Irakiske politikarar vil kaste ut USA etter Trump-besøk

«USAs okkupasjon er over», seier Sabad al Saadi, ifølgje Reuters. Han er leiar av Islah, den eine koalisjonen i det irakiske parlamentet.

Vil ha votering om USAs framtid i Irak

Han ber om eit hastemøte i parlamentet for å «diskutere dette grove brotet på Iraks suverenitet og for å stoppe desse aggressive handlingane til Trump, som burde visst kor grensene går».

Trump-kritikken har også støtte på motsett side av irakisk politikk. Islah sin motpart i parlamentet, Bina-koalisjonen, skriv i eit utsegn at «Trumps besøk er eit opplagt og klart brot på diplomatiske normer og viser hans forakt og fiendtlege haldning i møte med den irakiske regjeringa».

Politikarar frå begge sider av irakisk politikk har bedt om ei votering i parlamentet for å bestemme om amerikanske styrker bør kastast ut av Irak eller ikkje. USA kan berre ha styrker i Irak så lenge irakiske styresmakter gjev dei lov.

LES OGSÅ: Melania og Donald Trump overrasket med julebesøk til Irak

Sjølvfie-faktoren var høg under Donald Trumps besøk i Irak. Foto: SAUL LOEB / AFP

Nekta å møte Trump på flybasen

Reaksjonane kjem dagen etter at Donald Trump kom på eit overraskande besøk hos amerikanske soldatar som er utplasserte i Irak. Det er spesielt mangelen på eit møte mellom Iraks statsminister Adil Abdul-Mahdi og Donald Trump som har skapt reaksjonar i Irak.

Irak stadfestar i dag til nyheitsbyrået Reuters at dei avlyste eit møte med Trump fordi dei aldri vart einige om kor og korleis møtet skulle gjennomførast.

Det skal ha skapt misnøye at statsministeren vart beden om å kome til den amerikanske flybasen for eit møte. Og ifølgje Washington Post sine kjelder skal den irakiske statsministeren ha nekta å møte presidenten fordi han ikkje vart varsla om besøket på førehand. Dei to statsleiarane hadde eit telefonmøte i staden for.

– Skader forholdet mellom USA og Irak

Ein sentral person i anti-IS koalisjonen, som ønskjer å vere anonym, seier til Washington Post at måten Trump gjennomførte besøket på kan føre til at amerikanske styrker blir borte frå Irak i lang tid.

– Å besøke ein militærbase i Irak og ikkje møte ein einaste representant for det offentlege Irak er ein god måte å auke risikoen for at me ikkje har særleg mykje militær nærvære i det heile tatt i Irak på ei lang stund, seier kjelda til avisa.

– Å sjå på Irak og irakisk suverenitet på ein slik måte vil skade forholdet mellom USA og Irak, skriv Iraks tidlegare statsminister Haider al-Abadi i eit utsegn, ifølgje CNN.

Om USA ender opp med å bli kasta ut av Irak vil dette komme på toppen av USAs planlagde retrett frå Syria. Trump kunngjorde ein tilbaketrekking tidlegare i desember, til mykje kritikk frå fleire hald. Men i går forsikra han om at han ikkje kjem til å ta amerikanske soldatar ut av Irak.

– Faktisk kan me bruke Irak som ein base om me skal gjere noko i Syria, sa han under besøket ved den amerikanske basen i Irak.

Kjem på toppen av anna USA-kritikk

Presidenten kom også med fleire andre utsegn som har skapt oppsikt rundt om i verda.

– Me er ikkje lengre tullingane, folkens, Me er igjen respekterte som nasjon. Me er spreidde over heile verda. Me er i land dei fleste ikkje har høyrt om. Ærleg talt er det latterleg, var noko av det presidenten sa i sin tale til soldatane i Irak.

Om det heile ender med at USA verken er til stades i Irak eller Syria. er det fleire ekspertar som fryktar at det kan bane veg for at IS på ny kan vekse og vinne terreng.

Allereie før Trumps besøk fekk USA ein del kritikk internt i Irak. Trass solid framgang i kampen mot IS har USA fått mykje kritikk for fleire flyangrep mot fleire irakiske byar, slik som Mosul.

Resultatet har vore store menneskelege lidingar og mykje kritikk frå menneskerettsgrupper. Dette vert også brukt som argument av dei som no vil kaste USA ut av Irak.