Innfører strengere restriksjoner i Danmark: Utestedene må stenge kl. 22

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den danske regjeringen iverksetter nye smitteverntiltak for utelivet i København og 16 omkringliggende kommuner etter at koronasmitten har økt i landet.

Danmarks helseministeren Magnus Heunicke opplyste på en pressekonferanse tirsdag at landet står på kanten av noe som kan utvikle seg til en bølge nummer to av smitte, og innfører tiltak for å forhindre dette.

– Vi begrenser åpningstider for restauranter, kafeer, barer og lignende serveringssteder til klokken 22. med virkning fra den 17. september og frem til 1. oktober. Det samme gjelder for private arrangementer på utesteder, sier han.

Det siste døgnet har ytterligere 334 personer fått påvist koronasmitte. Det er det fjerde døgnet på rad der antallet overstiger 300.

Smittetallet r, som angir hvor mange hver smittet person smitter videre, er nå på 1,5.

De 16 andre kommunene i tillegg til København er:

Albertslund Kommune

Ballerup Kommune

Brøndby Kommune

Dragør Kommune

Frederiksberg Kommune

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

Glostrup Kommune

Herlev Kommune

Hvidovre Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Ishøj Kommune

Lyngby-Tårbæk Kommune

Rødovre Kommune

Tårnby Kommune

Vallensbæk Kommune

Må ha på munnbind

Dessuten må alle gjester på serveringssteder bevege seg rundt med munnbind på inne i lokalene. Denne regelen gjelder ikke dersom man sitter.

– Det er behov for at gjestene holder større avstand til hverandre. Det er lettere å håndheve når man sitter ned. Det vil si at det ikke er lov å stå oppreist og drikke ølen sin, sier Heunicke.

Den danske regjeringen oppfordrer også folk til å avslutte sine egne private fester eller hjemmefester klokken 22.

Det betyr for eksempel at bryllup og konfirmasjoner bør avsluttes senest klokka 22. De kan avholdes så lenge man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Politiet kan gripe inn

Ifølge den danske helseministeren er det en klar tendens til at smitten øker mest blant unge mennesker. Tiltakene som nå innføres skal forsøke å redusere denne smitten.

Heunicke opplyser om at politiet i den danske hovedstaden og de omkringliggende kommunene nå også får anledning til å vurdere forbud mot store samlinger på såkalte hotspots der unge samles.

Hvis de nye tiltakene ikke blir overholdt, vil politiet utstede påbud og oppholdsforbud, opplyser justisminister Nick Hækkerup.

– Vi har set at det har vært store problemer med å holde avstand i utelivet. Særlig når det er alkohol inne i bildet. Nå setter vi ekstra fokus på restaurantmiljøet overholder avstandskravet. Vi innfører krav om skilting av hvor mange som kan oppholde seg inne i en bar eller restaurant, sier Hækkerup.

Over 20.500 har til nå fått påvist smitte i Danmark, og det er registrert 633 koronarelaterte dødsfall. Det tilsvarer 11 per 100.000 innbyggere, mot 5 i Norge.