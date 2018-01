IS-angrep på militærakademi i Kabul

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA er tallet på drepte regjeringssoldater i dagens angrep nå steget til elleve. Det er forsvarsdepartementets talsmann, Dawlat Waziri om opplyser dette til DPA.

Angrepet startet ved 01.30-tiden i natt, norsk tid, og varte i om lag fem timer.

Øyenvitner fortalte om eksplosjoner og skyting, og Waziri sa tidligere til nyhetsbyrået AFP at angrepet rettet seg mot en bataljon fra hæren som har ansvaret for sikkerheten ved militærakademiet.

Afghanske politimenn utenfor militærakademiet. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

Flere gjerningsmenn drept

– To av angriperne utløste selvmordsvester ved porten til militærakademiet, to ble drept i skuddveksling med soldater og en femte angriper ble arestert, opplyser Waziri.

En afghansk offiser som bor i nærheten, sier han hørte minst elleve eksplosjoner, som kan ha kommet fra rakettdrevne granater. Afghanske sikkerhetsstyrker har beslaglagt to granater, to Kalasjnikov-geværer og en bombevest.

IS sier de står bak

Minst 100 ble drept i terrorangrepet i Kabul lørdag. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Ifølge den islamske statens propagandatjeneste Amaq var det deres folk som gjennomførte angrepet i Kabul i morges. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Angrepet kom bare to dager etter at over 100 personer ble drept og 235 såret i et bombeangrep utført av Taliban.

Det samme militærakademiet som ble angrepet i dag mistet 15 studenter da en selvmordsbomber fra Taliban angrep en buss i oktober i fjor.

Spioner i sikkerhetsstyrkene

Innenriksminister Wais Ahmad Barmak under en konferanse om Afghanistan i Oslo, 18. november 2008. Dengang var Barmak viseutenriksminister i Afghanistan. Foto: Berit Roald, Berit Roald / NTB scanpix

– Opprørere har spioner i sikkerhetsstyrkene og i politikken, sa Afghanistans innenriksminister, Wais Ahmad Barmak, på en pressekonferanse i Kabul i går.

På den samme pressekonferansen i går sa sjefen for Det nasjonale sikkerhetsdirektoratet at selv om de i løpet av én uke har arrestert 190 opprørere, er det noen angrep de ikke har klart å stanse.

Utlendinger er mål

Utenlandske borgere i Kabul har i det siste mottatt advarsler om at IS planlegger angrep på supermarkeder, hoteller og butikker der utlendinger ofte ferdes, skriver nyhetsbyrået AFP.

En vakt fra de afghanske sikkerhetsstyrkene på toppen av bygningen der Redd Barna ble angrepet 24. januar. Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Flere utenlandske organisasjoner, inkludert humanitære, har nå oppe til vurdering hvorvidt de skal bli i landet. Sist onsdag ble fem drept i et IS-angrep på Redd Barnas kontor i Jalalabad, og lørdag for ni dager siden ble minst 22 drept i et Taliban-angrep på Intercontinental hotel i Kabul. Den norske forskeren Arne Strand ble alvorlig såret i forbindelse med angrepet.

Det er et stort internasjonale nærvær i Kabul, og angrep i den afghanske hovedstaden får ofte større oppmerksomhet enn de som skjer ute i provinsene.

