Joe Bidens vei mot Det hvite hus: Hva skjer når?

Du er herved advart. Denne saken kommer til å inneholde mange tall og datoer, men noen av dem er viktigere enn andre.

Trumps plan

Men først: Donald Trump trekker nå flere og flere av sine søksmål om valgjuks. Hvorfor?

Ifølge New York Times og nyhetsbyråene AP og Reuters, har Trump nå lagt opp til en ny plan. Denne skal gå ut på å overtale de forskjellige lokale delstatsforsamlingene til å omgjøre viljen til velgerne.

Det ser nemlig ut til at mannen som har ledet USA de siste fire årene ønsker å forsinke prosessen i noen viktige stater som Joe Biden vant, slik at de ikke rekker tidsfristene sine.

Så skal planen videre være å overtale de republikanske lederne i disse statene til å utnevne egne Trump-vennlige valgmenn, som bryter med valgresultatet og gir sine stemmer til Trump, ikke til Biden.

Men er det mulig? Det korte svaret er «nei», det lange er litt mer komplisert.

De viktigste datoene

I perioden frem til Biden flytter inn i Det hvite hus, er det noen datoer som er viktigere enn andre. De aller viktigste:

Valgmannskollegiet møtes De forskjellige delegatene eller valgmennene fra USAs 50 delstater møtes og velger ny president. Det er nå Joe Biden får 306 stemmer og Donald Trump får 232 stemmer. Innen 8. desember må tvister rundt valget være løst og valgmennene pekt ut.

Kongressen godkjenner Kongressen i USA skal godkjenne valgmannskollegiets beslutning.

Ny president på plass Joe Biden tas i ed som USAs 46. president.

Men før valgmennene (og -kvinnene) kan møtes via videolink og avgi sine stemmer, så må valgresultatet i staten de representerer, være godkjent.

Det er her Trumps plan kommer inn i bildet. For det er tidsfrister fortløpende helt frem til de møtes midt i førjulsstria, den 14. desember.

Ved forrige presidentvalg vant Trump til tross for at Hillary Clinton fikk flest stemmer. Hvordan kan det skje? Her er to ting du må vite for å forstå USA-valget. Du trenger javascript for å se video. Ved forrige presidentvalg vant Trump til tross for at Hillary Clinton fikk flest stemmer. Hvordan kan det skje? Her er to ting du må vite for å forstå USA-valget.

Hva bestemmer fordelingen av valgmenn? Ekspandér faktaboks Hver delstat får x antall valgmenn ut fra følgende regnestykke: Antallet medlemmer i Representantenes hus + antallet senatorer fra hver delstat. Dermed blir det 435 + 100 valgmenn.

I tillegg har District of Columbia, hvor hovedstaden Washington ligger, men som ikke er representert i Kongressen, 3 valgmenn.

Til sammen blir dette 538 valgmenn. Antall representanter i Representantenes hus er basert på innbyggertallene i hver delstat. Valgmannsystemet skulle sikre at presidenten ikke bare ble valgt fra områder med flest velgere, som kun ivaretok deres interesser. Men systemet slår også ut slik slik at det er langt flere innbyggere bak hver valgmann i de store delstatene enn i de små. Valgmennene utgjør det såkalte valgmannskollegiet. De møtes vel en måned etter valget. I år er det mandag 14. desember. Formelt er det på dette møtet hvor USAs president velges.

Les også: 10 ting det er greit å vite om presidentvalget

Georgia 20. november

Først ut er Georgia, delstaten som akkurat har blitt erklært demokratisk. Der har den republikanske guvernøren Brad Raffensperger lovet at de vil overholde sin tidsfrist som er i kveld, fredag den 20. november.

Da skal resultatet fra Georgia være offisielt godkjent og Bidens valgmenn utpekt.

Her har også en føderal dommer, som er utpekt av Trump, avvist å hindre godkjennelsen. Trump kan fortsatt kreve en maskinell omtelling av stemmene, med Bidens ledelse er for stor til at dette trolig kommer til å påvirke resultatet.

Michigan og Pennsylvania 23. november

Over helgen er det Michigan og Pennsylvania som står for tur. Mandag 23. november er tidsfristen for de lokale valgdistriktene i Pennsylvania til å oversende de endelige valgresultatene. På delstatsnivå har de ikke en endelig tidsfrist, men det er ingen som tror at de vil forsinke prosessen.

I Michigan har det allerede vært bråk og krangling. I valgdistriktet der Detroit ligger, nektet de to republikanske representantene å godkjenne valgresultatet.

Nå har Trump invitert sentrale republikanske medlemmer fra Michigan til Det hvite hus. Trumps medarbeidere skal ha lagt frem en plan om å overtale de republikanske delstatsrepresentantene til å overstyre flertallet i staten og utnevne Trump-vennlige valgmenn.

Det er lite trolig at dette kommer til å skje, men hvis det skjer så kan den demokratiske guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer, utnevne egne valgmenn som stemmer i samsvar med valgresultatet.

Da vil det være opp til Kongressen i Washington D.C. å avgjøre hvem som skal representere Michigan. Ifølge føderal lov vil da valget fra guvernøren veie tyngst. De kan også stryke valgmennene fra Michigan. Uansett så vil Biden vinne det totale antallet valgmannstemmer.

Minnesota, Nord-Dakota og Ohio 24. november

Dagen etter, tirsdag 24. november, er det Minnesota, Nord-Dakota og Ohio som har frist til å godkjenne sine stemmer.

Her er det ikke ventet noen problemer. Trump vant Ohio og har ikke klaget over valgjuks her. Biden vant de to andre delstatene.

Arizona, Iowa og Nebraska 30. november

Siste mandag i november er det Arizona, Iowa og Nebraska sin tur.

Det er størst spenning knyttet til Arizona, der det valgnatten ble erklært Biden-seier. Det var også den første delstaten som snudde fra valget i 2016, fra republikansk den gang til demokratisk nå.

Dette er en delstat som Trump hele tiden har hevdet, helt grunnløst, har blir «stjålet» fra ham. Republikanerne har forsøkt å gå rettens vei for å få tidsfristen utsatt, men har ikke lykkes. Torsdag fikk de nok et rettslig avslag.

Et annet viktig poeng i Arizona er at kvinnen som skal godkjenne resultatet, Katie Hobbs, er demokrat, og det er ventet at de vil følge tidsfristene.

Det er ikke ventet noen forsinkelser i Iowa og Nebraska.

Nevada og Wisconsin 1. desember

Den første dagen i desember er det to nye delstater som må ha godkjent sine resultater: Nevada og Wisconsin.

Biden vant begge disse delstatene.

I Nevada har det kommet inn et rettslig søksmål fra Trump, som uten bevis hevder han vant delstaten. Her jobber flere konservative krefter med å få nullet resultatet, men det er få som tror dette kommer til å føre frem. I Nevada er det til syvende og sist guvernøren, demokraten Steve Sisolak, som godkjenner resultatet.

I Wisconsin har Trump krevd en delvis omtelling, som hvis den gjennomføres må være ferdig til 1. desember. Først når denne er ferdig kan resultatet godkjennes. Det er ikke ventet at en omtelling vil endre resultatet. Også her er det en demokratisk guvernør, Tony Evers.

Når må alt være klart?

Så kommer vi til den første viktige datoen for alle delstatene. Den 8. desember må nemlig alle tvister rundt valget være løst og valgmennene pekt ut.

Godkjennelsen av resultatet kan variere fra delstat til delstat, men det siste steget er likt for alle. Guvernøren i hver enkelt delstat må oversende det godkjente valgresultatet til Kongressen, sammen med en navneliste med delstatens valgmenn.

Disse valgmennene møtes da 14. desember og stemmer på landets neste president.

Joe Biden har 306 valgmannsstemmer mot Donald Trumps 232. De fleste delstater krever at deres valgmenn stemmer overens med valgresultatet, men det har skjedd at valgmenn har stemt mot resultatet. Det har imidlertid aldri påvirket sluttresultatet.

20. januar: Biden innsettes

I USA er det Kongressen som til syvende og sist er ansvarlig for valgresultatet. De møtes den 6. januar neste år og godkjenner det valgmannskollegiet har bestemt seg for.

Hvis det er noen form for uenighet knyttet til hvem som har stemt hva eller om de forskjellige valgmennene har stemt i overensstemmelse med sine delstater, så er det opp til Kongressen å løse disse flokene.

Det er her guvernørene kommer inn i bildet igjen. Det er nemlig ifølge amerikansk føderal lov, guvernørenes ord som veier tyngst, ikke valgmennenes.

Dermed skal alt ligge til rette for at Joe Biden blir tatt i ed som USAs 46. president under den offisielle innsettelsen 20. januar 2021.