Tiårig voldtektsoffer fødte i India

Jenta, som skal ha blitt voldtatt av onkelen sin flere ganger, har nå født en jente, melder BBC.

Det var i forrige måned, da jenta var åtte måneder gravid, at indisk høyesterett nektet henne abort. Retten viste til en medisinsk rapport som fastslo at en abort vil være en trussel mot jentas helse.

LES OGSÅ: Vurderer om 10 år gammelt voldtektsoffer skal få ta abort

Godtok kjennelsen

Familien godkjente kjennelsen ettersom den er basert på medisinske eksperters anbefalinger.

Graviditeten ble oppdaget kort tid før hun søkte tillatelse om abort, etter at familien tok jenta med til et sykehus fordi hun klaget over magesmerter.

Behandler flere klager

I henhold til indiske lover er det ikke lov å gjennomføre abort etter 20. uke i svangerskapet, såfremt graviditeten ikke truer morens liv.

Indiske domstoler har behandlet mange klager fra voldtektsofre som har bedt om å få unntak fra loven.

I mai fikk en tiåring lov til å gjennomføre abort etter en voldtekt. Hun var nesten 21 uker på vei.