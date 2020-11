Hva prøver Donald Trump på i Michigan?

I normale valgår regnes det som en smal sak. Som sjelden får oppmerksomhet. At et valgstyre i et valgdistrikt møtes for å oppsummere valget og godkjenne resultatet, og deretter rapportere det inn til en overordnet valgmyndighet.

Nå skaper valgstyret i Wayne County, hvor storbyen Detroit hører til, bruduljer over hele USA.

Stemmetall viser at Joe Biden vant distriktet med mer enn 330.000 stemmer. Ikke noen steder i delstaten, som den tidligere visepresidenten vant til sammen med rundt 150.000 stemmer, var marginene større.

På tirsdag møttes valgstyret til sitt siste ordinære møte. Valgstyret består av to demokrater og to republikanere.

De to republikanske representantene nektet da å gå god for valgresultatet.

Endte i full krangel

Valgstyrets leder Monica Palmer, som er republikaner, hevdet det hadde vært unøyaktigheter ved flere valglokaler i Detroit.

Blant annet mente Palmer at antallet velgere som hadde forhåndsstemt avvek fra antallet forhåndsstemmer. Selv om forskjellen ikke ville endre valgutfallet, ønsket hun ikke å godkjenne det endelige resultatet.

Nestlederen, Jonathan Kinloch som er demokrat, mente Palmer ikke kunne vise til noe beviselig og håndfast.

Den første avstemningen om valgresultatet skulle godkjennes eller ikke, endte med stemmelikhet, 2–2.

På møtet brøt det ut full krangel. Velgere som fulgte møtet, ble opprørt over at alle deres stemmer kanskje ikke ville telle.

Detroit er en by hvor svarte velgere er i stort flertall, og hvor velgerne i overveldende grad stemmer demokratisk.

Krangelen endte med et kompromiss.

Valgstyrets fire medlemmer ble enige om å godkjenne valgresultatet, samtidig som de ville be delstatsmyndighetene foreta en grundig gjennomgang av stemmetelling og stemmegivning.

Lederen av valgstyret Monica Palmer (t.v.) og nestleder Jonathan Kinloch er rykende uenige om hva som egentlig ble avtalen om gjennomgang. Foto: Robin Buckson / AP

Trakk tilbake godkjennelsen

Enigheten varte en kun en dag.

På onsdag trakk de to republikanske representantene tilbake sin godkjennelse av resultatet. De hevdet i en skriftlig erklæring at de følte seg presset og at den avtalte valggjennomgangen ikke vil bli noe av.

Dette hevder nestlederen i valgstyret, Jonathan Kinloch, er tull. Avtalen var at han og leder Monica Palmer sammen skulle forfatte et brev hvor de ber delstatsmyndighetene gjennomgå valget i Wayne County, et brev de ikke har rukket å skrive ennå.

Valgmyndighetene i Michigan avviser at de har avvist valggjennomgangen.

De sier også at et valgstyre ikke kan trekke tilbake en godkjennelse etter at innrapporteringsfristen er ute. Den var ute tirsdag 17. november.

President Donald Trump har ikke vist seg offentlig de siste dagene, etter at han kom med en uttalelse utenfor Det hvite hus den 13. november. Men han skal være aktiv på telefon med å overtale republikanskstyrte delstater til å gi ham valgmennenes stemmer i stedet for Biden. Foto: Carlos Barria / Reuters

Trump på tråden

Samtidig avslørte avisen The Washington Post at Monica Palmer på tirsdag ble oppringt av president Donald Trump personlig.

Hun sier til avisen at presidenten hadde fulgt med på det opphetede møtet i valgstyret og ville forsikre seg om at hun følte seg trygg.

Hun sier videre at hun ikke husker alt de diskuterte i telefonsamtalen, som hun anslår varte i par minutter, men hevder at hun ikke følte seg presset av presidenten til å trekke tilbake godkjennelsen av valget.

Samtidig har Trump-kampanjen varslet at de trekker søksmålet de har anlagt mot Wayne County, med begrunnelse om at resultatet der ikke gjelder lengre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skal møte presidenten fredag

Nå ligger saken hos valgstyret på delstatsnivå.

De skal møtes på mandag for å gjennomgå og godkjenne hva valgstyrene i Michigans alle 83 fylker, inkludert Wayne County, har gjennomgått og godkjent. Også de består av to demokrater og to republikanere.

Fristen de har for godkjenningsprosessen, er tirsdag 23. november.

President Donald Trump har innkalt to av delstatens ledende republikanere, Mike Shirkey og Lee Chatfield, til et møte i Washington på fredag.

De to er leder av Senatet og leder av Representantenes hus i delstatsforsamlingen i Michigan.

Presidentens plan er ifølge nyhetsbyråene Reuters og AP å overtale dem til å overkjøre viljen til velgerne.

Trump vil at det republikanske flertallet i delstatsforsamlingen skal peke ut nye valgmenn fra delstaten, som 14. desember gir sin stemme til ham og ikke Biden.

14. desember er datoen hvor alle valgmenn fra alle delstater i USA skal møtes for å velge ny president. Innen 8. desember må tvister rundt valget være løst og valgmennene pekt ut.

Fakta om valgmannskollegiet i USA Ekspandér faktaboks Presidenten i USA velges ikke direkte av folket, men av valgmenn utsett av de 50 delstatene.

Hver delstat har like mange valgmenn som representanter i Kongressen: 2 senatorer pluss likt antall representanter som i Representantenes hus, som fastsettes ut ifra folketelling hvert 10. år.

Fordelingen av valgmenn er til fordel for de minste delstatene, som er garantert minst 3 hver.

De største delstatene er California med 55 valgmenn, Texas med 38 og New York med 29. 7 delstater og hovedstaden har 3 valgmenn.

I alt er det 538 valgmenn. Det kreves 270 valgmannsstemmer for å bli valgt til president.

Kandidaten som får flest stemmer i en delstat vinner alle delstatens valgmenn, bortsett fra i Main og Nebraska som fordeler valgmennene proporsjonalt. Det er derfor viktig å vinne delstatene med flest og nestflest valgmenn.

Det er usikkert om delstatenes bestemmelser om at «vinneren tar alle valgmenn», er i tråd med den føderale grunnloven, men det forekommer svært sjelden at en valgmann stemmer annerledes enn sin delstats velgere.

Det indirekte valgmannssystemet gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å få flest stemmer på landsbasis. Dette har skjedd tre ganger – i 1876, 1888 og sist i 2000 da George W. Bush sikret seg flere valgmenn enn Al Gore ved å bli erklært som vinner i Florida selv om Gore i alt fikk 500.000 flere stemmer enn Bush.

Shirkey og Chatfield har sagt at en slik løsning, med å overstyre velgerflertallet, ikke kommer på tale.

Mike Shirkey (t.v.) og Lee Chatfield er innkalt til møte med president i Washington. De har så langt sagt det ikke er aktuelt å etterkomme presidentens ønsker om å endre sammensetningen av valgmenn fra Michigan. Foto: David Eggert / AP

Trump kommer trolig ingen vei

Statsviter Jørgen Bølstad har fulgt det amerikanske valget tett. Han sier dette om det som nå foregår i Michigan.

– Det ser ut til at Trump forsøker påvirke prosessen i Michigan. At han har et håp om at de skal forkaste stemmene fra Wayne County inkludert Detroit, hvor det er en stor overvekt av demokratiske velgere.

– At dette i det hele diskuteres som en mulighet, er selvsagt veldig spesielt. Og ikke minst skadelig for demokratiet, sier Bølstad til NRK.

Ifølge amerikanske medier kan president Trump ha brutt loven da han ringte direkte til valgstyrets leder.

Les også: Trump sparka tryggingssjef som sa valet var godt gjennomført

Bølstad mener presidenten tross sine forsøk har dårlige kort på hånden.

– Det virker lite sannsynlig at han kommer noen vei i denne saken, og enda mindre sannsynlig at han klarer å endre resultatet av valget, sier han til NRK.

– Ettersom Biden har vunnet 306 valgmenn, kan han miste Michigans 16, og fortsatt ha mer å gå på før han ville nærme seg grensen på 270. Det skal mye til for å endre utfallet her, forklarer Bølstad.

Trumps personlige advokat, tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani, viste torsdag på en pressekonferanse hvordan Trump fremdeles kan vinne valget selv om de trekker søksmålet i Michigan. Foto: Drew Angerer / AFP

På sosiale medier gikk debatten høyt om hva som rant nedover kinnene til Rudy Giuliani under pressekonferansene om hvordan Trump kan vinne valget. Du trenger javascript for å se video. På sosiale medier gikk debatten høyt om hva som rant nedover kinnene til Rudy Giuliani under pressekonferansene om hvordan Trump kan vinne valget.

Ny strategi fra Trump-kampanjen

Det som skjer i Michigan, ser ut til å gjenta seg andre steder.

Nyhetsbyråene AP og Reuters skriver at Trump-kampanjen dropper strategien med søksmål og heller forsøker å presse valgstyrer til ikke å godkjenne eller beste fall forsinke valgresultatene, slik at tidsfristene i de lokale valglovene sprekker.

Torsdag ble ytterligere tre søksmål, i Arizona, Pennsylvania og Georgia, avvist.

Men i Wisconsin skal 800.000 stemmer fra to liberale valgdistrikter telles på nytt, etter krav fra Trump. Presidenten og hans allierte hevder at store uregelmessigheter fant sted, uten at de har lagt frem bevis for påstandene.

Biden vant Wisconsin med en margin på 20.608 stemmer. I de to valgdistriktene Milwaukee og Dane fikk Biden til sammen over 577.400 stemmer mot Trumps vel 213.000.

Etter heftig debatt mellom de seks medlemmene i valgstyret i Wisconsin, som består av tre republikanere og tre demokrater, endte det med en omtelling. Den skal starte på fredag og må være ferdig 1. desember i henhold til fristene i valgloven.

Også i Pennsylvania, som Biden vant med mer enn 80.000 stemmer, vil Trump forsøke å flytte utpekingen av valgmennene til delstatsforsamlingen, skriver Reuters.

– Trump håper at det å utsette eller hindre godkjenningen av valgresultatet i noen utvalgte, viktige delstater skal åpne for at delstatsforsamlinger med republikansk flertall sender republikanske valgmenn til avstemningen i valgmannskollegiet 14. desember, på tross av det som ble valgresultatet i delstatene, forklarer statsviter Jørgen Bølstad.

Frem til nå har forsøkene blitt lunkent mottatt av Trumps partifeller.

– På delstatsnivå virker republikanerne skeptiske til dette. Men det ser ut til å være ett av Trumps siste håp, sier Bølstad.

Ifølge NBC er president Trump klar over at det ikke er grunnlag for å endre valgresultatet, men vil likevel fremme søksmål og krav helt frem til valgmannskollegiet møtes i desember.

Donald Trump er den første presidenten i USAs historie som ikke har erkjent valgnederlag.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: