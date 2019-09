Jacques Chirac er død

– President Jacques Chirac sovnet stille inn i dag morges, omgitt av sin familie, opplyser hans svigersønn Frederic Salat-Baroux til nyhetsbyrået AFP.

Chirac har hatt dårlig helse i flere år, og led ifølge sine leger av alvorlige og irreversible nevrologiske problemer.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er blant dem som sørger.

– Europa har ikke bare mistet en stor statsmann, men presidenten har også mistet en stor venn. Juncker ønsker å vise sin respekt og ære Chiracs omfattende livslange arbeid, og hans arv til Frankrike og EU vil være med oss for alltid, sier Junckers talskvinne Mina Andreeva.

Chirac ble valgt til president i Frankrike første gang i 1995, og gjenvalgt for en ny femårsperiode i 2002.

Han var aktiv politiker på høyresiden i over 40 år og hadde flere statsrådsposter, to perioder som statsminister og var også borgermester i Paris.

Mot slutten av sin siste presidentperiode ble Chirac rammet av hjerneslag. Han ble frisk etter kort tid, og fortsatte ut presidentperioden. Det var imidlertid få som var overrasket da han i 2007 kunngjorde at han ikke ville stille til gjenvalg.

Det banet vei for Nicolas Sarkozy, som ble UMPs presidentkandidat i 2007-valget og vant med Sosialistpartiets kandidat Ségolène Royal.

Frankrikes president Jacques Chirac og hans kone Bernadette. Foto: Patrick Kovarik / AFP

Flere kontroverser

Chirac havnet i sentrum av flere politiske kontroverser, både før, under og etter hans perioder som president.

I 1975 besøkte han Iraks daværende visepresident Saddam Hussein i Bagdad. Besøket førte til en avtale mellom de to landene, der Irak blant annet fikk tilgang på en fransk kjernereaktor. Israel bombet senere reaktoren, som de mente utgjorde en trussel mot rikets sikkerhet.

Senere skulle han bli en av USAs fremste motstandere av invasjonen av Irak. Den daværende franske presidenten kritiserte åpent sin Nato-allierte for å invadere landet.

Han ble også kjent for sitt utsagn om britene, at «man ikke kan stole på et folk med et så dårlig kjøkken».

Chiracs første presidentperiode fikk en turbulent start da han sa ja til å fortsette prøvesprengningen av atomvåpen i Stillehavet. Det førte til store protester og boikotter verden over, og sprengningene ble til slutt stanset.

Chirac trivdes godt på den internasjonale arenaen.

Han var blant annet den første utenlandske statslederen som fikk fly over Manhattan etter at terroren hadde rammet i 2001. Han innførte også u-landsskatt på flybilletter.

Frankrike prøvesprengte atomvåpen i 30 år ved øygruppa Mururoa i Fransk Polynesia i Stillehavet. Bildet er fra 1971. Foto: Afp Photo / AFP

«Politisk værhane»

Hvilken politikk Chirac selv stod for, kunne fremsto som mer utydelig.

Han ble kalt for en politisk værhane og kameleon gjennom sine tolv år som president. Blant annet startet han som konservativ politiker og EU-skeptiker, men endret seg til å bli en av EUs og euroens fremste forkjempere.

Chirac innledet sin politiske karriere på midten av 1960-tallet, som kommunefullmektig i Sainte-Féréole.

Chirac viet hele sitt aktive liv til politikken. Han var med og dannet høyrepartiet RPR, som etter hvert ble til UMP. Han var både borgermester i Paris og statsminister før han ble president.

Før presidentvalget i 1995 var det få som trodde på ham, mange av partifellene foretrakk egentlig Edouard Balladur som det konservative partiets presidentkandidat. Men Chirac vant både partinominasjonen og presidentvalget.

Foran valget i 2002 ble ytrehøyrekandidaten Jean-Marie Le Pen fra partiet Nasjonal Front motkandidat i den avgjørende andre valgomgangen. Chiracs politiske motstandere, inkludert venstresiden, valgte «å holde seg for nesen» og mobiliserte kraftig for at Chirac skulle bli gjenvalgt. Han seiret med 82 prosent av stemmene, noe som var historisk.

I mange år ble Chirac beskyldt for korrupsjon, blant annet for å ha gitt en rekke partimedlemmer fiktive stillinger mens han var ordfører i Paris. En kontroversiell domstolsavgjørelse ga Chirac immunitet i saken mens han var president.

I 2011 ble han dømt i saken, men slapp fengselsstraff.

Chirac fikk tildelt mange ordener og æresbevisninger, også fra Norge, med storkors av St. Olavs Orden og Den Kongelige Norske Fortjenstorden.