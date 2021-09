Intens kamp om Panjshirdalen – Vi gir oss ikke, sier Taliban-motstanderne til NRK

– Vi vil aldri gi opp kampen for Gud, frihet og rettferdighet.

Det skrev Ahmad Massoud lederen av gruppen som kjemper mot Taliban i en melding på Facebook lørdag.

– Folket vil alltid stole på Gud og vil fortsette for å bygge et velstående, fritt og uavhengig Afghanistan, skrev han.

Massoud er sønn av den tidligere motstandshelten, Ahmad Shah Massoud, som kjempet mot russerne på 80-tallet og Taliban på 90-tallet.

Han leder nå gruppen Den nasjonale motstandsfronten, som forskanser seg i Panjshirdalen, den aller siste skansen i kampen mot Taliban.

Gruppen ledes av Ahmad Massoud, sønnen til motstandshelten Ahmad Shah Massoud. Foto: Mohammad Ismail / Reuters Foto: Mohammad Ismail / Reuters

Store fjellområder

Dalen strekker seg langs Panjshir-provinsen, og er omringet av høye fjelltopper som gjør det svært vanskelig for fremmede styrker å ta seg inn.

Derfor har verken russerne eller Taliban klart å ta provinsen.

Folket som bor i dalen består stort sett av tadsjikere.

Åtte år gamle Ahmad Massoud sammen med sin far Ahmad Shah Massoud i 1997. Foto: Emmanuel Dunand / AFP Foto: Emmanuel Dunand / AFP

Men etter at Taliban tok over makten, flyktet mange afghanske regjeringssoldater dit.

Basert på opplysninger NRK har fått fra kommandanter i motstandsbevegelsen, kan det nå befinne seg mellom 10. 000 og 15. 000 soldater i området.

Lederne som har styrt Panjshir de siste 20 årene, har gjort dalen til et stort våpendepot med våpenlagre i huler i fjellene.

Kilder i gruppen sier til NRK at de har så mange våpen at de kan fortsette å kjempe mot Taliban i ti år.

Soldatene som flyktet inn i dalen tok også med seg militært utstyr og forsterkninger til motstandsgruppen.

Motstandsstyrker patruljerer en fjelltopp i Anaba-distriket i Panjshir. Også unge menn og gutter er del av motstandsgruppen. En afghansk gutt bærer en rifle i Khenj-distriktet i Panjshir. Medlemmer av Den nasjonale motstandsfronten holder utkikk fra en bakketopp. Motstandssoldater under en militærøvelse i begynnelsen av september. En motstandssoldat i Khenj-distriktet.

Kuttet internett og telefonlinjer

Begge sider hevder lørdag over NRK å ha gjort fremrykk i dalen, og at motstanderen har lidd store tap.

Det har de siste fem dagene pågått intense kamper mellom partene.

Det er svært vanskelig å verifisere informasjonen fra området, ettersom Taliban har kuttet både internettforbindelsen og telefonlinjene under offensiven.

NRK har derfor i flere dager slitt med å komme gjennom til kilder i Panjshir

Kommandantene på innsiden kommuniserer via satellittelefoner og kortbølgeradioer.

Og svarer NRK med talemeldinger:

– Taliban har gått til angrep på oss. Vi er i Panjshir og forsvarer vår provins mot terroristene i Taliban, sier kommandant Ibn Amin til NRK.

Ibn Amin kjemper ved fronten mot Taliban.

Han hevder at Taliban har mistet så mange som 2000 soldater. Flere enn de har mistet de siste årene.

– Kampene er veldig tøffe, men vi gir oss ikke, sier han.

Sendte inn selvmordsbombere

Kommandanten trekker særlig frem tøffe kamper i Khavak-distriktet som en kort periode ble tatt over Taliban i går, før motstandsbevegelsen presset dem tilbake.

– Taliban sendte inn 1000 selvmordsbombere fra sin fryktede Røde brigade. Da disse prøvde å trenge dypere inn i Panjshir, sprengte vi en bro de måtte over. Da så vi at mange av dem ble sprengt i filler.

NRK har fått videoklipp av det som viser at Talibankrigere er tatt til fange inne i Panjshir.

Vi har også fått tilsendt sterke bilder av døde Talibankrigere som er festet til panseret på en bil, mens folk slår dem med stokker. Og vi har sett videoklipp av hundrevis av unge menn i dalen som gjør seg klar til kamp.

Fredag kom det ubekreftede meldinger om at Taliban hadde tatt kontroll over området, og Taliban-soldater i Kabul feiret med å skyte skudd i luften.

Minst 17 personer døde etter å ha blitt truffet av skuddene, ifølge afghanske nyhetsbyråer.

Men motstandsgruppen benekter at Taliban har tatt kontroll over dalen.

Talibansoldater feiret ved å skyte i luften da det fredag kom ubekreftede meldinger om at de hadde tatt kontroll over Panjshir, flere ble truffet av kulene. Foto: VICTOR J. BLUE / NYT Foto: VICTOR J. BLUE / NYT

Taliban hevder de er inne i dalen

En talsperson for Taliban sier til NRK at de har klart å trenge inn i forsvarsstillinger inne i Panjshir, og at de nå er dypt inne i dalen.

– Vi har styrker som har kommet seg inn via Badakhshan-provinsen, og vi har tatt over to av åtte distrikt, sier Zabiullah Mujahid til NRK.

Han vil ikke kommentere på hvor mange krigere Taliban har mistet.

Mujahid sier videre at hele provinsen nå er beleiret av Taliban, og at ingen kommer inn eller ut, uten Talibans godkjennelse.

Panjshirdalen ligger nord for Kabul.

Forhandlingene kollapset

NRK har også snakket med en annen kilde i Taliban, som ikke vil bli navngitt.

Han sier at forhandlingene om gruppens overgivelse kollapset, fordi de kom med urealistiske krav.

Spesielt nevnes to krav: At motstandsgruppen i Pansjir krevde å få beholde våpnene sine, og at de krevde å få en tredjedel av makten i en fremtidig regjering.

Siden tadsjikerne ikke utgjør en tredjedel av den afghanske befolkningen, mente Taliban at kravene var absurde, og satte derfor inn en offensiv.

Til slutt sier han at Taliban kan ta Panjshir innen 48 timer, men at de ikke ønsker at sivile skal lide, og derfor går forsiktig til verks.

Et stillbilde fra en udatert video viser bevæpnede soldater med Taliban-flagg, nær den sørlige delen av Panjshirdalen. Foto: Social Media / Reuters Foto: Social Media / Reuters

Omringet av Taliban

Kommandant Ibn Amin i motstandsgruppen sier til NRK at de nå er omringet fra alle kanter.

– De kontrollerer alle veier og innfartsårer ut og inn av provinsen, sier han.

– Enhver som prøver å komme seg ut blir stoppet av Taliban. Vedkommende blir avhørt, de sjekker ID-papirer og de går gjennom mobilen for å finne ut om du er kriger eller en sivil person.

– Der er nesten umulig for folk i Panjshir å komme seg ut av provinsen på grunn av Taliban, sier han.

– Jeg har ikke forlatt Afghanistan

Sier han nå er president

Tidligere visepresident Amrullah Saleh sendte i går ut et videoklipp, der han benekter meldingene om at han skal ha forlatt landet og sier at han nå er den lovlige makthaveren i Afghanistan.

Ifølge grunnloven er det visepresidenten som skal ta over, hvis presidenten ikke lenger kan regjere.

Saleh nekter å anerkjenne at Taliban har tatt over landet:

– Til alle dere som hevder at jeg har stukket fra landet så er jeg i Panjshir, og leder kampen mot Taliban-terroristene og deres utenlandske støttespillere.

Amrullah Saleh sier at han nå offisielt er president i Afghanistan.