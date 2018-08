Italias innenriksminister etterforskes for frihetsberøvelse

FN: Flyktningekrisa i Venezuela kan bli like stor som i Middelhavet

FN er svært bekymret for flyktningekrisa i Venezuela og frykter at den kan bli like stor som krisa i Middelhavet. Mer enn to millioner mennesker har forlatt det skakkjørte landet, og det er en av de største flyktningestrømmene i Latin-Amerikas histore.