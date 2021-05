Joe Biden bekymret over utviklingen i Midtøsten

I løpet av seks dager har Hamas sendt flere enn 2000 raketter mot Israel. Israelerne har svart med omfattende luft- og artilleriangrep mot mer enn 800 mål på Gazastripen.

USAs president Joe Biden er bekymret over den eskalerende utviklingen. Lørdag var han i kontakt med både israelske og palestinske ledere.

Foreløpig har kontakten og presidentens bekymringer hatt liten effekt. Søndag meldes det om 26 drepte i Gaza. Det skjedde i det dødeligste enkeltangrepet i løpet av denne konflikten.

Krigshandlingene pågikk også i natt. Åtte personer ble drept på Gazastripen i flere luftangrep. En israeler ble drept i et rakettangrep mot byen Ramat Gan.

Et barn fraktes bort etter et israelsk luftangrep mot Gaza. Bildet er tatt søndag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

I dag møtes FNs sikkerhetsråd for å diskutere situasjonen. Møtet holdes klokken 16 norsk tid. Dette blir det tredje forsøket på en uke.

I de to tidligere møtene satte USA foten ned for en felles uttalelse som Norge, Kina og Tunisia hadde tatt initiativ til. Det er knyttet stor spenning til hva USA ønsker å bidra med i dagens møte.

Tirsdag møtes også EUs utenriksministre. Temaet er konflikten mellom israelere og palestinere. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Siden mandag har minst 149 mistet livet i Gaza, deriblant 41 barn. Israel har rapportert om ti døde. To av drepte er barn.

En såret palestiner fraktes vekk etter et israelsk luftangrep mot Gazastripen søndag. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Dyp bekymring

Lørdag hadde Biden samtaler over telefon med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas.

Overfor begge uttrykte Joe Biden dyp bekymring over utviklingen i Israel og de palestinske områdene.

Det er første gang Biden har snakket med Abbas siden han tok over som amerikansk president.

Ifølge Det hvite hus ba Biden palestinerne om ikke å sende flere raketter inn mot Israel.

Biden ga også uttrykk for sin dype bekymring over at sivile, særlig barn, blir drept i krigshandlingene som nå pågår.

Palestinernes president Mahmoud Abbas hadde lørdag en samtale med USAs president Joe Biden. Foto: Majdi Mohammed / AP

Det palestinske nyhetsbyrået WAFA meldte lørdag at også striden om bydelen Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem var tema i samtalen mellom Biden og Abbas. Ifølge nyhetsbyrået uttalte Joe Biden at han ikke støttet de israelske bosetterne som vil kaste ut palestinere fra hjemmene deres.

Abbas presiserte deretter overfor Biden at den eneste veien til fred mellom Israel og palestinerne er at den israelske okkupasjonen opphører. Deretter må palestinerne få en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad.

Øker bistand

I samtalen ga Joe Biden uttrykk for at han ønsker å styrke båndene mellom USA og palestinerne, ifølge Reuters.

Han viste blant annet til at USA nå trapper opp sin økonomiske bistand til de palestinske områdene. I 2018 ble den kraftig redusert under USAs tidligere president, Donald Trump.

En israelsk stridsvogn avfyrer granater inn mot Gaza fra den israelske siden av grensen. Foto: JACK GUEZ / AFP

Rett til forsvar

Joe Biden hadde lørdag også samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Samtalen fant sted etter det israelske angrepet mot bygningen al-Jalaa. Luftangrepet vekket kraftige reaksjoner, også internasjonalt. Det ble dermed et tema i samtalen mellom Netanyahu og Biden. Dette var et mediehus der både Associated Press og Al Jazeera hadde sine kontorer i Gaza.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu takker Joe Biden får at USA støtter Israels rett til å forsvare seg mot angrep fra Hamas. Foto: YUVAL CHEN / AFP

Journalistene ble varslet av det israelske forsvaret (IDF) en time før angrepet slik at bygningen kunne evakueres. IDF forklarte angrepet med at de mente Hamas lagret militært etterretningsutstyr i bygningen.

Se video fra angrepet her.

På grunn av angrepet mot mediehuset påpekte Biden overfor Netanyahu at han var bekymret over sikkerheten til journalister på Gazastripen.

I en uttalelse fra Netanyahus kontor heter det at statsministeren som svar understreket overfor Biden at Israel gjør alt landet kan for å unngå å skade uskyldige på Gazastripen.

Ifølge uttalelsen oppdaterte Netanyahu Biden om situasjonen. Han takket også for USAs «uforbeholdne støtte til vår rett til å forsvare oss».

Israels redningsmannskaper ved en bygning i Ramat Gan i Israel. Byen er rammet av flere rakettangrep de siste dagene. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Joe Biden ga i samtalen støtte til Israels rett til å beskytte seg mot rakettangrepene fra Hamas. USA definerer Hamas som en terrororganisasjon.

– Han fordømte de vilkårlige angrepene mot landsbyer og byer i Israel, heter det i uttalelsen fra Det hvite hus.

Samtidig uttrykte Biden bekymring over dødstallene på begge sider.

Joe Biden presiserte også i samtalen at han støtter en framforhandlet tostatsløsning mellom Israel og palestinerne.

