Biden-siger i Michigan, Arizona og Georgia

Fredag kveld avslo ein dommar i Michigan søksmålet frå Trump-kampanjen. Dommaren fann ingen bevis for valfusk. Dermed leiar Joe Biden med 148.000 stemmer, og har vunne valet i Michigan.

Biden har også vunne delstaten Arizona. Trump og teamet hans har innsett at ein rettssak ikkje vil gjere noko forskjell for valresultatet. Biden leiar med 11.000 stemmer i delstaten.

Ifølgje amerikanske medium har Biden også vunne Georgia, og har no 306 valmenn totalt.

Advokatfirma trekk seg

President Donald Trump og teamet hans har sett i gang søksmål i fleire delstatar der Joe Biden vann for å hindre at valresultat blir godkjent.

No har advokatfirmaet Porter Wright Morris & Arthur trekt seg frå søksmålet som etter planen skal behandlast i retten i Pennsylvania neste veke, og har bede Trump-valkampen finne seg nye advokatar, melder CNN.

Bakgrunnen for søksmålet er påstandar om valfusk i staten, utan at det så langt har blitt lagt fram konkrete bevis for at det har skjedd.

Biden leiar ifølge CNN med nesten 60.000 stemmer i Pennsylvania, og er utropt til vinnar av dei 20 valmennene i staten.

Misnøye blant advokatane

Advokatfirmaet seier at dei har blitt einige med Trump-valkampen at det er best å skilje vegar, skriv The New York Times.

Det skal ha vore aukande misnøye i advokatfirmaet etter at dei tok på seg oppdraget å representere Trump i Pennsylvania. Fleire tilsette frykta dei var med på å undergrave det demokratiet i USA, og skal ha vore uroa for omdømmet til firmaet.

Ein advokat skal også ha slutta i protest, skreiv The New York Times tidlegare denne veka.

Også advokatfirmaet Jones Day, som har representert Trump tidlegare, har sagt at dei ikkje er interesserte i å bidra i søksmåla presidenten har varsla i fleire statar, melder CNN.

Demonstrantar har samla seg utanfor inngangen til advokatkontoret Jones Day, som har representert Donald Trump i fleire saker. Dei har ifølge CNN sagt at dei ikkje ønsker å bidra i rettssakene der det kjem påstandar om valfusk. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Trump vil fortsette

Exiten til advokatfirmaet som no har trekt seg, kjem på eit vanskeleg tidspunkt for presidenten. Og det fell ikkje i god jord i Trump-leiren.

– Avlysingskulturen har endeleg nådd rettssalen, seier kommunikasjonsdirektør for Trump-valkampen, Tim Murtaugh til The New York Times.

– Pøblar på venstresida prøvde å påverke nokre av advokatane som representerte presidentens valkamp, og dei gav etter.

Murtaugh sa at Trump ikkje let seg stoppe av dette og vil halde fram med søksmåla.

.