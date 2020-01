Iranere tar til gatene tredje dag på rad

– Demonstrasjonene griper inn i en urolig politisk situasjon foran valget i februar. Jeg regner med at iranske myndigheter føler seg rimelig presset, sier Nils Butenschøn, professor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Professor i menneskerettigheter Nils Butenschøn understreker at man ikke kan utelukke at demonstrasjonene er drevet av interesser utenfor Iran, når situasjonen er så spent som den er. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ifølge Butenschøn er det naturlig å se på de pågående demonstrasjonene i Iran som oppfølgning av de ganske omfattende protestene i november der hundrevis av iranske demonstranter ble drept.

– Det er for tidlig å si hvor alvorlig dette kan bli for myndighetene, men demonstrasjonene tar oppmerksomheten bort fra valget, og andre ting som er viktig for myndighetene, og får stor internasjonal oppmerksomhet, sier professoren.

Kan være drevet av utenlandske interesser

Det er foreløpig usikkert hvor omfattende demonstrasjonene, som startet i universitetene, er eller om protesten kommer til å spre seg til bredere lag av den iranske befolkninga.

Nyhetsbyrået Reuters melder om flere hundre iranere i gatene mandag, mens politisjefen i Teheran Hossein Rahimi, beskriver situasjonen som «grei», ifølge AFP.

Butenschøn understreker at man ikke kan utelukke at demonstrasjonene er drevet av interesser utenfor Iran når situasjonen er så spent som den er.

– Proamerikanske interesser og Israel har tidligere blandet seg inn i Iran. De har interesse av å få opp motstanden mot det iranske regimet. Samtidig pleier iranske myndigheter tradisjonelt å legge skylda på eksterne fiender, og mene at de blåser opp situasjonen.

Les mer: USA drepte høytstående iransk general

Iransk politi tok oppstilling mens demonstranter samlet seg utenfor Amir Kabir universitet i Teheran lørdag for å minnes ofrene for flytragedien. Foto: AP

Demonstrerte i Oslo

Søndag kveld deltok rundt 3000 mennesker i en demonstrasjon på Frihetsplassen vest i den iranske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået Ilna.

Politiet brukte tåregass til å spre hundrevis av demonstranter som ropte anti-regimeslagord i Teheran, skriver Sky News.

Videoer som sirkulerer på nettet, viser demonstranter som krever at landets ledelse må gå av. Det er imidlertid usikkert om videoene er ekte, skriver avisa Al Arabiya.

Også i Oslo demonstrerte rundt 30 personer mot regimet utenfor den iranske ambassaden. En av dem var Ehsan Qaraee (32), som måtte flykte fra Iran for ti år sida.

– Det er ikke bare på grunn av flyet at iranerne demonstrerer. Det som foregår nå er veldig positivt. Det var det internasjonale trykket som gjorde at det iranske regimet innrømmet hendelsen, sier Qaraee.

Studenten håper det vil komme for en dag hva folk i Iran har opplevd på grunn av regimet.

Eshan Qaraee flyttet fra Iran til Norge for ti år sida. Han mener demonstrasjonene som skjer nå er et positiv tegn, og kan bidra til å åpne Iran. Foto: Håvard Hagen / NRK

Nektet først

Demonstrantene har uttrykt sinne over at deres egne myndigheter ved en feil skjøt ned et sivilt ukrainsk fly, som tok med seg 176 personer i døden 8. januar.

Flere av passasjerene om bord var iranere. Myndighetene benektet først at de hadde noe med tragedien å gjøre.

Demonstrasjonene startet som en sørgeaksjon, men utviklet seg etter hvert til anti-regimedemonstrasjoner da iranske myndigheter tre dager senere innrømmet nedskytningen.

I november i fjor drepte iranske myndigheter hundrevis av demonstranter i det som ser ut til å være det blodigste slaget siden revolusjonen i 1979 mot iranere som ønsker et nytt regime.