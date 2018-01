Ingen atomknapp på Trumps pult – men kodene er alltid i nærheten

Flere har de siste dagene spekulert på hvorvidt det faktisk finnes en atomknapp på pulten til Trump.

CNN-redaktør Chris Cillizza skriver at det er en rød knapp på presidentens pult, men dersom den trykkes på, så tilkaller den kun en betjent som kan hente det presidenten trenger.

Pete Souza, som var tidligere president Barack Obamas offisielle fotograf, la onsdag ut et bilde på Instagram av det som skal være den røde knappen.

Spekulasjonene startet etter en Twitter-melding fra den amerikanske presidenten tirsdag kveld, der han skriver at han «også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans». Trump sikter til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som i sin nyttårstale sa at han nå har en atomknapp på skrivebordet sitt til enhver tid.

«Fotballen»

Selv om det ikke er en fysisk knapp på Trumps pult, er atomkodene aldri langt unna presidenten, ifølge New York Times. De bæres av militærtjenestemenn i en svart koffert som har fått tilnavnet «fotballen».

Inne i «fotballen» er det instruksjoner for hvordan et angrep skal utføres, i tillegg til en liste over steder som kan nås av de mer enn 1000 kjernefysiske våpnene i det amerikanske våpenlageret.

Kofferten med atomkodene bæres inn i helikopteret til den amerikanske presidenten i 2016. Foto: Brendan Smialowski / AFP

For at et angrep kan godkjennes, må presidenten først verifisere identiteten sin ved å bruke en kode han alltid skal ha med seg. Koden, som ofte beskrives som et kort, har fått kallenavnet «kjeksen».

Avisa skriver at presidenten som øverstkommanderende ikke trenger godkjenning fra noen andre for å gi ordre om et angrep.

– Ikke alene

Mye av prosedyrene og kommandostrukturen for bruk av atomvåpen holdes strengt hemmelig. Professor Peter Feaver ved Duke university kan imidlertid berolige dem som har fryktet at et trykk på en knapp er alt som skal til for at en angrep settes i gang, skriver CNN.

– Presidenten alene kan ikke trykke på en knapp og sende av gårde missiler. Han kan kun autorisere en ordre som andre må følge, før missiler avfyres, sa Feaver til Kongressen i fjor.

Den pensjonerte generalen Robert Kehler i det amerikanske luftforsvaret sa i fjor at selv om det kun er presidenten som kan beordre bruk av atomvåpen, er det en rekke sikkerhetsrutiner, som skal sikre at ordren både er lovlig og «proporsjonal».

Flere andre personer vil også være involvert i en eventuell beslutning. Blant dem er John Hyten, sjef for US Strategic Command.

– Jeg kommer med råd til presidenten. Han sier hva jeg skal gjøre, men dersom det er ulovlig, så kommer jeg til å si fra. Da finner vi andre muligheter, sier Hyten.