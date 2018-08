John McCain avslutter kreftbehandling

I fjor sommer ble den kjente politikeren operert for en kreftsvulst i hjernen. Han uttalte allerede da at legene hadde gitt ham en svært dårlig prognose.

Fredag opplyser familien i en uttalelse at McCain har valgt å avslutte kreftbehandlingen som startet i juli i fjor.

– John har levd lenger enn det prognosen skulle tilsi, opplyser familien, som nå er samlet på McCains ranch i Arizona.

McCain har ikke vært i Washington siden desember, skriver The New York Times. Folk i hans nære krets forteller til avisa at han nå ligger for døden.

Familien takker

– Jeg elsker mannen min av hele mitt hjerte. Gud velsigne alle dem som har pleiet og tatt vare på mannen min under denne reisen, tvitrer senatorens kone Cindy.

Datteren Meghan McCain takker også for all hjelp og støtte familien har fått siden faren fikk diagnosen.

– Vi hadde aldri kommet så langt uten dere, tvitrer hun.

McCain ble trillet inn i kongressbygningen i rullestol da senatorene skulle behandle Trumps skattereform-forslag i november i fjor. Foto: MARK WILSON / AFP

– Heldige som kan kalle ham vår venn

Arizonas guvernør Doug Ducey kaller McCain «en amerikansk helt» som alltid har satt landets beste foran egne interesser.

Den republikanske flertallslederen i senatet, Mitch McConnell, skriver på Twitter at han ble svært lei seg da han mottok budskapet om at John McCain har avsluttet kreftbehandlingen.

– Vi er heldige som kan kalle ham vår venn og kollega, skriver McConnell, og legger til at han ber for McCain-familien.

Kritiserte Trump etter Putin-møte

Selv om McCain på grunn av sykdommen stort sett har oppholdt seg på ranchen sin i Arizona, har han deltatt i viktige utenriks- og forsvarspolitiske debatter.

Han har blant annet rettet skarp kritikk mot president Donald Trump etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin.

McCain var presidentkandidat i 2008, men tapte mot Barack Obama.