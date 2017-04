6. april, samme dag som Ivanka og Donald Trump spiste middag med den kinesiske presidenten Xi Jinping i «Vinterhvitehuset» i Florida, fikk presidentdatterens selskap innvilget og registrert tre varemerker i Kina, melder AP.

Tillatelsen fra de statlige myndighetene gir selskapet eneretten til å selge Ivanka-merkede smykker, vesker og spabehandlinger i verdens nest største økonomi, ifølge nyhetsbyrået.

35-åringen er offisielt blitt assistent til sin far presidenten og har trukket seg fra den daglige driften av selskapet, men er fortsatt oppført som eier.

Trump har langet ut mot Kina og landets handelspolitikk utallige ganger. For et par uker siden fikk han besøk av president Xi Jinping. Foto: Alex Brandon / AP

Ivanka Trump har tidligere sagt at pengene plasseres i en blind trust, som hun ikke har råderett over, og at hun skal følge etikklovverket for offentlige ansatte.

I en uttalelse til AP sier selskapet at Ivanka Trump ikke var den som signerte de nye kinasøknadene, og at det «ikke nødvendigvis» betyr at de vil ekspandere.

Interessekonflikter

Videre er Ivanka Trump gift med eiendomsinvestoren Jared Kushner, som er blitt en av Trumps nærmeste og mest betrodde allierte i Washington D.C. Han har fått en rekke utenriksrettede og storpolitiske oppgaver, blant annet å mekle fred i Midtøsten.

Etikklovgivningen forbyr statsansatte som Ivanka Trump og ektemannen å delta i offentlige oppgaver som kan slå inn på private interesser. Kritikere sier den ekspanderende virksomheten truer habiliteten til Trumps to viktigste rådgivere i spørsmål om f.eks. handel og verdien på den kinesiske valutaen, ifølge AP.

– Ivanka har så mange kinesiske bånd og interessekonflikter, men likevel virker både Jared og henne dypt involvert i kontakten og utformingen av politikken mot landet, sier Barack Obamas etikkjurist til AP.

Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner er president Donald Trumps nærmeste og mest betrodde medarbeidere. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

– For landets og deres egen del, bør de vurdere å trå unna kinesiske spørsmål, sier han.

Jamie Gorelick, Ivanka Trumps advokat, sier paret skal styre unna spesifikke områder som kan ramme selskapet, men at de ikke er forpliktet til å avstå fra store deler av kinapolitikken.

– Etikkreglene begrenser deltakelse i «bestemte saker». Utenrikspolitikken opp mot Kina er ikke en bestemt sak: Det berører ulike nasjonale interesser og alle deler av samfunnet, sier han.

Vil utvide verden over

Ivanka-varemerket har gått til værs etter at faren Donald Trump ble verdens mektigste statsleder. Ifølge AP har distribusjonen økt over hele verden, mens det er lagt inn søknader om minst ytterligere ni varemerkeregistreringer i Filippinene, Puerto Rico, Canada og i USA. Disse gjelder bl.a. babyklær og parfyme.

Trump-rådgiver gikk i februar ut og reklamerte for Ivanka Trumps klær og smykker på direktesendt TV. Du trenger javascript for å se video. Trump-rådgiver gikk i februar ut og reklamerte for Ivanka Trumps klær og smykker på direktesendt TV.

Til tross for stormene om nepotisme og interessekonflikter – blant annet da Donald Trump gikk hardt ut mot selskapet Nordstroms som tok datterens kreasjoner ut av hyllene, og da rådgiver Kellyanne Conway senere gikk ut på direkte-tv og oppfordret folk om å kjøpe dem – har salget nådd rekordnivåer i år, ifølge AP.

Selskapet sier selv at de ønsker å utvide det globale fotavtrykket, og at de har lansert nye kleskolleksjoner og smykker. Til nå har de over 180 registrerte og søkte varemerker i en rekke land, inkludert 32 bare i Kina.