10 ting det er greit å vite om presidentvalget

Amerikanske presidentvalg kan være både enkle og vanskelige å forstå.

Klikk på punktene under og få en forklaring på spørsmål som ofte stilles.

De to hovedpersonene:

Vippestater og valgmenn:

Poststemmer og andre stemmer:

Mer enn et presidentvalg:

Valgresultatet:

Sittende president Donald Trump (fra Det republikanske partiet) og tidligere visepresident Joe Biden (fra Det demokratiske partiet) er de to hovedkandidatene i presidentvalget.

Den som blir president i USA, kommer uten unntak fra Det republikanske partiet eller Det demokratiske partiet. Republikanerne har hatt 19 presidenter, Demokratene 15.

Men det stiller alltid flere kandidater som representerer mindre partier, som De Grønne og Det libertarianske parti. Det er også lov å stille som uavhengig kandidat.

Det er svært sjelden at slike kandidater får noen avgjørende rolle, men det hender.

Valgene hvor tredjekandidaten fikk betydning Ekspandér faktaboks De siste 20 årene har det spesielt vært to valg hvor oppslutningen til en tredje presidentkandidat kan ha påvirket hvem som til slutt vant presidentvalget: I 2000 ble valget avgjort av 537 stemmer i delstaten Florida, etter en lang og bitter kamp om telling og omtelling av stemmer. USAs høyesterett bestemte at republikaneren George W. Bush vant delstaten og ikke demokraten Al Gore. I Florida fikk den uavhengige kandidaten Ralph Nader, som tidligere hadde vært kandidat for De Grønne, til sammen 99.658 stemmer. En del av dem som stemte på Nader var velgere som sympatiserte med venstresiden.

I 2016 fikk Jill Stein, kandidat for De grønne, nær 132.000 stemmer i de tre delstatene Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Samtidig; i alle tre vant Donald Trump med svært liten margin over Hillary Clinton. Rundt 77.000 stemmer til sammen skilte mellom Trump og Clinton i disse tre delstatene.

I tillegg pleier kandidaten som stiller for Det libertarianske parti å få tredje eller fjerde flest stemmer fra velgere, som gjerne tilhører den politiske høyresiden.

Noen delstater regnes som «sikre» for kandidatene og partiene. Det vil si at de nesten alltid kan regne med å vinne der.

Så finnes det noen delstater hvor det aldri er helt sikkert hvem som kommer seirende ut. Det er resultatene i disse statene som i praksis avgjør presidentvalget. De kan vippe både til høyre og venstre politisk. Derfor har de fått betegnelsen vippestater.

I de siste valgene har det vært tre klare vippestater:

Ohio

Florida

Nevada

En delstat kan over tid skifte side. Den går da fra å være «sikker demokratisk» til å bli «sikker republikanske», eller motsatt. Dette har skjedd med flere stater. En tidligere «sikker» stat kan også bli en vippestat.

I år er det 12 delstater som ikke regnes som sikre.

De usikre vippestatene Totalt antall valgmenn: 195 Texas, Florida, Pennsylvania, Ohio, Georgia, Michigan, Nord-Carolina, Arizona, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Nevada Bidens sikre stater Totalt antall valgmenn: 217 Washington, Oregon, California, Colorado, New Mexico, Illinois, Maine, New Hampshire, New York, New Jersey, Delaware, Virginia, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Hawaii, Washington D.C., Maryland og Conneticut Trumps sikre stater Totalt antall valgmenn: 126 Montana, Idaho, Utah, Wyoming, Nord-Dakota, Sør-Dakota, Nebraska, Kansas, Missouri, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Louisiana, Alabama, Tennessee, Kentucky, Vest-Virginia, Sør-Carolina, Alaska og Idiana

Som i de siste valgene, er Florida i sentrum. Delstaten har blitt avgjørende i flere valg: Den som vinner Florida, vinner presidentvalget.

En av grunnene er at delstaten er en av tungvekterne i valgsystemet. Florida har 29 valgmenn, det samme som New York. Bare California (55) og Texas (38) har flere.

President Donald Trump, som vant Florida for fire år siden, bør ifølge valgeksperter vinne her om han ha muligheter til gjenvalg.

Joe Biden leder på meningsmålingene i flere av delstatene som Trump vant sist, og er ikke like avhengig av Florida, ifølge de samme ekspertene.

Florida Ant. valgmenn 29 Siste meningsmålinger Biden 48,8%

48,8% Trump 46,5% Trump har meldt flytting hit og vant her i 2016

Stor latinamerikansk befolkning og mange hvite pensjonister

Hardt rammet av korona Resultat 2016 47,8%

49,0% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

I tillegg til Florida er disse delstatene viktige å følge med på:

Wisconsin

Michigan

Pennsylvania

Dette er stater som Donald Trump klarte å vinne i 2016, selv om de ble regnet som «sikre» for Demokratene. De var alle tre del av det som ble kalt «den blå muren».

«Den blå muren» referer til Demokratenes partifarge, som er blå, samtidig som delstatene har pleid å stemme demokratisk.

Alle vil følge med på om Trump klarer å vinne disse statene på nytt. Og om Joe Biden og Demokratene greier å ta dem tilbake. Foreløpig ligger Biden best an på meningsmålingene i alle tre.

Størst spenning knytter det seg til Pennsylvania, hvor Trump har tatt igjen litt av forspranget til Biden.

Pennsylvania Ant. valgmenn 20 Siste meningsmålinger Biden 50,2%

50,2% Trump 45,4% Hjemstaten til Joe Biden

Høy arbeidsløshet og stor andel hvite

Tradisjonelt demokratisk som Trump vant i 2016 Resultat 2016 47,5%

48,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Det er også delstater som Republikanerne pleier å vinne, men hvor Biden i år ligger overraskende bra an. Dette beskrives som at «delstaten er i spill». Det vil si at den går fra å være «sikker» til plutselig å være «usikker».

Ett av de store spenningsmomentene vil derfor være om demokraten Biden klarer å dra i land en eller flere seire i det som tradisjonelt er republikanerland. De tre det er knyttet mest usikkerhet til er:

Georgia

Arizona

Texas

Spesielt Texas med sine 38 valgmenn er viktig.

Texas Ant. valgmenn 38 Siste meningsmålinger Biden 47,5%

47,5% Trump 48,5% Erkerepublikansk siste 40 år

Demografiske endringer gjør Texas mer demokratisk

Hardt rammet av korona Resultat 2016 43,2%

52,2% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Republikanerne 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Valget på president i USA er såkalt indirekte valg.

Det vil si at velgerne stemmer på president/visepresident, men stemmen går egentlig til det som kalles valgmenn. Det er disse valgmennene som velger presidenten.

Hver stat har et gitt antall valgmenn som først og fremst bestemmes av folketallet i staten. Den folkerike staten California har høyest antall valgmenn (55), og delstatene med lavest folketall har bare tre. Det er til sammen 538 valgmenn fordelt på de 50 delstatene. Valgmennene (og kvinnene) har én stemme hver og stemmer på den kandidaten flertallet i staten har stemt på. For å vinne presidentvalget, må kandidatene over grensen på 270 valgmannstemmer. I alle utenom to delstater får kandidaten med flest stemmer alle valgmannstemmene i delstaten. Unntakene er Nebraska og Maine, der valgmannstemmene fordeles proporsjonalt med folkestemmene.

Til sammen er det 538 valgmenn. For å vinne valget, må en av kandidatene sikre seg minst 270 valgmannstemmer: 538/2=269+1=flertall.

Hva bestemmer fordelingen av valgmenn? Ekspandér faktaboks Hver delstat får x antall valgmenn ut fra følgende regnestykke: Antallet medlemmer i Representantenes hus + antallet senatorer fra hver delstat. Dermed blir det 435 + 100 valgmenn.

I tillegg har District of Columbia, hvor hovedstaden Washington ligger, men som ikke er representert i Kongressen, 3 valgmenn.

Til sammen blir dette 538 valgmenn. Antall representanter i Representantenes hus er basert på innbyggertallene i hver delstat. Valgmannsystemet skulle sikre at presidenten ikke bare ble valgt fra områder med flest velgere, som kun ivaretok deres interesser. Men systemet slår også ut slik slik at det er langt flere innbyggere bak hver valgmann i de store delstatene enn i de små. Valgmennene utgjør det såkalte valgmannskollegiet. De møtes vel en måned etter valget. I år er det mandag 14. desember. Formelt er det på dette møtet hvor USAs president velges.

Vinneroppskriften er altså å vinne mange nok delstater. Det spiller ingen rolle om man vinner med 51 prosent eller 99 prosent. I alle delstatene utenom to får vinneren alle valgmennene.

Det er her antallet valgmenn i hver enkelt delstat kommer inn: Vinner man en eller flere av delstatene med mange valgmenn, ligger man langt bedre an til å nå de nødvendige 270 valgmannsstemmene enn hvis man bare vinner i små delstater med få valgmenn.

Status per 2.11.20 ifølge FiveThirtyEight.

I de aller fleste valgene er det slik at den som ender med flest stemmer fra velgerne, også ender med flest valgmenn. Men to ganger de siste 20 årene har det vært annerledes, i 2000 og 2016.

Flere stemmer enn valgmenn - 2000 og 2016 Ekspandér faktaboks I 2000 fikk Al Gore, visepresident for Demokratene, rundt en halv million flere stemmer enn motstanderen George W. Bush. Men da Bush ble avgjort som vinner i Florida av høyestrett etter en lang strid om telling og omtelling av stemmer, var det han som passerte grensen på 270 valgmenn og ble president. I 2016 fikk Hillary Clinton bortimot tre millioner flere stemmer enn Donald Trump. Men Trump klarte å vinne mange nok delstater, slik at han fikk 304 valgmenn og Clinton 227 valgmenn.

Det er ikke bare president amerikanerne skal velge tirsdag 3. november. De skal også velge hvem som skal sitte i landets nasjonalforsamling, Kongressen.

Kongressen er delt inn i Senatet og Representantenes hus, hvor Senatet regnes som det mektigste.

Alle de 435 medlemmene i Representantenes hus er på valg.

I Senatet er 35 av 100 senatorer på valg: 23 er republikanere og 12 er demokrater. Det betyr at det er flere republikanske senatorer enn demokratiske som risikerer å miste plassen sin i år.

For en president er det enklere å få gjennom politikken sin hvis flertallet i Kongressen, altså både i Senatet og Representantenes hus, kommer fra samme parti som presidenten. Men det er ikke alltid det er slik, og det har vært mange ulike kombinasjoner.

Fordelingen mellom Senatet og Representantenes hus Ekspandér faktaboks Den amerikanske nasjonalforsamlingen, Kongressen, er delt inn i Senatet og Representantenes hus. Representantenes hus har 435 medlemmer, Senatet har 100. Medlemmene til Representantenes hus velges for 2 år mens medlemmene til Senatet velges for 6 år. Senatet regnes som det øverste av de to, og har blant annet ansvaret for å godkjenne avtaler regjeringen har inngått med andre land, godkjenne regjeringsmedlemmer, høyere embetsmenn og dommere samt dømme i riksrettssaker. Visepresidenten er den formelle lederen av Senatet. Representantenes hus regnes som underhuset. Lederen her er nummer tre i landet i rangordning, etter presidenten og visepresidenten. Det er Kongressen som lager og vedtar lovene i USA. Senatet og Representantens hus har likt ansvar for lovgivningsarbeidet. Men Senatet har mulighet til å blokkere avstemninger over lover flertallet ikke ønsker. Representantens hus og Senatet kan ha ulikt politisk flertall og med det styres av ulike partier. Flertallet i enten det ene eller begge kan avvike fra partiet presidenten representerer. En sittende president som har en Kongress mot seg, har oftest store vanskeligheter med å få gjennom sin politikk. Derfor betyr valget til representanter i Kongressen også mye. Fordi det er valg til Representantenes hus og en tredjedel av Senatet annethvert år, kan flertallet skifte midtveis i en presidentperiode. Det er ganske vanlig, og siste gang det hendte var i 2018. Da fikk Demokratene kontroll over Representantenes hus, mens Republikanerne beholdt Senatet. Dermed kontrollerte ikke Trump lenger hele Kongressen og fikk større vanskeligheter med å få gjennom sin politikk.

I Representantenes hus har Demokratene flertall og ser ut til å beholde dette. I Senatet er det Republikanerne som har hatt makten med 53 senatorer mot 47, og valget ser ut til å bli svært jevnt.

I tillegg til presidentvalg og kongressvalg, er det en rekke lokale og regionale valg, der alt fra delstatsforsamlinger til kommunestyrer, sheriffer og dommere skal velges.

95 millioner hadde frem til mandag ettermiddag forhåndsstemt, ifølge US Elections Project.

Rundt en tredel av de som har forhåndsstemt har møtt opp i et valglokale, mens resten har sendt poststemmer. Vil du lese mer om dette, hopp til kapitlet: Hva er det med poststemmer?

I 2016 stemte 58,9 prosent av alle som hadde stemmerett. I Texas er det faktisk flere som har forhåndsstemt i år enn det totale antallet som stemte i 2016.

Eksperter spår at det kan bli den høyeste valgdeltakelsen siden 1908.

På grunn av koronapandemien har flere delstater lagt til rette for mer forhåndsstemming.

Mange svarer at det er frykt for lange køer og smittefare som gjør at de har stemt tidlig. Andre vil sikre seg at de virkelig får stemt og at stemmen kommer frem i tide.

Disse gruppene har stemt tidlig i år:

Mange som ikke stemte i 2016, sier de har gjort det nå.

Velgere under 30 år. Ikke siden 2008, da Barack Obama ble president for første gang, har så mange unge velgere stemt.

Uavhengige velgere, de som verken regner seg som demokrat eller republikaner.

Mange som har forhåndsstemt oppgir at de har stemt på Joe Biden. Samtidig vokser andelen velgere som sier de har stemt på president Trump. Flertallet av republikanske velgere sier de vil møte opp på selve valgdagen 3. november og stemme da.

Hva rekordoppslutningen vil bety for valgresultatet, er det ingen som egentlig tør å spå i år, selv om høy valgdeltakelse tradisjonelt sees på som en fordel for Demokratene.

Det har vært mye bråk om poststemmer foran dette valget.

President Donald Trump hevder at poststemmer fører til mer valgfusk. For eksempel at noen vil stemme to ganger, at stemmer blir borte på veien, eller at de ikke blir talt opp riktig. Valgeksperter og valgforskere sier på sin side at dette ikke stemmer.

I flere delstater har det å stemme per post vært vanlig i mange år, andre har startet med det for alvor i år.

Det er to typer poststemmer:

«Absentee ballott» (fraværsstemme): Alle delstater tillater dette, men i enkelte delstater må du ha en gyldig grunn, som at man er bortreist på valgdagen eller at man er syk og dermed ikke kan møte opp i valglokalet.

Alle delstater tillater dette, men i enkelte delstater må du ha en gyldig grunn, som at man er bortreist på valgdagen eller at man er syk og dermed ikke kan møte opp i valglokalet. Ordinær poststemme: Det betyr at man uten noen spesiell grunn kan velge å stemme per post i stedet for å møte opp fysisk på valgdagen. Det finnes ikke i alle delstater, men på grunn av pandemien har mange delstater i gjort det enklere å stemme på denne måten i år.

Velgerne kan enten levere valgseddelen gjennom postvesenet eller levere den i spesielle valgpostkasser som er satt ut.

Det er flere bekymringer når så mange millioner har valgt å stemme på denne måten:

Det amerikanske postvesenet: Er det rustet for å håndtere flere millioner med brevstemmesedler? US Postal Service har vært og skal gjennom store nedskjæringer. En domstol bestemte at det må vente til etter valget på grunn av den viktige rollen postvesenet har i år. I tillegg har det vært kranglet om den nye postsjefen som er utnevnt av president Trump, om han med vilje ønsket å forsinke poststemmene for at de ikke skal komme frem i tide.

Er det rustet for å håndtere flere millioner med brevstemmesedler? US Postal Service har vært og skal gjennom store nedskjæringer. En domstol bestemte at det må vente til etter valget på grunn av den viktige rollen postvesenet har i år. I tillegg har det vært kranglet om den nye postsjefen som er utnevnt av president Trump, om han med vilje ønsket å forsinke poststemmene for at de ikke skal komme frem i tide. Valgapparatet: Er det rustet til å ta imot alle stemmesedlene, sjekke dem og få dem inn i tellesystemet i tide? Delstatene opererer med ulike frister for mottak og opptelling. Flere har forlenget fristene på grunn av den store mengden med stemmesedler som er forventet. Flere av forlengelsene har havnet i rettssystemet.

Slik foregår poststemmingen Ekspandér faktaboks Noen av delstatene, som har brukt systemet med poststemmer lenge, har sendt ut stemmesedler til alle som har stemmerett. Andre steder må velgerne bestille stemmeseddelen selv. Velgeren får uansett stemmesedlene som skal brukes i valget sendt hjem til seg, hvor de fylles ut og puttes i sikrede, merkede konvolutter og så sendes tilbake enten gjennom det vanlige postsystemet eller spesielle stemmebokser som er satt ut i byer og nabolag. Når valgmyndighetene mottar stemmeseddelen sjekker de underskriften til avsenderen, at seddelen er riktig utfylt før den blir skannet inn i systemet slik at den blir telt med. I enkelte stater må være poststemmene være inne hos de lokale valgmyndighetene før valgdagen, andre på valgdagen mens andre igjen godtar at stemmekonvolutten er poststemplet valgdagen. Flere delstater har i år utvidet både innsendingsfristen og opptellingsfristen. Noen tillater at stemmene kommer inn så lenge som 14 dager etter valget. Andre har ikke gjort det. Noen delstater starter opptellingen av poststemmer tidlig på morgenen valgdagen, andre dagen før og noen har allerede startet. Så er det enkelte delstater som starter først med tellingen etter valget. Der det har vært uenigheter innad i delstaten om hvilken praksis som bør følges, har domstoler avgjort saken.

Velgerundersøkelser har vist at det er flest demokratiske velgere som bruker poststemmer, mens republikanske velgere i større grad møter opp i valglokaler.

Om alle poststemmene når frem i tide og blir rettmessig telt med, er altså en av usikkerhetene i år.

USA strekker seg over flere tidssoner. Det betyr at valglokalene på østkysten åpner og stenger pluss/minus 6 timer før valglokalene på vestkysten.

Det er også ulik stengetider fra delstat til delstat. Noen steder stenger de dørene klokken 18:00, andre steder først klokken 21:00.

I norsk tid er valglokalene i Indiana og Kentucky de første som stenger, ved midnatt, mens de siste er California og Hawaii, klokken 05:00.

Blant vippestatene stenger Georgia klokken 01:00, Florida kl. 02:00 og Texas kl. 03:00.

Når resultatet er klart er vanskelig å svare sikkert på. Det kan like gjerne være før Norge våkner som om flere dager eller uker.

Resultatet kan være klart allerede tidlig onsdag morgen norsk tid. Vippestatene Ohio, Nord-Carolina, og Florida kommer etter planen med resultater i løpet av valgnatten.

Dersom Biden vinner det tre delstatene, er det etter alt å dømme nok til å gi ham seieren.

Også noen andre scenarioer med vippestater som Wisconsin og Arizona åpner for at resultatet kan komme tidlig onsdag.

Men jo jevnere det er mellom Trump og Biden, jo lengre tid vil det ta før resultatet er klart.

Dersom valget er veldig jevnt i en eller flere avgjørende delstater, kan det ta flere dager og uker før resultatet er klart.

Ved valget for fire år siden var delstatene Pennsylvania og Michigan avgjørende for at Trump vant. Valgmyndighetene i de to delstatene sier det kan vare frem til fredag 6. november før et resultat er klart.

I andre delstater, som i Florida, er det regler som sier at det skal være omtelling dersom det er mindre enn 0,5 prosentpoeng som skiller de to kandidatene. I så fall kan det ta over en uke før man har noe resultat.

Dersom resultatet er så jevnt at det blir avgjort ved omtelling eller sent innkomne poststemmer, vil etter alt å dømme en av kandidatene prøve å gå rettens vei.

Hva som da vil skje er usikkert. Valgmennene må være godkjent innen 8. desember, men det er teoretiske muligheter for å gå over fristen.

Den eneste sikre datoen er 20. januar neste år. Da skal USAs neste president tas i ed.