Island forbereder seg på stort vulkanutbrudd – norsk geolog merker at det rister i huset

Redd er han ikke, selv om han bedyrer at det på natta er overraskende når skjelvene starter med et smell.

– Det er som om en lastebil kjører inn i huset ditt og det rister i fem-seks sekunder etterpå, sier geolog Børge J. Wigum.

Den siste uken har det vært over 11.000 små og store jordskjelv.

Har evakueringsplaner

Sist det var en periode med så mange jordskjelv på Reykjaneshalvøya, var på 1970-tallet.

– Det er åtte hundre år siden det var vulkanutbrudd på Reykjanes, og det var jo på den tiden Snorre Sturlasson levde på Island. Det er jo noen år siden. Hvis det skjer noe nå så blir det unikt, sier Wigum.

Børge Johannes Wigum er en norsk geolog, bosatt i Reykjavik på Island. Han synes det er spennende med aktiviteten under jordskorpa på Island.

Islendingene har planene klare for å evakuere befolkningen på Reykjanes hvis det blir nødvendig.

Tettstedet Grindavik ligger nærmest der det er jordskjelvaktivitet nå. Der bor det 3500 mennesker, og det er rett i nærheten av turistattraksjonen Den blå lagune.

– I går kveld var det et stort skjelv

Det er fjellet Keilir som er i hovedfokus nå. Det er i nærheten der islendingene venter at utbruddet vil komme.

Fjellet Keilir er her avbildet på lang avstand. Eksperter på Island sier at dette trolig blir et lite eksplosivt utbrudd, når og hvis det kommer.

– Vi kjente godt en jordskjelv som målte 5,7 i Reykjavik for en uke siden. Siden har det vært mange store og små skjelv. I går kveld hadde vi et skjelv som målte 4,1 ved Grindavik, sier Børge Johannes Wigum.

Det er ikke bare stor jordskjelvfare på Reykjaneshalvøya nå. Det er et stort vulkanutbrudd islendingene forebereder seg på nå.

Lederen for Meteorologene som overvåker naturkreftene på Island, Kristin Jonsdottir sier de er usikre på hva bevegelsene av magma under jordskorpen egentlig betyr.

– Det vi er sikre på er at magmaen beveger seg opp mot overflaten, men vi er nødt til å analysere dette nærmere før vi kan konkludere, sier Jonsdottir til EBU.

Det siste store vulkanutbruddet skjedde ved fjellet Eyafjallajökull i 2010. Det huskes best for de store askeskyene som ble spydd ut. Det satte store deler av de europeiske flyene på bakken i mange dager.

– Vi regner med at det blir et helt annet vulkanutbrudd enn det på Eyafjellajøkull i 2010 som var et mer eksplosivt utbrudd med mye aske. Dette vil sannsynligvis bli et flytende utbrudd, sier den norske geologen.

Her er utbruddet ved Eyafjallajökull i 2010.

Mange varsler om vulkanutbrudd

Året etter det store vulkanutbrudd under isbreen Eyjafjallajokull i 2010 kom det nye varsler om utbrudd.

Det var økt aktivitet i området rundt Bardarbunga, Islands nest største vulkan, som hadde fått geologene til å slå alarm den gang.

Også på slutten av 2010 meldte det islandske direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om et mulig nytt utbrudd.

Bakgrunnen for varslinga var at store mengder smeltevann fra isbreen Vatnajökull førte til at vannstanden i elva Gígjukvísl ble tre ganger større enn normalt.

I juli 2011 var det nytt varsel med påfølgende evakuering. Da flommet det plutselig store mengder smeltevann ut fra breen over vulkanen Katla, og islendinger som bodde i nærheten, ble evakuert.

Askeskyene kostet flyselskapene milliarder

Problemene tårnet seg opp etter at askeskyene fra Eyafjallajökull veltet ut. Det gikk særlig ut over luftfarten.

Askeskyene gjorde at mange fly ble stående på bakken, og medførte derfor milliarder av dollar i tap for flyselskapene og forsikringsbransjen.

Også norske flyselskaper og flyplasser opplevde store tap etter askeproblemene. Flyselskapet Norwegian fikk over 160.000 henvendelser fra folk som ikke fikk brukt flybillettene sine i perioden.

