Ingen passasjerer i jetfly omkom i fjor

Det var ulykker med fatal utgang i fjor. Seneste på nyttårsaften falt to fly ned. Tolv mennesker omkom da en Cessna 208 B styrtet i Costa Rica og seks mennesker mistet livet da en de Havilland DHC-2 Beaver falt ned i Australia.

Statistikken for året viser at til sammen 44 mennesker mistet livet i ti forskjellige ulykker.

– Dette gjør 2017 til det tryggeste året noensinne i kommersiell luftfart, skriver Aviation Safety Network, som har kommet med en rapport.

Ingen jetfly

Det tallene skjuler, er at dette bare handler om ulykker med små fly. Spesielt små fly med propelldrift.

Flyene som det absolutt største antallet mennesker bruker, kommersielle passasjerfly med jetmotorer, har ikke hatt en eneste fatal ulykke.

Den amerikanske presidenten mener han burde få noe av æren for dette.

Et stort jetfly falt ned i fjor. Det var et fraktfly der hele besetningen og folk på bakken omkom, men altså ingen betalende passasjerer.

Det kunne også gått virkelig ille. Den største nestenulykken i fjor kom 30. september. En av motorene i en gigantisk Airbus A380 med 521 mennesker ombord eksploderte. Flyet gjennomførte en vellykket nødlanding.

I romjulen hadde NRK en sak om den gledelige statistikken. Da det ble skrevet at ingen passasjerer til da hadde omkommet. Dette var feil. Ulykkene med småfly var ikke regnet med, og så kom hendelsene på nyttårsaften.

MEST ALVORLIG JETULYKKE: Et fraktfly styrtet i et boligområde 16. januar i år. Alle ombord omkommer og 35 på bakken, men flyet hadde ingen passasjerer. Foto: VLADIMIR PIROGOV / Reuters

Helt unormalt

Eksperter på statistikk NRK har vært i kontakt med, kaller det som skjedde i fjor for et abnormt avvik. Det betyr at det kommer til å komme flere store ulykker.

Til sammenligning registrerte ASN 16 ulykker og til sammen 303 omkomne i sivile luftfartsulykker i 2016. Det er i tråd med tallene fra de siste fem årene.

Men ASN understreker at det uansett er grunn til å være bekymret for sikkerheten i tiden som kommer. ASN begrunner advarselen med at stadig flere passasjerer har med seg elektroniske gjenstander som inneholder litium-ion-batterier som kan eksplodere og ta fyr om bord.

VERSTE ÅRET: 1972 har den uhyggelige rekorden. Da omkom 2367 mennesker i et utall forskjellige ulykker. En av de mange skjedde i Andesfjellene, der de overlevende passasjerene til slutt spiste flere av de omkomne. 2001 og angrepet på tvillingtårnene er ikke regnet med. Foto: Ap

Ingen store selskaper

Rådgivningsselskapet To70 har i en egen rapport som oppsummerer 2017, gjort et poeng ut av at ikke et eneste større flyselskap har vært involvert i flystyrter i løpet som gikk. Fjoråret var enda et usedvanlig bra år for den sivile luftfartssikkerheten, heter det i To70s rapport.

– Luftfartstrafikken økte med 3 prosent fra 2016 til 2017. Til tross for det er det nå tryggere enn noensinne å fly. Risikoen for å miste livet i en flyulykke er nå én per 16 million, uttaler forsker Adrian Young.

Ulykker som omhandler militærfly, inkludert militære transportfly, er ikke medregnet i statistikken