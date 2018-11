Frykter ny IS-offensiv

Den irakiske hæren planlegger å sende to brigader til grenseområdene vest i landet. Hver brigade består av nærmere 5000 soldater. I tillegg vil den regjeringskontrollerte militsgruppen Al-Hashd Al-Sha'ab sende 20 000 soldater for å støtte de to brigadene.

Forsvarsstyrken utgjør dermed 30 000 soldater.

En irakisk militærkilde sier til NBC News at styrken skal «forsterke grensene etter IS igjen har tatt kontroll over syriske landsbyer».

De irakiske bakkestyrkene støttes av kamphelikoptre. Foto: MOADH AL-DULAIMI / AFP

Øverstkommanderende for den irakiske hæren, Qassim Mohammed Saleh, bekreftet i går at betydelige irakiske styrker står ved grensen mot Syria, ifølge avisen Asharq al-Awsat.

Det betyr forsterkningene er kommet på plass.

En talsmann for forsvarsledelsen, general Yahya Rasoul, forteller at irakiske styrker nå utfører flere operasjoner i grenseområdet.

– Det gjøres søk, raid og arrestasjoner i samarbeid med etterretningstjenestene, forteller Rasoul.

Irakiske sikkerhetsstyrker under en tidligere operasjon mot mistenkte IS-krigere. Dette bildet er tatt 27. oktober 2017 under en aksjon ved byen RAWA i Anbar-provinsen. Foto: MOADH AL-DULAIMI / AFP

IS gir seg aldri

Mohammed al-Askari i det irakiske forsvarsdepartementet sier til al-Jazeera at IS fortsatt ikke er nedkjempet i Irak. I enkelte områder har terrorgruppen full kontroll om natten, mens regjeringsstyrkene kun kan kan bevege seg der i dagslys.

Mohammed al-Askari fra det irakiske forsvarsdepartementet. Foto: SABAH ARAR / AFP

– Is gir ikke opp, de er kompromissløse, og det vet vi, sier al-Askari.

Han bekrefter også at irakiske myndigheter har etterretningsopplysninger som tyder på at IS forsøker å bygge seg opp igjen.

– De forsøker å gjenoppbygge seg som organisasjon og gjenskape det de har mistet med nye metoder og nye ledere, sier al-Askari.

IS fortsatt en trussel

Hensikten med å forsterke vaktholdet langs grensen er å unngå at IS på nytt forsøker å komme inn fra Syria. I desember 2013 trengte terrorgruppen inn i Irak, tok kontroll over store området og opprettet sitt selverklærte kalifat noen måneder senere.

Terrorgruppen innførte et skrekkregime og styrte etter strenge religiøse lover. Makten holdt de ved hjelp av drap og tortur.

Etter flere år med kamper erklærte daværende statsminister Haider al-Abadi 9. september 2017 at IS i Irak var nedkjempet.

Etter et år utgjør IS likvel en trussel. Terrorgruppen er fortsatt etablert i den vestlige provinsen Anbar.

For noen uker tilbake ble tre mennesker drept og ni såret i landsbyen Gharib i det nordlige Irak. De hadde nektet å gi en gruppe med IS-krigere mat og ammunisjon.

Også i nabolandet Syria er IS fortsatt aktive. I forrige uke ble over 70 militssoldater fra den USA-støttede Syrian Democratic Forces drept i et angrep fra IS.

En FN-rapport fra august hevder at terrorgruppen IS fortsatt har slagkraft, ifølge nyhetsbyrået AP. Organisasjonen kan ha tilgang til så mange som 30 000 kampklare krigere i Irak og Syria.

LES OGSÅ: IS-krigere blir torturert og henrettet.

LES OGSÅ: Terrorgruppen Den islamske stat (IS)