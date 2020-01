Iran lover hevn etter likvidasjonen av Soleimani

– Martyrdøden var belønningen for hans ustanselige innsats i alle disse årene, skriver Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei på sin persiskspråklige Twitter-konto.

Det er kunngjort tre dagers landesorg i Iran til minne om generalen, som ble drept i et amerikansk rakettangrep ved flyplassen i Bagdad fredag.

General Qasem Soleimani var øverstkommanderende for Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken, og regnes som hjernen bak Irans operasjoner i land som Syria, Irak og Libanon.

Drapet skjedde på ordre fra USAs president Donald Trump og vekker sterke reaksjoner verden rundt.

Nå ber den amerikanske ambassaden i Bagdad alle amerikanere om å forlate Irak umiddelbart, melder AFP.

Rouhani varsler regionalt svar

– Med ham borte, ved Gud, vil hans arbeid bli ført videre, men rå gjengjeldelse venter de kriminelle som sølte til sine skitne hender med hans og de andre martyrenes blod i nattens hendelse, skriver Khamenei.

Irans president Hassan Rouhani reagerer også kraftig.

Sammen med «de frie nasjonene» i Midtøsten skal Iran hevne USAs likvidasjon av general Qasem Soleimani i Irak, sier Irans president Hassan Rouhani.

– Det er ingen tvil om at den store nasjonen Iran og andre frie nasjoner i regionen vil ta hevn for denne grusomme forbrytelsen fra det kriminelle Amerika, sier Rouhani i en uttalelse lagt ut på den iranske regjeringens nettsider.

Reaksjoner i USA

President Donald Trump har kastet dynamitt i en kruttønne gjennom attentatet mot Irans mektige general, mener tidligere visepresident Joe Biden.

Ledende demokrater i USA er sterkt kritiske til Trumps beslutning om å likvidere den iranske generalen, som ifølge lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ble tatt uten at Kongressen ble konsultert.

– Trump har kastet en dynamittgubbe inn i en kruttønne, sier Joe Biden.

Senator Bernie Sanders, som i likhet med Biden kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat neste år, er enig.

– Trumps farlige opptrapping bringer oss nærmere en ny katastrofal krig i Midtøsten, som vil koste talløse liv og milliarder av dollar, mener han.

Senator Elizabeth Warren, som også håper å bli Demokratenes presidentkandidat, kaller Trumps beslutning «en hensynsløs handling», og advarer mot følgene.

Frykter storkrig

Senator Chris Murphy reagerer også sterkt på USAs likvidasjon av den mektige iranske generalen Qasem Soleimani og frykter at det kan være startskuddet i en storkrig.

– Likviderte USA akkurat, uten Kongressens autorisasjon, Irans nest mektigste mann, for med viten og vilje å utløse en potensielt massiv regional krig? spør demokraten fra Connecticut på Twitter.

Murphy bestrider ikke at lederen for elitestyrken i den iranske Revolusjonsgarden, general Qasem Soleimani, var en svoren fiende av USAs interesser i Midtøsten, men mener likevel at president Donald Trump har krysset en grense.

– Slår seg på brystet

– Likvidasjonen blir rettferdiggjort med at den skal hindre framtidige angrep. En av grunnene til at vi generelt sett ikke likviderer andre lands politiske ledere, er vissheten om at dette vil føre til drap på flere, ikke færre amerikanere. Dette bør virkelig bekymre oss, fortsetter Murphy.

Hvilke følger likvidasjonen av Soleimani vil få, er et åpent spørsmål, mener han.

– De nykonservative som i kveld slår seg på brystet, bør huske at de største tabbene globale stormakter gjør, er å bruke militærmakt på kompliserte steder med få venner, uten å ta hensyn til konsekvensene, skriver Murphy.

Modig svar

Ledende republikanere mener derimot at beslutningen om å likvidere Soleimani var klok og riktig.

– Jeg setter pris på president Trumps modige svar på Irans aggresjon, sier senator Lindsey Graham.

Lederen i forsvarskomiteen i Senatet, republikaneren James Inhofe, roser også Trumps beslutning.

– Amerika verken skal eller bør søke krig, men vil svare dem som truer våre innbyggere, soldater og venner, noe presidenten lenge har gjort klart. En nedtrapping er ønskelig og mulig, men kun dersom vår fiender velger det, sier han.

Ber styrker forberede seg til kamp

I Irak ber fredag en kommandant i den mektige irakiske militsorganisasjonen Hashed al-Shaabi alle motstandskrigere om å være klare til kamp.

Også nestlederen i Hashed al-Shaabi ble drept da USA likviderte den iranske generalen.

– Alle motstandskrigere må være klare, for rett foran oss står en erobring og en stor seier venter oss, sier Qais al-Khazali i en håndskrevet beskjed som nyhetsbyrået AFP har sett.

Khazali leder den pro-iranske sjiamilitsen Asaib Ahl al-Haq, som inngår i Hashed al-Shaabi, også kjent som Folkets mobiliseringskomité, en mektig paramilitær organisasjon i Irak bestående av en rekke militser som får iransk støtte.