Israels hær: – En alvorlig tabbe

Kilder: Palestinske helsemyndigheter / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter

Forbehold: Tall fra palestinske helsemyndigheter skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. De er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses som troverdige av FN. Tallet for antall drepte i Palestina er et samlet tall for Gaza (33.091) og Vestbredden (444). Tallene fra israelske myndigheter viser at 1200 sivile ble drept i forbindelse med Hamas sitt angrep på Israel 7. oktober 2023. Antallet er noe usikkert. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 256 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023.

