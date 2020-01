Irans øverste leder: – Trump er en klovn

For første gang på åtte år leder ayatolla Khamenei fredsagsbønnen i Teheran. Han brukte bønnen til en kraftfull politisk markering.

Khamenei sa blant annet at USA forsøker å splitte Irak og utløse borgerkrig i landet.

– Trump er en klovn som later som om han støtter iranerne, men som vil forråde oss med en giftig dolk i ryggen, sa Khamenei

Flertallet av irakerne er sjiamuslimer, og Iran oppfatter USA som en konkurrent om politisk innflytelse i landet.

Som en følge av drapet på den iranske generalen Qasem Suleimani har Iraks statsminister bedt USA om å forberede tilbaktrekking av amerikanske soldater. Det amerikanske utenriksdepartementet har svart at det er et ikke-tema.

General Qasem Suleimani var kjent som en militær lederskikkelse blant Iraks sjiamuslimer lenge før han ble drept 3. januar. Dette bilde er fra en demonstrasjon i Bagdad 31. mars 2015. Foto: Thaier Al-sudani / Reuters

Nedskytingen av fly og drapet på Suleimani

Khamenei omtalte nedskytingen av det ukrainske flyet der 176 mennesker ble drept som «en bitter tragedie som brant i våre hjerter».

– Våre fiender var like glade for flystyrten som vi var triste, glade fordi de fant noe de kunne bruke til å kritisere Revolusjonsgarden for, de væpnede styrkene, hele systemet, sa Khamenei.

En iransk hjelpearbeider leter gjennom vrakrestene etter at det ukrainiske flyet ble skutt ned sørvest for Teheran av soldater fra Revolusjonsgarden 8. januar. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Men ifølge nyhetsbyrået AFP sa han også at tragedien ikke må overskygge «ofringen» av general Suleimani.

Han ble drept i et amerikansk droneangrep mot bilen han satt i like ved flyplassen i Bagdad 3. januar.

Straffen: USA ut av Midtøsten

Khamenei la til at drapet på Suleimani har fjernet den mest effektive kommandanten i kampen mot IS.

Han sa at det iranske rakettangrepet på to USA-ledede baser i Irak var «et kraftig nederlag for USAs image som supermakt».

Men den virkelige straffen vil bestå i at USA tvinges til å trekke seg ut av Midtøsten, sa ayatolla Khamenei.

Plakater med den drepte generalen, Qasem Suleimani, preget fredagsbønnen i Teheran i dag. Fotografiet er hentet fra den offisielle websiden til ayatolla Ali Khamenei. Foto: Official Khamenei Website / Reuters

Ynkelige Europa

Irans leder omtalte regjeringen i Storbritannia, Tyskland og Frankrike som «ynkelige» og USAs «tjenere».

Sentrifuger for anrikning av uran ved atomkraftverket i Natanz, 300 kilometer før for Teheran. Bildet ble angivelig tatt 4. november 2019 og ble distribuert av Irans atomenergibyrå. Foto: Ho / AFP

Bakgrunnen er at de tre har latt seg presse av USA til å bruke en tvisteparagraf i atomavtalen fra 2015 som kan ende med at hele avtalen faller fra hverandre.

Ifølge The Washington Post truet Trump med å øke tollen på biler fra Europa med 25 prosent, dersom de sa nei til å gå ut med en formell anklage om at Iran bryter atomavtalen.

Irans ledelse har varslet at den ikke føler seg forpliktet til å respektere de grensene avtalen setter for lagre av anriket uran og graden av anrikning.

Ber iranerne stå samlet

Men ingen atomindustri kan hjelpe ayatolla Khamenei mot de utfordringene han nå møter på hjemmebane. Det var hjemmepublikummet som var målet for den politiske fredagsbønnen i dag.

Irans øverste leder ber det iranske folket stå samlet og sørge for høy deltakelse i valget i februar.

En iransk kvinne holder opp en plakat der det står "dere gjorde ikke feil med vilje, men dere løy med vilje". Fra en demonstrasjon mot den iranske ledelsens taushet om den egentlige årsaken til at det ukrainske flyet styrtet. Teheran, 11. januar. Foto: Str / AFP

Tusenvis av iranere har igjen demonstrert for Khameneis avgang, nå sist fordi Irans ledelse ventet i tre dager før den innrømmet at det var soldater fra Revolusjonsgarden som skjøt ned det ukrainske flyet 8. januar.