gamle offiserer forsøkte å kuppe makten i kongens navn den 23. februar 1981.

Den dag i dag er det uvisst hvor mye kongen viste om kuppet, men i militæruniform som landets øverstkommanderende gav han kuppmakerne en kald skulder i en fjernsynstale. Franco-regimets siste krampetrekning endte i ydmykelse.

Demokrati-lojale soldater vokter nasjonalforsamlingen dagene etter det mislykkede kuppforsøket i februar 1981. Foto: Ap

De siste årene har historier om pengegaver, elskerinner og mangel på kontakt med vanlige spanjoler gradvis svekket hans opphøyde status som den store «folkekongen».

Prinsesse Sofia av Hellas og Danmark viste lite om utfordringene som skulle komme da hun giftet seg med prins Juan Carlos i Aten i 1962. Foto: NTB/Scanpix

Et kongehus i krise

Flere og flere tilhengere av det spanske monarkiet begynte å se gamlekongen som en risiko.

– Hva skjer da? Eliten, den politiske, økonomiske og deler av media i Spania kommer sammen og spør «hva gjør vi for å redde monarkiet?» Det handler ikke om kong Juan Carlos lenger, men om hva som vil skje med monarkiet hvis dets store skikkelse plutselig blir fullstendig diskreditert. Med dette starter operasjonen for å få kongen til å abdisere og overlevere tronen til sønnen Felipe VI, forteller David Jiménez, forfatter og tidligere redaktør for den liberalkonservative avisen El Mundo.

I 2014 trer Juan Carlos til side. Hans yngste barn med dronning Sofia, sønnen Felipe blir konge.

Kongefamilien hilser folk fra slottsbalkongen i Madrid 19. juni i 2014. Dagen da kong Felipe overtok tronen etter sin far som signerte sin egen abdikasjon. Foto: GERARD JULIEN / Afp

Ny anklager

Den nyeste og foreløpig alvorligste anklagen er at eks-kongen skal ha mottatt 100 millioner euro fra Saudi-Arabia for å sikre gunstige avtaler med spanske produsenter av hurtigtog.

Pengene skal han ha overført til sine danske elskerinne Corinna Larsen zu Sayn-Wittgenstein.

Eks-kong Juan Carlos 1. med sin danske elskerinne Corinna Larsen zu Sayn-Wittgenstein under en seremoni i Barcelona i 2006. Foto: MPH / MEGA / Mega

Eksil

Juan Carlos ble født i eksil. Nå er spørsmålet om han også vil forsvinne ut av spansk offentlighet i eksil.

Den 3. august startet rykter om at gamlekongen var reist fra landet. I to uker var det taust. Statsminister Pedro Sanchez er taus og når han besøker kong Felipe i Palma sier han det ikke er riktig av han å kommentere konge familiens indre annliggende. Det er likevel ingen tvil om det både og etter ryktene startet pågikk intense samtaler mellom kong Felipe og den spanske regjeringen.

Så den 17. august gikk det ut en melding fra det kongelige slott i Madrid om at ekskong Juan Carlos oppholdt seg i De Arabiske Emirater.

– Han har blitt en veldig tung byrde for sønnen, Felipe VI. Faktisk er det en side ved denne historien som media ofte utelater. Det er den personlige siden. Kongen har blitt pålagt å håndtere denne saken med sin far. Han har måttet kutt bånd til faren. Han har tatt bort godtgjørelsen og lønnen som faren har fått. Han har gitt avkall på millionærarven som han kunne ha mottatt fordi han tydeligvis mener at pengene er ulovlige, sier David Jiménez.

Den tidligere redaktøren mener at Juan Carlos i en årrekke nøt en beskyttelse som ikke var sunn, ikke for Spania og kanskje ikke for kongen selv.

David Jiménez var redaktør i El Mundo og skriver nå faste spalter for New York Times på engelsk og spansk. Foto: Philip Lote / NRK

– Det som kanskje var en feil, var å gi han absolutt straffrihet i nesten 40 år bare for å ha gjort en gest til fordel for demokratiet.

Da han gikk av som sjef i El Mundo skrev David Jimenez en bok om politikk, økonomiske interesser og media i Spania.

Boken rystet makteliten i Spania og har gitt David Jiménez mange fiender. To kapitler handler om spillet og samspillet mellom kongehuset og Spanias rikeste og mektigste.

«El Director», boken til David Jiménez om tiden som redaktør i El Mundo var politisk sprengstoff da den kom ut i 2019. Nå skal boken også bli en TV-serie produsert av en de store strømmetjenestene. Foto: Philip Lote / NRK

Elefantjakten

Kong Juan Carlos fall begynner etter en elefantjakt i Botswana. En jaktulykke hvor kongen skadet seg nådde pressen.

Da Juan Carlos ble tvunget til å gå av som president for Verdens Villmarksfond i Spania, var det også første skritt i retning av abdikasjon som konge.

– Ulykken i Botswana var helt klart begynnelsen på slutten. Ikke bare fordi han jaktet på elefanter med sin elskerinne i Botswana, men på grunn av den økonomiske krisen som Spania gikk gjennom på den tiden, mener Jiménez.

– Arbeidsledigheten i Spania var høyere enn 25 prosent. Mange mistet sine hjem. Midt i denne situasjonen nøt vårt statsoverhode, kongen som vi beundret så mye, en eksklusiv reise sammen med elskerinnen betalt av et arabisk diktatur, sier han.

I løpet av de siste årene har det vært mer krevende å holde et felles ytre for kongefamilien. Dette bilde er fra påskemessen i Palma i april 2014. Da var det allerede bestemt at kong Juan Carlos skulle gå av. Foto: JAIME REINA / Afp

Savner gamle dager

I Palma savner Pepe Oliver gamle dager og de lange nettene den gang hans beste venner ennå var unge. Han mener folk glemmer hva gamlekongen gjorde for Spania og sier det han gjorde for Spania kan du i Mallorcas tilfelle gange med ti.

Sønnen kong Felipe bruker han få ord om.

– For å gi deg en idé om hva kong Juan Carlos betydde for Mallorca. Han besøkte en restaurant og neste dag var stedet fullt av mennesker. Han hadde ikke noe imot å hilse på journalistene ... «et bilde? et bilde, alt ok». Med kong Felipe skjer ikke dette. Han går sjelden steder, og hvis han går vil ingen gå dit.