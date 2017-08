I Barcelona for å feire ettårs bryllupsdag – nå er mannen savnet

Ekteparet Heidi Nunes og Jared Tucker fra California hadde reist til Europa for å feire sin ettårs bryllupsdag, skriver NBC News.

Torsdag ettermiddag satt de på en fortausrestaurant på Las Ramblas da han sa til sin kone at han skulle på toalettet.

– I neste øyeblikk hørte jeg skrik og rop. Jeg ble dyttet inn i en suvenirkiosk og skjulte meg der mens alle løp rundt og skrek, sier hun til NBC.

Siden han gikk for å gå på toalettet har ikke den 40 år gamle lærerinnen sin to år eldre bygningsarbeidermann.

Han er nå en av de mange savnede etter terrorangrepet som familie og venner håper skal finnes i live.

Drepte i terrorangepene i Catalonia Navn Alder Kjønn Nasjonalitet 1 Francisco López Rodríguez 65 Mann Spansk 2 Bruno Gulotta 35 Mann Italia 3 Elke Vanbockrijck 44 Kvinne Belgia 4 Ukjent Ukjent Ukjent Tyskland 5 Ukjent Ukjent Ukjent Tyskland 6 Ukjent Ukjent Ukjent Tyskland 7 Ukjent 3 Jente Ukjent 8 Ukjent Ukjent Ukjent Italia 9 10 11 12 13 14

Steget til 14 døde

Spanske myndigheter melder fredag formiddag at antall døde etter terrorangrepene i er steget til 14.

En kvinne som ble truffet i angrepet i Cambrils har nå mistet livet.

Det melder katalanske myndigheter på Twitter.

Tre døde i en familie

En av dem som mistet livet i angrepet var 65 år gamle Francisco López Rodríguez fra Lanteira i Sør-Spania.

El Pais skriver at han er den første av spanjolene som navnet er kjent på.

Ifølge avisen var han på Las Ramblas sammen med sin kone, som er alvorlig skadet.

Med i følget var også konens niese og hennes yngste sønn. Begge de to skal også ha mistet livet.

På ferie med kone og barn

Italienske Bruno Gulotta var på ferie med kone og to barn da han ble drept. Foto: Toms Hardware

Italienske Bruno Gulotta var på ferie med sin kjæreste og to barn, da han ble drept.

35-åringens kolleger i Toms Hardware Italia skriver at dagen i dag er sørgedag for dem alle.

Sjefen for Toms Hardware sier til det italienske nyhetsbyrået ANSA at Gulottas kone har fortalt at familien gikk sammen nedover Las Ramblas da angrepet brått skjedde.

Konen Martina sa at Begnano bøyde seg ned for å beskytte sin seks år gamle sønn og sju måneder gamle datter. Han lyktes i å redde livene deres, men mistet sitt eget.

Lederen for kriseavdelingen i det italienske utenriksdepartementet, Stefano Verrecchia, sier at i tillegg til Gulotta ble en annen italiensk statsborger drept i angrepet.

Elke Vanbockrijck var på ferie med familien da hun ble drept. Foto: Privat fra Facebook

Fra Belgia på ferie

Belgiske myndigheter bekrefter overfor AP at en av drepte er 44 år gamle Elke Vanbockrijck fra Tongeren.

Belgiske medier skriver at hun var på ferie i Barcelona med sin mann og to sønner.

Ofre fra flere land

I tillegg til de navngitte ofrene er det også klart at det er drepte fra flere land.

Tre tyskere er blant de døde som er identifisert, men navnene deres er ikke offentliggjort.

Ifølge spanske medier er det yngste offeret en tre år gammel jente. Hun døde på sykehus, kort tid etter at hun var kommet frem, skriver Guardian.