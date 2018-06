Jøder dypt splittet i synet på Trump

Målingen viser at 77 prosent av de spurte israelerne er positive til måten Trump håndterer forholdet mellom USA og Israel.

I USA gir kun 34 prosent av de amerikanske jødene uttrykk for det samme.

57 prosent av amerikanske jøder er negative til president Trump, mens dette kun gjelder for 10 prosent av israelerne.

Meningsmålingen er utført på vegne av American Jewish Committee, og ble offentliggjort søndag.

IRAN-AVTALEN: Amerikanske jøder har demonstrert mot å inngå en atomavtale med Iran. Her fra Times Square i New York i 2015. Donald Trump trakk nylig USA fra avtalen, til Israel og flere amerikanske jøders store glede. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Huser verdens nest største jødiske befolkning

USA huser verdens nest største jødiske befolkning, etter Israel. Brorparten av de amerikanske jødene har europeiske røtter og det største jødiske samfunnet er i New York.

I juni demonstrerte 70 fremtredende rabbinere i New York mot 70 års markeringen av Israel som selvstendig stat, og ba Israels ledere om en slutt på volden mot palestinere.

Los Angeles, Miami, Philadelphia, Chicago, San Francisco og Boston er andre byer med større jødiske samfunn i USA.

NEW YORK: En amerikansk jøde i bønn på den jødiske kirkegården the Old Montefiore Cemetery i New York. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters Creative

Amerikanske Pew Research Center følger den amerikanske befolkningsutviklingen gjennom oppdatert statistikk og analyse for å gi grunnlag for en bedre forståelse av verdier og holdninger hos det amerikanske folket.

Studier utført av Pew Research Center har blant annet vist at definisjonen på det å være amerikansk jøde har store variasjoner.

En studie fra 2013 viser blant annet at hver femte amerikanske jøde ikke regner seg som religiøs og at denne andelen ser ut til å øke.

NEW YORK: Ortodokse jøder samlet i Kiryas Joel, New York, i mai 2017 under feiringen av den jødiske høytiden Lag BaOmer. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP

Anerkjennelsen av Jerusalem splitter

Trump har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet nylig den amerikanske ambassaden dit fra Tel Aviv. Også i denne saken er israelske og amerikanske jøder sterkt splittet.

85 prosent av israelerne støtter Trumps beslutning, mens kun 46 prosent av de amerikanske jødene gjør det.

Målingen omfatter 1.000 personer, og feilmarginen er på mellom 3,1 og 3,9 prosent.

TETTE BÅND: Israels statsminister Benjamin Netanyahu, seniorrådgiver i Det hvite hus Jared Kushner og president Trumps datter Ivanka Trump under feiringen av USAs nye ambassade i Jerusalem 14. mai. Ivanka Trump konverterte til jødedommen da hun giftet seg med Kushner som er jøde. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Å være jøde i Trumps USA

Amerikanske jøder som tilhører den «sekulære» kategorien, uttrykker ofte i undersøkelser at de er stolte over å være jøder og kjenner en sterk tilhørighet til det store jødiske fellesskapet.

Tilknytningen er imidlertid ofte basert på arv og kultur fremfor gudstro.

Et stort flertall av amerikanske jøder trekker frem minnet om Holocaust, etisk livsførsel og kamp for sosial rettferdighet som kjernen i sin jødiske identitet.

Dette har ført mange av dem på kollisjonskurs med verdiene president Trump forfekter.

Antisemittismen i USA øker under Trump

Hatkriminalitet som bunner i fiendtlig eller hatefulle holdninger til jøder øker under Donald Trump.

Det viser ferske meningsmålinger.

I 2017 økte hatkriminalitet rettet mot amerikanske jøder med hele 57 prosent sammenlignet med året før.

CALIFORNIA: Amerikanske spesialpolitistyrker undersøker North Valley Jewish Community Center i Los Angeles etter et angrep mot det jødiske senteret der i 1999. Foto: CHRIS MARTINEZ / REUTERS

Det er den største økningen registrert noensinne, ifølge Anti-Defamation League. Holdningene tallene avslører får amerikanske jøder til å rope varsku.

Den amerikanske veteranen i journalistikk, Jonathan Weisman, er aktuell med boken «(((Semitism))). Being Jewish in America in the Age of Trump».

Jonathan Weisman mener amerikanske jøder nå må mobilisere mot all type hatkriminalitet.

California hardt ut mot Trump

Da Trump sikret republikanerne et sterkt, rødt valgår, var California et av de få stedene i Amerika som ble enda blåere.

Kronet med demokraten Jerry Brown som guvernør, og kontroll i begge kamrene i delstatsforsamlingen i Sacramento, ble California den største av fem delstater der Det demokratiske partiet kom seirende ut i 2016.

I Los Angeles County finner man USAs nest største jødiske samfunn.

TALER TRUMP IMOT: Guvernør Jerry Brown har hisset på seg president Trump ved å gjøre California til en såkalt sanctuary state. Foto: POOL / Reuters

Verdens største religiøse mangfold

Metropolen teller over 9,8 millioner angelenos og huser i dag verdens største religiøse mangfold.

Med flere hundre ulike religiøse retninger under samme tak har Englenes By gått forbi både London og New York som verdens mest religiøst mangfoldige metropole region.

De ulike religiøse retningene reflekterer som oftest også etnisk opphav, og Los Angeles har gjort et nummer ut av å sole seg i glansen av sitt etniske mangfold.

LOS ANGELES: Politiet passet på da amerikanske jøder fra en videregående skole i byen stilte seg opp og sang sanger for å vise sin motstand mot den tyske Holocaust-fornekteren Ernst Zündel i 2005. Foto: DAMIAN DOVARGANES / Ap

Motsetter seg islamofobi

Da Donald Trump vant presidentvalget i USA i 2016 var det gått seks år siden politikerne i rådhuset i Los Angeles unisont stemte for en resolusjon mot islamofobi, i støtte med byens muslimer.

«Los Angeles City har en lang historie med å motsette seg ulike former for diskriminering, og har støttet retten til religiøs frihet og lik beskyttelse, og anerkjenner at når disse rettighetene er truet for noen, blir de svekket for alle», het det i resolusjonen.

NEW YORK: Rabbineren Arthur Waskow holdt en pressekonferanse i 2010 for å vise sin støtte med byens muslimer i ønsket om å få bygge en moske og et muslimsk kultursenter på nedre Manhattan. Foto: SPENCER PLATT / Afp

Politikerne konkluderte med at byen Los Angeles vil stille seg bak ethvert lovforslag som motsetter seg islamofobi og hatkriminalitet mot muslimske amerikanere, til tross for at brorparten av registrert hatkriminalitet på den tiden var rettet mot jødene i byen.

Hva skulle så Los Angeles og California gjøre, konfrontert med en president som nevner muslimer i samme åndedrag som terrorister?

Kjemper mot innreiseforbud

Anledningen til å ta avstand fra Trumps uttalelser kom raskt, da et innreiseforbud for statsborgere fra syv hovedsakelig muslimske land ble annonsert i 2017.

California og flere andre delstater gikk rettens vei fordi de mente innreiseforbudet var grunnlovsstridig.

Muren som bygges mot Mexico var heller ikke ønsket av California, som har forsøkt å få den stanset ved en rekke anledninger.

SANCTUARY STATE: California har vært preget av en rekke demonstrasjoner i støtte med delstatens mange illegale immigranter. Foto: Haven Daley / AP

«Sanctuary state»

Da California også motsatte seg enkelte metoder ved Trumps aksjon mot illegale innvandrere, fikk Trump nok.

Å erklære California som såkalt «sanctuary state», med lover som gir noe beskyttelse til ulovlige innvandrere, fikk presidenten til å se rødt.

Justisminister Jeff Sessions svarte California ved å iverksette ytterligere tiltak som skal tvinge stater og byer til å samarbeide med immigrasjonsmyndighetene.

KJEMPER FOR Å BLI: Familier og aktivister demonstrerer utenfor Tennessee State Capitol mot lover som krever at delstatene samarbeider med det amerikanske immigrasjonspolitiet (ICE) for å pågripe og kaste ut illegale immigranter. Foto: Drew Angerer / AFP

Også innad i California har debatten om delstatens omstridte lover gått hett. I forrige uke vedtok Thousand Oaks City Council å forholde seg nøytrale til lovene, ved å verken stemme for eller mot dem.

Trumps holdninger til Israel og Palestina, illegale immigranter i USA, hatretorikk hos enkelte grupper, muren mot Mexico og det omstridte innreiseforbud splitter nå også amerikanske jøder i synet på deres president, vel vitende om at de fleste av dem selv var immigranter i sin tid og den forfølgelsen jødene opplevde under Andre verdenskrig.

LOS ANGELES: Donald Trumps politikk splitter også amerikanske jøder i Los Angeles der byens mangfold anses som nøkkelen til deres suksess. Foto: Mark J. Terrill / AP

Kun 20 prosent ville stemt republikansk i dag

Undersøkelsen til The American Jewish Committee (AJC) avsluttes med en rekke spørsmål til kun amerikanske jøder før mellomvalget til Kongressen i november.

Av de spurte er 26 prosent fornøyd med Trumps innsats så langt, mens 71 prosent er misfornøyd.

Dersom mellomvalget til Kongressen ble holdt i dag ville kun 20 prosent av amerikanske jøder stemt på republikanernes kandidat, mens hele 67 prosent ville stemt på demokratenes.

Tre prosent opplyser at de ville stemt på et annet parti.