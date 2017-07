Iransk TV-vertinne kastet hijaben og drakk øl

Den iranske TV-vertinnen Azadeh Namdari anklages for hykleri, etter at en film som viser henne drikke øl uten å bære det islamske hodeplagget ble publisert på sosiale medier.

Ingen av delene er lov i den islamske republikken Iran, og bildene har skapt en Twitter-storm.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Les også: Iranske kvinner kaster sjalet på Facebook

Forkjemper for religiøs dresskode

Ifølge BBC skal hun nylig ha posert i en konservativ iransk avis der hun er iført hijab og promoterer den islamske kleskoden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Overskriften i artikkelen er et sitat fra vertinnen selv: «Takk Gud, jeg bruker slør»

Videoen skal ha blitt filmet under kvinnens ferie i Sveits, som hun tilbragte med familien.

Hevder sløret falt av

Namdari har svart på anklagene ved å publisere en video av seg selv, der hun forklarer at det ikke er pålagt å bruke hijab i selskap med nær familie og slektninger.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hun hevder i tillegg at plagget hadde falt fra hodet hennes i samme øyeblikk som en ukjent person begynte å filme. TV-vertinnen skal imidlertid ikke ha gitt en forklaring på hvorfor hun drakk alkohol.

Forklaringen har ikke stoppet reaksjonene, der mange anklager henne for hykleri og dobbeltmoral.

Facebook-siden Iran Without Clerics (Iran uten prester) skrev følgende om saken:

– Vi har ingen problemer med at du går uten hijab eller at du drikker øl. Problemet er at du (...) behandler iranere som idioter!