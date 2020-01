Jødehat i USA: Lærer selvforsvar og går med pepperspray

Mørket har for lengst senket seg. Det er kaldere i luften. Politiet er synlig til stede i hovedgatene, men de mindre gatene begynner å bli folketomme og oppleves som truende for mange.

– De fleste angrepene skjer her nede, forklarer Hershey Gurfinkel, og viser NRK rundt i nabolaget sitt, Crown Heights i Brooklyn, New York.

Her preger jøder bymiljøet og nå er mange redde, forklarer Gurfinkel, som selv er jøde.

Hershey Gurfinkel har laget et balltre med påskriften «Anti-semite killer». Foto: Lars Os / NRK

Flesteparten av jødene i verden bor i Israel, men nesten like mange, rundt 5,7 millioner, bor her i USA. Den siste tiden har det vært en rekke angrep mot jøder i dette og andre områder i og rundt New York.

I en rabbiners hjem ble 5 jøder i desember knivstukket under den jødiske høytiden Hanukka. Hos den pågrepne ble det funnet antisemittiske skriverier og referanser til Black Hebrew Israelites-bevegelsen.

Forsvareren sier han har en lang historie med mentale problemer. Angrepet skjedde samme måned som to menn gikk til angrep på en jødisk butikk i New Jersey. Seks personer mistet livet i skytingen, inkludert de to gjerningsmennene. Statsadvokat Gurbir Grewal i New Jersey sa at angrepet var et uttrykk for jødehat.

– Halve nabolaget har pepperspray

Under slagordet «Make Crown Heights Safe again» samler Gurfinkel derfor en gjeng for å patruljere og trygge gatene denne kvelden. De begynte for noen få uker siden. Og de blir stadig flere.

– Vi må vise at jøder ikke er forsvarsløse. Jøder vil stå opp for seg selv. Hittil har halve nabolaget pepperspray. Takk Gud, sier han og legger til at folk i området nå også lærer selvforsvar.

Flere av nabolagene i Brooklyn i New York er jødiske samfunn. Foto: Lars Os / NRK

I 2018 ble 11 mennesker skutt og drept i en synagoge i Pittsburgh, Pennsylvania. Det dødeligste angrepet mot jøder i USAs historie.

Hvite amerikanere går mot utslettelse på grunn av jøder, skal den tiltalte ha skrevet på sosiale medier. Det er ennå ikke avgjort når rettssaken mot ham vil starte.

Myndighetene har satt inn mer ressurser og politiet patruljerer flere av de utsatte områdene. I tillegg har de økt tilstedeværelse utenfor synagoger og andre steder der det foregår jødiske markeringer. De har også satt opp lystårn og sikkerhetskameraer i enkelte nabolag.

Politiet har satt inn mer ressurser og er tungt bevæpnet i de jødiske områdene i Brooklyn i New York. Foto: Lars Os / NRK

Forsøker å møte ondskap med godhet

Litt lenger øst i Brooklyn holder Alexander Rapaport til. De ortodokse jødene er svært synlige i bybildet her, men han har en annen tilnærming til situasjonen:

– Bestemoren min, hun bodde nede i gata her, da hun satt i konsentrasjonsleir, pleide hun å stjele rødbeter og poteter fra SS når de spiste, og serverte det til dem som ble holdt fanget. Mange ganger ble hun slått. Men hun gjorde det igjen, sier han, og forklarer at bestemoren fortsatte å servere mat til dem som trengte det etter at hun flyttet hit til USA.

Nå viderefører han tradisjonen.

På tre ulike suppekjøkken deler han ut mat og serverer suppe til dem som trenger det. Han sier at han holder dørene åpne for alle. Også dem som misliker han for den han er.

– Enhver som trenger det kan komme, vi stiller ingen krav, sier Rapaport, som er administrerende direktør i Masbia suppekjøkken.

Rosa Saeteros DeCarabajo besøker Masiba suppekjøkken for første gang. Hun forteller at hun har vært arbeidsløs i fem måneder og setter stor pris på at hun finner frukt til sine barnebarn her. Foto: Lars Os / NRK

– Skremmende

Men også han er bekymret over situasjonen som har utviklet seg i New York den siste tiden. Han forsøker å møte ondskapen med godhet.

– Det er veldig skremmende. Jeg er mer bekymret enn redd. Trakassering er noe jeg vokste opp med hele tiden. Mennesker ropte etter deg, hev ting etter deg eller spyttet på deg. Det skjer. Så det er jeg vant til, forklarer han og viser til at det hører med å være synlig jødisk før han fortsetter:

– Det blir bare mer utbredt og det skjer oftere. Så nå er folk mer forsiktige, sier han.

– Har du noen gang vurdert å ta av deg hatten?

– Aldri. Jeg har blitt spyttet på, ropt etter, slengt ting etter. Jeg forteller av og til barna mine det når de ser det, at: den personen bannet og vi smiler. Det er sånn vi er. Jeg lærer dem det. I møte med den verste ondskap skal vi gjøre det gode. Det er det, sier han, og legger vekt på at han også serverer mat til dem som ikke liker han for den han er, noe han også bringer videre til sine sju barn:

– Og jeg forklarer til dem. Hvem tror dere er en bedre person? Personen som gir mat til folk på tross av deres meninger eller personen som kjemper tilbake?

Tilbake ute på gata nattetid i Brooklyn strømmer nye unge folk til for å patruljere gatene. Denne gruppa er utålmodige. Og de er villig til å gå langt for å stoppe hatet de ser.

– Disse typene trekker kniv mot småunger, jeg vet ikke hva de har på seg. Så ja, hvis jeg knuser en kneskål eller to så vil det kanskje få noen til å endre mening her, sier Hershey Gurfinkel.

Politi og ambulansetjeneste er synlig i hovedgatene i Crown Heights. Foto: Lars Os / NRK

NRK har bedt om intervju med lokalt politi, FBI og lokale og føderale myndigheter. Ingen kunne stille til intervju til denne saken. New York Police Department viser til at lokale myndigheter i New York nå har iverksatt en rekke kriminalitetsforebyggende tiltak mot hat og antisemittisme.