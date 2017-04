Trump invitert til Kina

Etter møtet mellom to av verdas mektigaste menn i Florida torsdag og fredag har den kinesiske presidenten Xi Jinping invitert Trump på statsbesøk seinare i år, noko Trump ifølge det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua har takka ja til.

USAs utanriksminister Rex Tillerson vil derimot ikkje spesifisere når besøket vil finne stad.

Frå Twitter-truslar til diplomatisk tone

Trass i at møtet blei overskygga av USAs luftangrep i Syria og Russlands reaksjonar på dette, let begge partar vel over treffet på Trumps vinterresidens Mar-a-lago, og The Guardian viser korleis kinesiske aviser har valt å prioritere møtet mellom dei to framfor Syria.

Også Trumps kommentarar vitnar lite om Twitter-meldingane han har fyrt av mot sin kinesiske motpart tidlegare.

– Forholdet mellom president Xi og meg sjølv er eineståande, sa Trump, og la til at trur at «mange potensielle problem vil forsvinne».

Kina går med på å redusere handelsoverskotet

Sjølv om begge sider let vel, var det lite konkret som kom ut av møtet mellom to av verdas mektigaste menn i Florida, ifølge Reuters.

Nord-Korea var sjølvsagde punkt på agendaen, det same var handel og den militære opptrappinga i Sørkinahavet – tre område der dei to stormaktene står langt frå kvarandre.

Trass i tidlegare truslar om at han ikkje fortente å få anna enn ein billig burger til den kinesiske presidenten kom Xi til duk og dekka bord. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Ifølge Trumps rådgivarar skal Xi ha gått med på ein 100-dagars plan for handelssamtalar som skal munne ut i ein auke av USAs eksport og ein reduksjon i Kinas handelsoverskot, som for Kina skal fungere som ein reiskap i å kontrollere inflasjonen i landet.

Trump har gitt handelsoverskotet skulda for tapet av amerikanske arbeidsplassar, og har tidlegare skulda Kina for å drive med valutaspekulasjon.

Tillerson seier at Xi har gått med på å styrke samarbeidet mot Nord-Koreas missil- og atomprogram sjølv om han ikkje har kome med nye løysingar for å stoppe regimet.

Xi på si side har oppfordra USA til å ta del i Kinas infrastrukturprosjekt «One Belt, One Road», ei slags gjenoppliving av Sikeveien, ei historisk handelsrute mellom Asia og Europa.