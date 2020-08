Israel tilbyr Libanon hjelp til tross for bitter rivalisering

Statsminister Benjamin Netanyahu sier han har åpnet en dialog for å «finne ut hvordan Israel kan hjelpe Libanon videre», etter eksplosjonene som drepte minst 135 personer og skadet mer enn 5000.

Onsdag sa forsvarsministeren i Israel Benny Gantz og utenriksminister Gabi Ashkenazi at landet har «tilbudt den libanesiske regjeringen medisinsk og humanitær assistanse, i tillegg til øyeblikkelig nødhjelp».

– Vi deler smerten til det libanesiske folk, og tilbyr oppriktig vår hjelp i denne vanskelige tiden, sier presidenten i landet, Reuven Rivlin.

Teknisk sett i krig

Tilbudene om hjelp kommer etter to uker med økt spenning mellom de to landene, som har en langvarig konflikt bak seg.

Forrige uke anklaget Israel den libanesiske gruppen Hizbollah for å ha prøvd å sende krigere over den demilitariserte linjen mellom de to landene. Israel sa også at de holdt den libanesiske regjeringen ansvarlig for det de kaller et forsøkt «terrorangrep».

Hizbollah og Israel utkjempet en 33 dager lang krig i 2006.

– Det er for tidlig å si hva dette betyr for forholdet mellom Israel og Libanon, sier Midtøsten-ekspert og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Nils Butenschøn til NRK.

Det libanesiske flagget, med to røde striper og et grønt sedertre på hvit bakgrunn lyser frem av fasaden på rådhuset i Tel Aviv. Foto: JACK GUEZ / AFP

Tel Aviv i Libanons farger

Ordføreren i Tel Aviv, Ron Huldai, besluttet å farge rådhuset i byen med det libanesiske flagget i kveld.

– Vi føler med det libanesiske folket etter denne forferdelige tragedien, skriver Huldai på Twitter.

Beslutningen har fått kritikk fra flere i Israel, deriblant ministeren for Jerusalem, Rafael Peretz.

– Dette er som å heise fiendens flagg i hjertet av Tel Aviv, sier han ifølge The New York Times.

Franske hjelpearbeidere stiger om bord et militært fly på vei til Beirut for å hjelpe med opprydningen i byen. Foto: Bertrand Guay / AP

Flere land sier de vil hjelpe

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier i dag at Norge stiller opp med 25 millioner i krisehjelp, i tillegg til medisinsk utstyr så fort som mulig.

Frankrikes president Emmanuel Macron reiser til Libanon i morgen for å møte regjeringen i landet og avtale videre hjelpearbeid. Allerede i dag reiste flere hundre franske hjelpearbeidere til Beirut.

Blant landene som har tilbudt seg å hjelpe er også USA, Storbritannia, Tyskland og Kypros. Også EU har uttalt at de vil sende et krisemannskap på mer enn 100 brannmenn.