De har stengt jenteskoler, nekter kvinner å gå på jobb og har innført påbud om at alle kvinner i Afghanistan må bruke hodesjal. De er mot demokratiske valg og dyrker en dyp religiøs fundamentalisme.

Nå er de på Soria Moria konferansehotell nordvest for Oslo. Dagens samtaler er i gang.

Gjennom tre dager skal Taliban møte diplomater fra USA, EU og Norge, samt representanter for sivilsamfunn i Afghanistan.

Det er i dag Taliban møter dem som har blitt hardest rammet av det strenge religiøse styre: Kvinnesaksforkjempere, menneskerettighetsaktivister og representanter for afghanske medier møter for første gang Taliban under trygge rammer.

I tillegg brukes søndagen på sonderinger, der en forsøker å finne ut hvor Taliban står i viktige spørsmål og hvordan de vil møte krav fra Vesten om blant annet grunnleggende menneskerettigheter og åpning av skoler for jenter.

Etter det NRK forstår, vil utfallet av dagens møter påvirke hvem Taliban får møte senere.

Taliban-delegasjonen landet i Norge i går kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Et møte med Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal ikke være utelukket, men kommer an på hvordan Taliban reagerer på møtet med afghansk sivilsamfunn og kravene fra Vesten.

Etter at USA og Nato trakk seg ut av Afghanistan i fjor sommer og høst, tok Taliban over landet i løpet av få dager. De innførte et strengt religiøst regime, stengte jenteskoler over hele landet, og har slått hardt ned på protester og motstand. Flere kvinnelige aktivister er meldt savnet.

Utenriksminister Amir Khan Muttaqi (til høyre i bildet) regnes som Talibans øverste diplomat. Til venstre for ham sitter talsmann og diplomat Shahabuddin Delawar. Bildet er fra oktober i fjor da en delegasjon fra Taliban møtte diplomater fra blant annet USA og EU i Qatars hovedstad Doha Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Taliban glade for besøk

Det er første gang siden de tok makten i Afghanistan i august i fjor at Taliban besøker et vestlig land.

Talibans talsmann sier til NRK at de er svært glade for besøket i Norge.

Det er ventet at de viktigste møtene mellom Taliban og spesialutsendingene fra USA og EU vil finne sted mandag.

USA stiller blant annet med Rana Amiri, som er spesialutsending til Afghanistan for kvinner, jenter og menneskerettigheter.

Det er Utenriksdepartementet (UD) som har invitert Taliban til Norge.

KALDT: Taliban-soldater patruljerer gatene i Kabul, der snøen lavet ned fredag. Foto: ALI KHARA / Reuters

En mangeårig tørke og en stans i mye av den vestlige bistanden, bidrar til en pågående sultkatastrofe i landet med nær 40 millioner mennesker. FN advarer om at halvparten av befolkningen står i fare for å sulte denne vinteren. FN har bedt verdenssamfunnet om fem milliarder dollar for å forhindre en humanitær katastrofe.

Ingenting av dette skal gå gjennom Taliban-regimet.

Uenighet innad i Taliban

Taliban håper trolig på økonomisk hjelp, men det er så vidt NRK forstår utelukket å kanalisere penger via Taliban-regimet. En løsning kan være at FN eller andre uavhengige organisasjoner betaler lønna til for eksempel sykepleiere og lærere i landet. Mange har gått lange tider uten lønn.

Taliban ønsker også trolig at USA fjerner en del av personene i regimet som står på USAs terrorlister.

Dette er Taliban Ekspandér faktaboks Taliban-bevegelsens ideologi kombinerer ekstrem og fundamentalistisk tolkning av islam med den urgamle kulturelle koden pashtunwali, oppkalt etter den etniske gruppen pashtunere som utgjør Talibans ryggrad.

Ordet Taliban betyr opprinnelig student eller søkende på pashtunernes språk pashto.

Bevegelsen ble formelt etablert i 1994, men grunnen ble lagt i de pakistanske flyktningleirene dit mange afghanere flyktet under den sovjetiske invasjonen i 1979.

Etter Sovjetunionens nederlag og uttrekning i 1989 begynte krigsherrer, som med støtte fra blant andre USA hadde bekjempet invasjonen, å vende våpnene mot hverandre.

Taliban lovte å erstatte kaoset med orden. I 1996 erobret de hovedstaden Kabul. Bevegelsen kontrollerte store deler av landet fram til den USA-ledede invasjonen i 2001.

Talibans maktutøvelse i den perioden var konservativt, brutalt og lunefull. Musikk og annen underholdning ble forbudt, henrettelser ble utført offentlig, og kvinners frihet ble kraftig innskrenket. Kvinner ble nektet å bevege seg utenfor hjemmet uten mannlig følge, og jenter ble nektet skolegang.

15. august 2021 gikk Taliban igjen inn i presidentpalasset i Kabul og tok tilbake makten over landet. Kilde: NTB

Kai Eide, tidligere spesialutsending til Afghanistan for FN, tror det vil komme lite konkret ut av møtene. Likevel mener han det er udelt positivt at Taliban kommer til Norge.

– Det kommer neppe særlig mye ut av møtene. Men det er en prosess og det er viktig at vi forfølger den, sier Eide til NRK.

Han håper den mer moderate delen av Taliban får kjenne på en støtte fra det internasjonale samfunnet.

– Vi vet at det er uenighet innad i Taliban, og det er viktig å oppmuntre de mer moderate kreftene, sier Eide til NRK.

Heller ikke Kristian Berg Harpviken, ved fredsforskningsinstituttet PRIO, tror på gjennombrudd av noe slag i møterommene utenfor Oslo.

– Det er helt urealistisk at Taliban skal åpne for demokratiske valg og fulle rettigheter for kvinner. Her snakker vi om å kanskje lirke noen ting i positiv retning, sier Harpviken til NRK.

Han mener det er viktig at Taliban får konkrete krav og et signal om hvordan veien videre kan se ut.

Afghanistans utenriksminister Amir Khan Muttaqi. Foto: Muhammad Farooq / AP

Møtet handler også om å redde liv, sier Harpviken.

Kvinner savnet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt skriver i en kronikk at dialog er den eneste måten å holde Taliban ansvarlig på. Hun håper at både kvinners situasjon og den økonomiske kollapsen vil bedres gjennom diplomati og dialog.

– En forutsetning for besøket var at Taliban er villig til å møte ledende afghanske kvinneaktivister, journalister og andre representanter fra afghanske organisasjoner. Det er nå en reell fare for at det afghanske samfunnet kollapser helt, med de enorme konsekvenser det vil ha for den afghanske befolkningen. Derfor haster det med å få ut livsnødvendig hjelp, skriver utenriksministeren.

Hun understreker at samtalene ikke endrer norsk Afghanistan-politikk. All bistand til landet vil fortsatt gå via internasjonale organisasjoner.

En Taliban-soldat går foran en demonstrasjon mot kvinnelige aktivister i Kabul. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Onsdag denne uka ble to kvinnelige aktivister i Kabul meldt savnet. Tamana Zaryabi Paryani og Parawana Ibrahimkhel skal ha blitt bortført fra hjemmene sine etter å ha deltatt i en protest for kvinners rettigheter.

FN er blant flere organisasjoner som nå oppfordrer Taliban til å gi informasjon om hvor kvinnene er.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Får kritikk

Det tre dager lange møtet har vakt internasjonal oppsikt, og har blitt møtt med kritikk blant flere eksil-afghanere.

Zahir Atari er en av dem som ikke synes noe om besøket.

– Jeg mener Taliban må vise tydelige tegn til å respektere grunnleggende menneskerettigheter i Afghanistan før de kan få besøke Norge. Besøket nå er en hån mot en hel generasjon, særlig kvinner, sier Atari til NRK.

Også aktivist Mina Rafiq er skeptisk. Hun oppfordrer Norge til å sende hele Taliban-delegasjonen til den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag.

– Vi er redde. Dette er første steg mot anerkjennelse, vi vil ikke at Taliban skal komme hit, men at de sendes til Haag, sier hun.

En av Taliban-mennene som nå er i Norge, Anas Haqqani, er broren til lederen for Haqqani-nettverket, som står bak noen av de verste terrorangrepene i Afghanistan. Haqqani-nettverket antas å stå bak terrorangrepet på Hotel Serena i Kabul i 2008, dere minst sju personer ble drept, blant dem Dagbladet-journalist Carsten Thomassen.

Les mer her: Her lander Taliban i Norge