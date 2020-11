Mannen, som blir omtalt som en av mesterhjernene bak Irans atomvåpenprogram, ble drept i attentat utenfor Teheran fredag.

Irans president Hassan Rouhani anklager Israel for å stå bak.

I en uttalelse på sin hjemmeside lørdag sier Rouhani at Iran: – Skal svare på angrepet til riktig tid.

Han anklager også Israel for å være leiesoldater for USA i forbindelse med drapet.

Israelske ambassader verden over er satt i høy beredskap etter trusselen, melder nyhetsbyrået Israeli N12.

Bilen Mohsen Fakhrizadeh satt i da han ble utsatt for et attentat. Foto: AP Foto: AP

Krever hard straff

Irans åndelige leder ayatolla Ali Khamenei krever hard straff for dem som sto bak.

– En av landets fremste forskere innen atom- og forsvarsfeltet, Dr. Mohsen Fakhrizadeh, har blitt gjort til martyr av brutale leiesoldater, skriver Khamenei på Twitter.

Han sier også at drapet ikke skal stanse eller hindre utviklingen av atomprogrammet.

Demonstranter brenner det amerikanske og israelske flagget. Teheran, 28. november. Foto: Wana / Reuters Foto: Wana / Reuters

«Atomprogrammets far»

Fakhrizadeh ble regnet for å en nøkkelperson i Irans forsøk på å utvikle atomvåpen, skriver Washington Post.

Atomvåpenprogrammet ble formelt avsluttet i 2003, etter press fra vestlige nasjoner.

I 2008 innførte USA sanksjoner mot Fakhrizadeh. Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte ham en gang faren til Irans atomprogram.

Atomforskeren ble skutt under det iranske myndigheter beskriver som et bakholdsangrep. Foto: AP Foto: AP

Skaper vansker for Biden

Israelske myndigheter har ennå ikke kommentert saken, men den israelske etterretningstjenesten Mossad anklages for å ha likvidert minst fire iranske atomforskere tidligere.

New York Times sier at de har fått bekreftelse fra tre amerikanske tjenestemenn på at det var Israel som sto bak.

Attentatet truer med å øke spenningen mellom Iran og USA idet Donald Trump snart skal gå av som president. Situasjonen kan gjøre det vanskeligere for påtroppende president Joe Biden.

Biden ønsker å gjenopplive atomavtalen mellom Iran og Vesten, som Trump trakk USA ut av.

En demonstrant holder opp et bilde av atomforsker Mohsen Fakhrizadeh. Tehran, 28. november. Foto: Wana / Reuters Foto: Wana / Reuters

Tyskland maner til ro

Tyske myndigheter oppfordrer lørdag til ro etter at Teheran lovet å hevne angrepet.

– Vi ber alle parter om å unngå en ny opptrapping av situasjonen, sa en talsperson for det tyske utenriksdepartementet lørdag.

– Bare uker før en ny regjering tiltrer i USA må dialogen med Iran opprettholdes for å løse konflikten om Irans atomprogram, sa talspersonen til AFP.