Panjshir: Provinsen som nekter å gi opp mot Taliban

– Panjshir står sterkt mot enhver som vil gjøre folk til slaver, sa Afghanistans ambassadør til Tadsjikistan onsdag.

Da hadde han nettopp fjernet portrettet av president Ashraf Ghani og erstattet det med bildet av visepresident Amrullah Saleh.

Portrettet av Amrullah Saleh henges opp i Afghanistans ambassade i Tadsjikistan, 18. august. Foto: Embassy Of The Islamic Republic / Reuters

Etter at Ghani dro i eksil til De forente arabiske emirater, har Saleh erklært seg som landets lovlige, fungerende president. Tidligere har Saleh også vært etterretningssjef.

Han ser for seg at det er han som skal lede motstanden mot Taliban fra Panjshir-dalen.

Løven fra Panjshir – og hans sønn

Men det er en annen som er mye viktigere i motstandskampen, i alle fall som symbol.

Ahmed Massoud er 32 år og sønn av en legende. Ahmed Shah Massoud startet sin motstandskamp i Panjshir-dalen, men ble etter hvert den ledende kommandanten for størsteparten av det nordlige Afghanistan.

Akhmed Shah Massoud sammen med den da 8 år gamle sønnen Ahmed 21. august 1997 hjemme i Panjshir-dalen. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

Først sloss han mot den sovjetiske okkupasjonen, så kjempet han mot Taliban og Al Qaida.

«Løven fra Panjshir», som han ble kalt, ble drept i en selvmordsaksjon to dager før Al Qaedas terrorangrep på USA i 2001. Det var to arabere som utgav seg for å være journalister.

Sønnen Ahmed ligner på faren, det sies også i fakter.

Det hører med til historien at geografien er på deres side.

Dalen er omgitt høye fjell, og den eneste adgangen er gjennom en trang passasje skapt av Panjshir-elven. Den er derfor relativt enkel å vokte mot angrep utenfra.

Panjshir-dalen ligger ikke langt fra hovedstaden Kabul. Likevel har den sjelden vært militært mål for opprørere.

Spiller på arven

I en artikkel i The Washington Post onsdag minnes unge Massoud hvordan den franske filosofen Bernard-Henri Lévy besøkte dem i fjellene da han var ni år.

«Når dere kjemper for deres frihet, kjemper dere også for vår frihet», skal Lévy ha sagt.

– Min far glemte aldri dette når han slåss mot Taliban-regimet, skriver Massoud den yngre.

Ahmed Massoud, sønn av motstandshelten Ahmed Shah Massoud, under et intervju nær hjemmet i Bazarak, Panjshir, 5. september 2019. Foto: Mohammad Ismail / Reuters

Han er klar til å følge i farens fotspor og sier at de har fortsatt å hamstre ammunisjon i de 20 årene som er gått etter at faren ble drept.

Soldater fra den afghanske hæren og tidligere medlemmer av de afghanske spesialstyrkene har kommet til Panjshir for å fortsette kampen.

De disponerer en del pansrede kjøretøy og i hvert fall ett helikopter.

Afghanske regjeringsstyrker i Parakh i Panjshir-provinsen 19. august. Foto: Ahmad Sahel Arman / AFP

Ber om vestlig støtte

Ahmed Massoud skriver at de «ikke har tilstrekkelig» med soldater, våpen og ammunisjon.

Han ber derfor Vesten om å finne måter å hjelpe på «uten forsinkelse».

Massoud appellerer til egeninteressen. Han hevder at et Taliban-kontrollert Afghanistan nok en gang vil bli base for islamistisk terrorisme.

Akkurat det er Taliban gjentatte ganger lovet at de vil forhindre. For dem er IS en konkurrent.

Mange fly og helikoptre ble fløyet ut av landet da Taliban rykket inn i Kabul 15. august. Men Panjshir-dalen anses som trygt nok, her et bilde fra 16. august. Foto: Ahmad Sahel Arman / AFP

Støtte fra tidligere forsvarsminister

Forsvarsminister Bismillah Khan Mohammadi fra president Ghanis avsatte regjering skal også befinne seg i Panjshir.

Han sier han er villig til å bli drept for å forsvare sitt hjemland.

Mohammadi anklager Ghani for «å selge unna fedrelandet».

I likhet med ambassadøren i Tadsjikistan mener den tidligere forsvarsministeren at hans tidligere president og øverstkommanderende bør arresteres.