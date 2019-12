Isbjørn i Russland tagget med svarte bokstaver skaper voldsomme reaksjoner

I et filmklipp som har fått internasjonal oppmerksomhet, går en isbjørn sakte over hvitkledde vidder i Russland.

Isbjørnen er likevel lett å få øye på i det hvite landskapet, med påskriften «T-34» på siden.

Store, svarte bokstaver mot gulhvit isbjørnpels er naturlig nok et sjeldent syn, og nå fortviler både forskere og miljøforkjempere over skriften. De frykter at isbjørnen ikke klarer å jakte på samme måte fordi den ikke har samme kamuflasjemulighet som andre bjørner.

Ifølge The Siberian Times spekuleres det også på hvordan isbjørnen har blitt malt, og om det enten er militæret, forskere eller andre som står bak. Videoen ble lastet opp i Chukotka-området i Russland, men nøyaktig hvor isbjørnen befant seg er fortsatt ukjent.

– Dette er stort

– Dette er veldig lite diskret. Det er et stort merke.

Det forteller leder for biologisk mangfold ved Norsk Polarinstitutt, Kit Kovacs til NRK.

Kovacs tror ikke at merket dreier seg om en spøk, men heller at det er forskere som har merket dyret.

– Det er definitivt gjort av folk som har bedøvet denne bjørnen – og bare et forskerteam har slike bedøvelsesmidler, sier Kovacs.

Seniorforsker Anatolij Kocknev ved Instituttet for biologi ved universitetet i Yakutsk i Russland forteller derimot til det russiske nyhetsbyrået Roa Novosti at forskere ikke kan ha gjort dette, og at han har meldt fra om hendelsen til naturreservatet i Chukotka.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Kit Kovacs, seksjonsleder ved Norsk Polarinstitutt, forstår godt at folk er sinte. Merket på bjørnen er helt klart unødvendig stort, sier hun. Foto: Norsk Polarinstitutt

Forskerne ved Polarinstituttet bruker også numeriske tegn for å merke dyr, og dette er vanlig prosedyre for isbjørnforskere som vil identifisere bjørnene de har kontroll på.

Kovacs påpeker likevel at merket er usedvanlig stort:

– Jeg skjønner godt at folk er sinte. Dette er et stort merke. Vi markerer ofte bjørner med små merker for å identifisere dem fra helikopter, men merket trenger ikke være så stort, sier hun.

Kan trolig fortsatt jakte

Heldigvis er det lite sannsynlig at bjørnen vil få problemer med å jakte. Deres desidert viktigste byttedyr er sel, og isbjørner jakter sel enten ved eller i vann.

SEL: Isbjørner jakter primært sel. Her er en bjørn på tynn is. Foto: Arne Nævra

Derfor har bokstavene lite å si, tror seniorforsker Kovacs:

– Jeg tror ikke merket vil skade bjørnen. Isbjørner jakter sel, og det er derfor høyst usannsynlig at det blir et problem.

Litt på spøk, og litt alvorlig avslutter hun:

– Hvis vi hadde merket dyrene på samme måte her, hadde vi nok mistet forskningsløyvet vårt.

Markerer «Seiersdagen»

Ordet T-34 er forkortelsen for en sovjetisk stridsvogn som ble mye brukt under andre verdenskrig.

For noen russere er det vanlig å male ordene på bilen for å markere «Seiersdagen» – dagen da Tyskland overga seg, og derfor har det også blitt spekulert i om bokstavene har noe med denne dagen, eller om de har en annen betydning.

Ifølge The Siberian Times ble videoen først opplastet på en WhatsApp-gruppe for folk fra Chuiotka-området, før russeren Sergej Kavrij, som har tilknytning til WWF, lastet den opp på sin Facebook-side.

Nettstedet The Arctic melder at eksperter nå er på jakt etter de som har malt på isbjørnen, og at også prøver å finne ut hvor hendelsen er filmet.