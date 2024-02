Imran Khan og kona dømt til 14 års fengsel

Bilawal Bhutto Zardari, PPP

Bilawal Bhutto Zardari er sønn av tidligere statsminister Benezir Bhutto og tidligere president Asif Ali Zardari.

Han er leder for Pakistans folkeparti (PPP), og er landets tidligere utenriksminister.

PPP er et sosialdemokratisk parti, og er andre største partiet i det pakistanske senatet.

Zardari har blitt kritisert for å ikke være kvalifisert for posisjonen som leder, der mange mener at han har arvet stillingen.