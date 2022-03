Irpin-ordfører sier byen er frigjort: – Vi vil forsvare den modig

Byen Irpin med rundt 50.000 innbyggere ligger nordvest for hovedstaden Kyiv, som russiske styrker har omringet.

– Vi har gode nyheter i dag - Irpin har blitt frigjort, sier ordfører Oleksandr Markushyn i et videoinnlegg på Telegram, ifølge Reuters.

Hverken nyhetsbyrået Reuters eller NRK har verifisert om dette stemmer. Byen ligger rundt 25 kilometer nordvest for den ukrainske hovedstaden.

– Vi forstår at det vil bli flere angrep på byen vår og vi vil forsvare den modig, sier ordføreren.

Det er tidligere rapport at befolkningen i Irpin verken har vann eller strøm, og flere er evakuert. Kraftige kamper har pågått i byen.

Forstedene Irpin og Butsja nordvest for Kyiv er blitt utsatt for tung bombing.

Mandag kommer det også ulike signaler om situasjonen rundt hovedstaden.

– Ingen tegn på at Russland har gitt opp Kyiv

I en TV-sendt pressekonferanse sier en tasperson for det ukrainske forsvarsdepartementet at regjeringen ikke ser at fiendtlige styrker beveger seg bort fra hovedstaden.

– Ukraina ser ingen tegn på bakken om at Russland har gitt opp en plan om å omringe den ukrainske hovedstaden Kyiv, sier talsperson for det ukrainske forsvarsdepartementet, Oleksander Motuzyanyk, ifølge Reuters.

NÆRE: President Vladimir Putin sammen med Nikolaj Patrusjev i et møte med Syrias president Bashar al-Assad i 2018. Foto: RIA NOVOSTI / Reuters

Ukrainske myndigheter hevdet tidligere at russere har tapt terreng rundt hovedstaden. Russiske soldater har nok trukket seg tilbake noen steder, ifølge en oberstløytnant.

– Regjeringsskifte er ikke Moskvas mål

En av Putins nærmeste sier Vesten har feiltolket hva som er Moskvas mål. Samtidig kommer det ulike signaler på om russiske styrker taper terreng rundt Kyiv eller holder stillingene.

«Et regjeringsskifte i Ukraina er ikke Moskvas mål», sier sjef for Russlands sikkerhetsråd Nikolaj Patrusjev ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax, som Reuters siterer.