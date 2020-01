USA innrømmer at soldater ble såret i Irans hevnangrep

Det amerikanske militæret har frem til nå stått fast ved at ingen amerikanske soldater ble såret i angrepet mot to baser i Irak natt til onsdag 8. januar. President Trump har også uttalt at «ingen amerikanere ble skadet».

I en uttalelse natt til fredag norsk tid bekrefter imidlertid talsmann Bill Urban i USAs sentralkommando at minst elleve amerikanske soldater kom til skade i angrepet.

– I dagene etter angrepet ble flere skadde fraktet vekk fra al-Asad luftbase, sier Urban ifølge CNN.

De skadde ble sendt til henholdsvis militærsykehuset Landstuhl i Tyskland og til den amerikanske basen Arifjan i Kuwait for undersøkelse.

I alt 22 iranske raketter rammet den amerikanske flybasen og en amerikansk base i Erbil i Nord-Irak. Foto: Nasser Nasser / AP

Underdrev skadene

CNN besøkte al-Asad basen tidligere denne uka. De filmet blant annet et totalødelagt boligkvarter som tidligere huset rundt 30 soldater knyttet til USAs droneprogram på basen.

På pressekonferansen like etter det iranske angrepet uttalte USAs forsvarsminister Mark Esper at det ikke var noen store skader, bare «ting som telt, rullebaner, en parkeringsplass og et ødelagt helikopeter».

De materielle ødeleggelsene var ganske omfattende. Det amerikanske forsvaret hadde etterretningsinformasjon som gjorde at de rakk å forberede seg på angrepet. Irakiske bunkere ble redningen. De ble bygd for å forsvare landet mot iranske raketter. Foto: John Davison / Reuters

Da CNN ba om en forklaring på de første uttalelsene om at ingen var drept eller skadd, fikk de svar fra Pentagon at «symptomene ble synlige flere dager etter hendelsen».

Ikke alle soldater på basen oppholdt seg i tilfluktsrom under det iranske rakettangrepet. Vakttårnene var bemannet, og flere titalls skal ha vært i beredskap utenfor bunkersen.

Strid om hva målet var

USAs visepresident Mike Pence sa i forrige uke at hensikten med det iranske angrepet var å drepe amerikanere.

I lys av det var meldingen om at ingen var drept eller skadd en klar beskjed om at Iran mislyktes med det som var målet.

Men i følge CNN er det flere i administrasjonen som mener at Iran kunne ha styrt sine raketter inn mot mål der de var sikre på å ramme amerikanere, men at de bevisst unnlot å gjøre det.

I det perspektivet var Irans mål begrenset til å sende en klar beskjed, men en beskjed som gjorde det mindre sannsynlig at president Trump ville svare militært.

13. januar, fem dager etter det iranske rakettangrepet, inviterte den USA-ledede koalisjon en rekke medier til Ain al-Asad basen. Der ble også dronene som brukes i kampene mot restene av IS vist fram. Foto: Ayman Henna / AFP

Irans FN-ambassadør Majid Takht Ravanchi uttalte til CNN at målet ikke var å drepe amerikanere, men å demonstrere evnen til å ramme presist.

Ifølge de første meldingene i iranske medier ble 80 amerikanere drept, og de baserte seg på kilder i Revolusjonsgarden.